Gamuda Land bắt tay đối tác Nhật làm khu dân cư 7,9 ha tại TP.HCM

Gamuda Land chính thức ký kết thỏa thuận liên doanh chiến lược với Hankyu Hanshin Properties Corp - Ảnh: Gamuda Land

Ngày 31-10-2026 - Gamuda Land, bộ phận phát triển bất động sản của Gamuda Berhad - một trong những tập đoàn hàng đầu Malaysia trong lĩnh vực kỹ thuật, xây dựng và phát triển hạ tầng - chính thức ký kết thỏa thuận liên doanh chiến lược với Hankyu Hanshin Properties Corp. (HHP), nhà phát triển bất động sản của Nhật Bản trực thuộc Hankyu Hanshin Holdings. Hai bên sẽ cùng phát triển Norton Park, dự án khu dân cư rộng 7,9 ha tại phía bắc TP.HCM.

Thỏa thuận đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng hoạt động của Gamuda Land tại Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác giữa hai nhà phát triển bất động sản quốc tế giàu kinh nghiệm, sở hữu những thế mạnh bổ trợ trong quy hoạch đô thị, phát triển hạ tầng và kiến tạo cộng đồng bền vững.

Kết hợp kinh nghiệm phát triển đô thị

Theo thỏa thuận, Gamuda Land giữ vai trò chủ đạo trong hoạch định chiến lược, quản lý và triển khai dự án. Điều này phát huy năng lực kỹ thuật, triển khai hạ tầng cũng như phát triển bất động sản tại Việt Nam, điều đã được chứng minh qua các thành công của các khu đô thị tích hợp quy mô lớn của Gamuda Land tại nhiều nước trên thế giới.

Trong khi đó, Hankyu Hanshin đóng góp bề dày kinh nghiệm phát triển đường sắt và mô hình đô thị tích hợp tại Nhật Bản có quy hoạch đồng bộ, kết nối thuận tiện.

Liên doanh với Hankyu Hanshin Properties tiếp tục khẳng định định hướng chiến lược của Gamuda Land trong việc mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế, đồng thời củng cố năng lực phát triển dự án và nền tảng đầu tư tại thị trường Việt Nam.

Chia sẻ về sự hợp tác, ông Liew Bing Fooi - Chủ tịch HĐQT Gamuda Land Việt Nam cho biết:"Sự hợp tác này không chỉ đánh dấu bước tiến chiến lược của Gamuda Land tại Việt Nam mà còn là dịp để hai bên cùng kết hợp thế mạnh, nâng cao chất lượng phát triển và tạo ra không gian sống hiện đại, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của cư dân.

Đồng thời, đây cũng là tiền đề quan trọng để chúng tôi mở rộng quy mô và tìm kiếm thêm các cơ hội cùng đầu tư, hợp tác tiềm năng trong tương lai".

Từ phía đối tác Nhật Bản, ông Yamamoto - Giám đốc điều hành kiêm phó tổng giám đốc kinh doanh quốc tế của tập đoàn Hankyu Hanshin Properties, tin rằng đây là một trong những vị trí đắc địa nhất tại Bình Dương, sở hữu tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ nhờ nằm gần AEON Mall và tuyến đường sắt đô thị sắp hình thành.

"Chúng tôi dành sự trân trọng lớn đối với những thành tựu của Gamuda Land trong việc phát triển các dự án nhà ở chất lượng cao cùng những cộng đồng cư dân sôi động tại Việt Nam; đồng thời kỳ vọng vào sự kết hợp giữa thế mạnh của hai bên để tạo ra những giá trị bền vững cho cư dân tại địa phương" - ông Yamamoto chia sẻ.

Dành khoảng 2,5ha cho công viên, mặt nước và không gian xanh

Liên doanh với Hankyu Hanshin Properties tiếp tục khẳng định định hướng chiến lược của Gamuda Land trong việc mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế - Ảnh: Gamuda Land

Theo Gamuda Land, Norton Park đánh dấu thương vụ mua lại dự án thứ bảy của tập đoàn trong khuôn khổ chiến lược Quick Turnaround Plan (QTP). Trên nền tảng thành công của hai khu đô thị quy mô lớn là Gamuda City tại Hà Nội và Celadon City tại TP.HCM, Gamuda Land từng bước mở rộng danh mục phát triển thông qua các thương vụ mua bán, sáp nhập, đa dạng hóa loại hình sản phẩm và thiết lập quan hệ hợp tác với những nhà phát triển bất động sản quốc tế uy tín.

