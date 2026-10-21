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Đức Phúc dao kéo lần hai: 'Mỗi cuộc đại phẫu đầy đau đớn cũng là một lần tái sinh'

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ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG

‘Em biết không, dù em có như thế nào thì khán giả yêu quý em vẫn bên em bởi giọng hát và trái tim đầy tình yêu thương Phúc ạ’.

Đức Phúc dao kéo lần hai, Hòa Minzy nhắn nhủ: ' - Ảnh 1.

Diện mạo của Đức Phúc theo thời gian và sau hai lần dao kéo - Ảnh: FBNV

Chia sẻ của cô chị Hòa Minzy dành cho người em Đức Phúc đang nhận được nhiều đồng cảm của khán giả. 

Thêm một lần nữa, tình cảm chị em nhà Hoa Dâm Bụt (ngoài Hòa Minzy, Đức Phúc còn có Erik) khiến không ít người ngưỡng mộ bởi trong giới showbiz hào nhoáng, vẫn có những tình cảm bền chặt và ấm lòng như vậy.

Hòa Minzy: 'Đẹp rồi, hãy sống thật vui và thành công hơn'

Chia sẻ lại status (dòng trạng thái) mới nhất của Đức Phúc về quyết định thay đổi ngoại hình lần hai trên trang cá nhân, Hòa Minzy viết: "Thương em lắm, Đức Phúc của chị".

Theo nghệ sĩ, trải qua 9 năm với cuộc đại phẫu đầu tiên, Đức Phúc quyết định thay đổi bản thân một lần nữa để tự tin hơn, đẹp hơn và hạnh phúc hơn.

"Mỗi cuộc đại phẫu đầy đau đớn nhưng với em nó lại trở thành một lần tái sinh trong cuộc đời. Em biết không, dù em có thế nào thì khán giả yêu quý em, vẫn bên em bởi giọng hát và trái tim đầy tình yêu thương Phúc ạ", Hòa Minzy viết.

Ca sĩ kể khi biết người em quyết định đại phẫu lần hai, cô cười cười cho em thoải mái chứ thật tâm rất xót.

Hòa Minzy từng nghe Đức Phúc kể nên biết việc đi làm mặt vất vả, đau đớn ra sao, nên lúc nào cô cũng nói em "không cần làm gì nữa cả". Vì vượt trên cả một gương mặt hoàn hảo thì việc mọi người yêu con người của em nó quan trọng hơn.

"Nhưng dù sao việc em của chị cảm thấy tự tin hơn với diện mạo này cũng khiến chị vui theo. Ngày nào em cũng thăm thính xem fancam của khán giả quay, để nhìn bên ngoài lên hình sẽ thế nào. Đẹp rồi, hãy sống thật vui và thành công hơn nữa nhé", cô nhắn nhủ.

Đức Phúc dao kéo lần hai, Hòa Minzy nhắn nhủ: ' - Ảnh 2.
Đức Phúc dao kéo lần hai, Hòa Minzy nhắn nhủ: ' - Ảnh 3.

Diện mạo của Đức Phúc trước đại phẫu lần 2 - Ảnh: FBNV

Đức Phúc dao kéo lần hai, Hòa Minzy nhắn nhủ: ' - Ảnh 4.
Đức Phúc dao kéo lần hai, Hòa Minzy nhắn nhủ: ' - Ảnh 5.

Đức Phúc từng gặp nhiều rào cản trong sự nghiệp vì ngoại hình nhưng sau khi dao kéo, nghệ sĩ có nhiều bước phát triển mới - Ảnh: FBNV

Đức Phúc đại phẫu lần hai

Trên trang cá nhân, Đức Phúc chia sẻ hình ảnh bản thân ở ba cột mốc thay đổi ngoại hình. Anh xem lần dao kéo thứ hai này như một món quà tự chúc mừng sinh nhật của bản thân.

Bên dưới bài đăng của ca sĩ, nhiều khán giả gửi lời chúc tuổi mới cũng như lần "lột xác" mới này của anh. 

Đức Phúc dao kéo lần hai, Hòa Minzy nhắn nhủ: ' - Ảnh 6.

Hai chị em Hòa Minzy và Đức Phúc - Ảnh: FBNV

"Trộm vía ngoại hình thay đổi nhưng giọng hát vẫn trộm vía y nguyên và phát triển hơn", Đức Phúc để lại chia sẻ dưới phần bình luận.

Nhiều khán giả nói vui ngoại hình mới vừa Đức Phúc lại vừa Erik. 

Có khán giả nhắn: "Đức Phúc ngoại hình dù ở phiên bản nào thì tâm hồn và giọng hát vẫn là phiên bản đặc biệt nhất. Mọi người yêu phiên bản đặc biệt này. Mong rằng Đức Phúc sẽ hài lòng với ngoại hình hiện tại. Không phải chịu đau đớn để thay đổi ngoại hình nữa".

Không phải tự nhiên chuyện Đức Phúc công khai chỉnh sửa ngoại hình lần hai nhận được nhiều quan tâm của khán giả.  

Điều này bắt nguồn từ hành trình thay đổi bản thân gắn liền với sự nghiệp và những chuyển biến tâm lý của nghệ sĩ 9x qua từng giai đoạn.

Đức Phúc đăng quang quán quân Giọng hát Việt ở tuổi 18 với giọng hát giàu cảm xúc cùng tỉ lệ bình chọn cao nhất là 49,25%.

Song sau đó, anh đối mặt với áp lực dư luận và những lời miệt thị ngoại hình nặng nề từ một bộ phận công chúng. Ngoại hình không hợp thị hiếu lúc bấy giờ cùng sự rụt rè trước đám đông khiến nghệ sĩ gặp hạn chế lớn về show diễn và tiếp cận khán giả. Để cải thiện diện mạo, anh từng nỗ lực giảm cân.

Đức Phúc nói vui "trộm vía giọng hát vẫn y nguyên" - Video: FBNV

Bước sang tuổi 20, Đức Phúc quyết định phẫu thuật thẩm mỹ toàn bộ gương mặt. Màn "đập mặt xây lại" khiến không ít người sốc, biến anh thành hiện tượng lột xác thành công nhất nhì showbiz Việt. 

Diện mạo mới mang lại cho anh nhiều thuận lợi hơn trong hoạt động giải trí, sự nghiệp ngày một phát triển.

Ngoài các bản hit, vài năm trở lại đây, Đức Phúc gây chú ý khi tham gia Anh trai say hi; vượt 21 thí sinh quốc tế để vô địch cuộc thi Intervision 2025 ở Nga với giải thưởng 30 triệu ruble (hơn 9,5 tỉ đồng).

Đức Phúc dao kéo lần hai, Hòa Minzy nhắn nhủ: 'Đẹp rồi, hãy sống thật vui và thành công hơn' - Ảnh 7.Hòa Minzy, Xuân Hinh và Đức Phúc làm nóng Lễ hội Văn hóa thế giới

Khán giả quẩy lightstick hòa nhịp cùng Hòa Minzy, Xuân Hinh, Đức Phúc, Trúc Nhân tại Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai.

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    Chủ đề: phẫu thuật thẩm mỹ Hòa Minzy Đức Phúc

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