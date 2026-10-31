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Eximbank duy trì định hướng kinh doanh thận trọng, bền vững

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MINH THÀNH
MINH THÀNH
MINH THÀNH

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Eximbank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 864 tỉ đồng.

Eximbank công bố kết quả kinh doanh quý 3: Tiếp tục định hướng phát triển thận trọng và bền vững - Ảnh 1.

Eximbank công bố kết quả kinh doanh quý 3 với lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 864 tỉ đồng - Ảnh: Eximbank

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Eximbank ghi nhận tổng thu nhập hoạt động thuần đạt 4.692 tỉ đồng, theo kết quả kinh doanh quý 3-2026 của ngân hàng vừa được công bố.

Chủ động củng cố nền tảng hoạt động, duy trì các chỉ số an toàn

Ngân hàng tiếp tục tăng cường kỷ luật tài chính, tối ưu hóa vận hành với chi phí hoạt động ở mức 2.831 tỉ đồng, giảm 1,9% so với cùng kỳ, đồng thời duy trì nguồn lực đầu tư cho các sáng kiến chiến lược.

Eximbank tiếp tục duy trì các chỉ số an toàn với tỉ lệ an toàn vốn (CAR) trên 13% và tỉ lệ LDR ở mức 73%, bảo đảm tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Năm 2026, Eximbank xác định trọng tâm là củng cố nền tảng hoạt động, tái cấu trúc danh mục tài sản và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, hướng tới mô hình tăng trưởng an toàn, hiệu quả và bền vững.

Thực hiện định hướng phát triển thận trọng, Eximbank chủ động tăng cường trích lập dự phòng rủi ro tín dụng lên 997 tỉ đồng, cao hơn cùng kỳ năm trước, nhằm củng cố bộ đệm tài chính và nâng cao năng lực quản trị rủi ro.

Song song đó, ngân hàng đẩy mạnh xử lý nợ, cơ cấu lại danh mục tín dụng và chủ động thu hẹp các danh mục có mức độ rủi ro cao hoặc hiệu quả chưa phù hợp, hướng tới nâng cao chất lượng tài sản và hiệu quả sử dụng vốn.

Trong giai đoạn tái cấu trúc, Eximbank ưu tiên chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh dài hạn hơn việc mở rộng quy mô và tối đa hóa lợi nhuận ngắn hạn, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định và bền vững.

Kiên định mục tiêu tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tái cấu trúc

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Eximbank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 864 tỉ đồng, trong bối cảnh Ngân hàng chủ động tăng cường trích lập dự phòng, nâng cao chất lượng tài sản, tối ưu hóa hoạt động và đầu tư cho các chương trình chuyển đổi chiến lược.

Eximbank xác định tăng trưởng quy mô và lợi nhuận vẫn là những mục tiêu quan trọng, song ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn hiện nay là bảo đảm an toàn hoạt động, nâng cao chất lượng tài sản và hiệu quả sử dụng vốn.

Ngân hàng chủ động chấp nhận những điều chỉnh cần thiết trong ngắn hạn nhằm củng cố nội lực, tạo nền tảng tăng trưởng hiệu quả và bền vững trong dài hạn.

Eximbank công bố kết quả kinh doanh quý 3: Tiếp tục định hướng phát triển thận trọng và bền vững - Ảnh 2.Giao dịch tài trợ thương mại của Eximbank được ADB vinh danh

Eximbank được trao giải “Giao dịch tài trợ thương mại tốt nhất dành cho doanh nghiệp SME” tại Lễ trao giải lần thứ 12 của Chương trình Tài trợ Thương mại và Chuỗi cung ứng thuộc Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

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    Chủ đề: Eximbank tái cấu trúc công bố kết quả thận trọng bền vững

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