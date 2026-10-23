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Đức Phúc đại phẫu dao kéo lần 2: Đến lúc vẫn cần đi 'bảo hành' kiểm tra hoặc điều chỉnh lại

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TIẾU TÙNG
TIẾU TÙNG
TIẾU TÙNG

Đức Phúc ‘không muốn khán giả và fan phải nghe được những thông tin chưa đầy đủ, hay hoang mang tự đặt ra những câu hỏi về sự thay đổi của mình’

Đức Phúc công khai lý do trùng tu nhan sắc lần 2 vì 'không muốn khán giả phải hoang mang’ - Ảnh 1.

Đức Phúc chia sẻ diện mạo mới nhất của mình trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Đó là một trong những lý do Đức Phúc quyết định lên tiếng chính thức về cuộc đại phẫu lần thứ hai của bản thân trên trang cá nhân.

Trước đó thông tin ca sĩ tiếp tục thực hiện "dao kéo" nhận được nhiều quan tâm của khán giả. Bên cạnh những chia sẻ chúc mừng diện mạo mới của nghệ sĩ, có không ít người lo lắng cho tình hình của Đức Phúc.

Đức Phúc muốn chia sẻ niềm vui tới mọi người

Ca sĩ Đức Phúc giải bày lý do khiến anh quyết định chủ động chia sẻ thông tin. Trước hết, từ sau lần đầu thay đổi ngoại hình vào 9 năm trước đến nay, suy nghĩ của Phúc đã thoải mái hơn rất nhiều và không còn ngần ngại khi chia sẻ những thông tin như vậy đến với khán giả nữa.

Đức Phúc "coi đây như một niềm vui mà mình muốn thông báo đến quý khán giả của mình".

Tiếp nữa, Phúc không muốn khán giả và fan phải nghe được những thông tin chưa đầy đủ, hay hoang mang tự đặt ra những câu hỏi về sự thay đổi của anh.

"Vì là người của công chúng, nên hơn ai hết, Phúc hiểu rằng mỗi sự thay đổi của mình ít nhiều đều có thể nhận được sự chú ý", 9X viết.

Nhưng với những người đã yêu thương Phúc suốt hơn 10 năm qua, nghệ sĩ "mong mọi người sẽ được nghe câu chuyện này từ chính mình chia sẻ, hiểu được lý do và biết rằng Phúc không bao giờ có ý định giấu giếm điều gì, ngược lại vô cùng hạnh phúc khi có thể chia sẻ niềm vui này đến với mọi người".

Đó cũng là cách anh thể hiện sự tôn trọng khán giả đã luôn yêu thương, đồng hành cùng mình trong suốt thời gian qua.

Đức Phúc công khai lý do trùng tu nhan sắc lần 2 vì 'không muốn khán giả phải hoang mang’ - Ảnh 2.

Ngoại hình Đức Phúc thay đổi theo thời gian - Ảnh: FBNV

Lý do can thiệp thẩm mỹ lần hai

Trong bài đăng mới nhất trên trang cá nhân, Đức Phúc cũng chia sẻ cụ thể anh đã làm lại mũi và cằm, ngoài ra không làm gì thêm.

Về lý do vì sao đẹp rồi vẫn quyết định thay đổi một lần nữa, nghệ sĩ giải thích, những ai đã từng tìm hiểu về phẫu thuật thẩm mỹ chắc cũng hiểu không phải cứ thực hiện một lần là mọi thứ sẽ mãi giữ nguyên như ban đầu.

Tùy vào cơ địa và sự chăm sóc của mỗi người thì theo thời gian, những đường nét đã can thiệp thẩm mỹ đôi khi có thể thay đổi. Đến một thời điểm, vẫn cần phải đi "bảo hành" kiểm tra hoặc điều chỉnh lại để phù hợp hơn với tình trạng hiện tại.

Đức Phúc công khai lý do trùng tu nhan sắc lần 2 vì 'không muốn khán giả phải hoang mang’ - Ảnh 3.

Nhóm Hoa Dâm Bụt gồm Đức Phúc, Hòa Minzy và Erik nổi tiếng bởi mối quan hệ thân thiết và bền chặt trong showbiz - Ảnh: FBNV

Phúc kể có một điều ít ai biết vào năm 2023, trong một lần đi biểu diễn thì anh đã gặp một sự cố khá nặng và chấn thương ở phần mũi của mình. Khi đi khám, bác sĩ nói không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng, chỉ cần về theo dõi thêm.

Từ đó, cộng với cơ địa nhạy cảm của mình, lâu lâu thay đổi thời tiết, ca sĩ vẫn gặp phải tình trạng mũi hơi nhức và hơi khó chịu. Anh nghĩ bây giờ là thời điểm phù hợp để mình đi kiểm tra và "bảo hành" lại mọi thứ.

"Chỉ mong khán giả luôn hiểu, dù có những thay đổi bên ngoài, thì điều cốt lõi mà Phúc luôn muốn theo đuổi vẫn chính là âm nhạc và những giá trị, những điều tốt đẹp mà Phúc có thể mang đến cho mọi người. Hy vọng dù cho ở phiên bản nào, mọi người vẫn sẽ nhận ra Đức Phúc qua những điều chân thành nhất", ca sĩ nhắn nhủ.

Trước đó, Hòa Minzy và Erik đều có những chia sẻ xúc động về hành trình "dao kéo" của Đức Phúc.

Hòa Minzy nói "mỗi cuộc đại phẫu đầy đau đớn nhưng với em nó lại trở thành một lần tái sinh trong cuộc đời". Quyết định đại phẫu lần hai là để "tự tin hơn, đẹp hơn và hạnh phúc hơn".

Kể lại quá trình đồng hành Đức Phúc trong lần thay đổi ngoại hình, Erik cho biết "nhìn anh đau đớn không ngủ được mà xót ghê nhưng đó là lựa chọn của anh, mình chỉ mong mọi thứ sẽ thật "trộm vía" và thành công thôi.

Anh đã rất đẹp rồi. Và quan trọng, dù anh có sửa ngoại hình nhưng giọng hát và tâm hồn của anh thì luôn luôn đẹp và trong sáng, không bao giờ mất đi. Hãy luôn tự tin và yêu bản thân mình ở bất cứ diện mạo nào nhé!".

Đức Phúc công khai lý do trùng tu nhan sắc lần 2 vì 'không muốn khán giả phải hoang mang’ - Ảnh 4.Hòa Minzy, Xuân Hinh và Đức Phúc làm nóng Lễ hội Văn hóa thế giới

Khán giả quẩy lightstick hòa nhịp cùng Hòa Minzy, Xuân Hinh, Đức Phúc, Trúc Nhân tại Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai.

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    Chủ đề: Đức Phúc phẫu thuật thẩm mỹ

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