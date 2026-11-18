Con gấu trúc đỏ Futa được Sách kỷ lục Guinness công nhận là cá thể gấu trúc đỏ sống lâu nhất trong điều kiện nuôi nhốt - Ảnh: Chiba Zoological Park

Một con gấu trúc đỏ đực 23 tuổi tại Nhật Bản vừa được Sách kỷ lục Guinness thế giới công nhận là cá thể sống lâu nhất trong điều kiện nuôi nhốt.

Theo Vườn thú Chiba, tỉnh Chiba, gấu trúc đỏ có tên Futa đạt 23 tuổi và 135 ngày vào ngày 17-11. Tuổi thọ này tương đương hơn 100 tuổi ở người.

Kỷ lục trước đó thuộc về một con gấu trúc đỏ tại vườn thú ở bang Montana (Mỹ), với tuổi thọ 21 năm và 265 ngày.

Futa sinh năm 2003 tại một vườn thú ở tỉnh Shizuoka, miền trung Nhật Bản. Một năm sau, cá thể này được chuyển đến Vườn thú Chiba để phục vụ công tác nhân giống.

Khi còn nhỏ, Futa từng gây chú ý với thói quen đứng thẳng bằng hai chân sau. Đến nay, chú gấu trúc đỏ vẫn nhận được sự yêu mến của đông đảo khách tham quan.

Theo một nhân viên chăm sóc, hồi tháng 10, Futa từng có biểu hiện kéo lê chân sau bên trái nhưng hiện đã hồi phục khá tốt.

Ngày 17-11, Vườn thú Chiba tổ chức sự kiện mừng kỷ lục của Futa với sự tham gia của khoảng 150 người hâm mộ. Trước đó, Futa từng được ghép đôi với một cá thể gấu trúc đỏ từ vườn thú ở tỉnh Nagano và sinh được nhiều con.