Norton Park nằm trên trục quốc lộ 13, thuộc hành lang phát triển phía Bắc TP.HCM, Norton Park sở hữu quỹ đất rộng 7,9 ha tại khu vực có nền tảng kinh tế và hạ tầng đô thị tương đối hoàn thiện.

Dự án tọa lạc tại vị trí chiến lược, liền kề các trung tâm công nghiệp, thương mại trọng điểm, bao gồm Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore I (VSIP I), AEON Mall Bình Dương Canary và Sân golf Sông Bé - Ảnh: Gamuda Land

Dự án tọa lạc tại vị trí chiến lược, liền kề các trung tâm công nghiệp, thương mại và tiện ích phong cách sống trọng điểm, bao gồm Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore I (VSIP I), AEON Mall Bình Dương Canary và sân golf Sông Bé. Vị trí đắc địa này mang đến khả năng kết nối thuận tiện với các trục giao thông huyết mạch, liên kết khu vực cửa ngõ phía Bắc với trung tâm TP.HCM và các trung tâm kinh tế lân cận.



Khả năng kết nối của dự án càng được nâng tầm nhờ tuyến Metro số 2 TP.HCM theo quy hoạch, với ga C8 dự kiến tọa lạc ngay cạnh dự án Norton Park, mang đến lợi thế kết nối giao thông đa phương thức liền mạch.

Doanh nghiệp kỳ vọng Norton Park được hưởng lợi từ quá trình hoàn thiện kết nối vùng, góp phần thúc đẩy sự chuyển mình của khu vực thành một không gian đô thị ngày càng đồng bộ và hiện đại.

Với mật độ xây dựng chỉ 20%, dự án dành khoảng 2,5 ha cho công viên cảnh quan, mặt nước và các không gian xanh đa dạng, tạo nên môi trường sống gần gũi với thiên nhiên.

Dự kiến Norton Park bàn giao vào quý 3-2029. Khi hoàn thành, dự án sẽ bổ sung nguồn cung nhà ở tại hành lang đô thị phía Bắc TP.HCM.

Về Gamuda Land Gamuda Land là bộ phận phát triển bất động sản của Gamuda Berhad, một trong những tập đoàn kỹ thuật, xây dựng và hạ tầng hàng đầu Malaysia, với 50 năm kinh nghiệm. Gamuda Berhad đã triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm trên trường quốc tế, bao gồm các tuyến MRT Kajang và MRT Putrajaya tại Malaysia, hầm SMART tại Kuala Lumpur, hầm và nhà ga cho tuyến Sydney Metro West tại Úc và nhiều công trình khác... Tại Việt Nam, với gần hai thập kỷ hoạt động tại Việt Nam, Gamuda Land Việt Nam đã xây dựng danh mục gồm 11 dự án trải dài tại các trung tâm tăng trưởng trọng điểm, bao gồm TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng và Đồng Nai. Về Hankyu Hanshin Properties Hankyu Hanshin Properties Corp là thành viên trong lĩnh vực phát triển bất động sản của Hankyu Hanshin Holdings Group, tập đoàn lâu đời tại Nhật Bản có hơn 100 năm hoạt động trong các lĩnh vực vận tải đường sắt, bất động sản, phát triển đô thị và các ngành kinh doanh liên quan. Tập đoàn sở hữu kinh nghiệm sâu rộng trong việc kết hợp hạ tầng giao thông với phát triển các tổ hợp thương mại, khu dân cư và đô thị tích hợp, đặc biệt tại vùng Kansai, Nhật Bản. Mạng lưới đường sắt của tập đoàn có tổng chiều dài khoảng 192,5 km với 139 nhà ga, phục vụ hơn 840 triệu lượt hành khách mỗi năm. Hankyu Hanshin Properties đã mở rộng hoạt động tại 9 quốc gia và gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2015. Doanh nghiệp đã tham gia phát triển nhiều dự án nhà ở như Mizuki Park, Akari City, Izumi City, Fuji Residence và Kikyo Residence. Ngoài mảng nhà ở và còn mở rộng sang phân khúc bất động sản công nghiệp.