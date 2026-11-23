Du học sinh học tập tại Mỹ - Ảnh: CATO INSTITUTE

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) công bố dự thảo quy định thu phí đối với chương trình Đào tạo thực hành tùy chọn (OPT), cho phép sinh viên quốc tế diện visa F-1 làm việc trong lĩnh vực liên quan đến ngành học.



Theo đề xuất, trường đại học phải nộp 70.000 USD (khoảng 1,82 tỉ đồng) trước khi giới thiệu một sinh viên tham gia OPT lần đầu và 30.000 USD (khoảng 780 triệu đồng) cho mỗi lần giới thiệu tiếp theo, bao gồm gia hạn OPT dành cho sinh viên tốt nghiệp các ngành STEM.

Thông thường, sinh viên được tham gia OPT tối đa 12 tháng, riêng nhóm STEM đủ điều kiện có thể được gia hạn thêm 24 tháng.

DHS cho rằng các khoản phí mới sẽ giúp hạn chế gian lận, ngăn việc lợi dụng chương trình OPT để tuyển lao động nước ngoài giá rẻ và bảo vệ cơ hội việc làm của người Mỹ.

Du học sinh lo mất cơ hội làm việc sau tốt nghiệp

Yuguo Wang, 22 tuổi, sinh viên năm cuối ngành khoa học chính trị tại Đại học Florida, cho biết cô cảm thấy bất an trước đề xuất mới của chính phủ Mỹ.

Theo báo sinh viên The Independent Florida Alligator, Wang từ Thâm Quyến (Trung Quốc), chuyển sang học tại Đại học Florida năm 2024. Cô từng cân nhắc ở lại Mỹ làm việc theo chương trình OPT sau tốt nghiệp, nhưng khoản phí 70.000 USD (khoảng 1,82 tỉ đồng) khiến kế hoạch trở nên khó đoán.

"Tôi không biết liệu mình còn muốn ở lại đây làm việc nữa hay không", Wang chia sẻ. Cô cho rằng những thay đổi liên tục về chính sách đang khiến sinh viên quốc tế mất dần sự chắc chắn khi lập kế hoạch nghề nghiệp.

Maria Eduarda De Paula Fossati, 24 tuổi, người Brazil, tốt nghiệp ngành khoa học máy tính tại Đại học Florida, cho biết cô bị sốc khi biết mức phí được đề xuất.

Theo Fossati, sinh viên nước ngoài vốn đã khó tìm doanh nghiệp sẵn sàng bảo lãnh visa làm việc dài hạn. Nếu chương trình OPT phát sinh thêm chi phí lớn, cơ hội tìm việc sau tốt nghiệp sẽ càng hạn chế.

Fossati đã trở về Brazil sau khi tốt nghiệp vào mùa xuân năm 2026 vì không tìm được doanh nghiệp bảo lãnh visa. Cô nhận định chính sách mới có thể khiến những người đang cân nhắc du học Mỹ phải xem xét lại lựa chọn của mình.

Sinh viên tại Đại học Florida - Ảnh: USNEWS

Tại Đại học Columbia, hai đại diện hội đồng sinh viên Aum Desai và Haris Shah cũng lên tiếng phản đối đề xuất.

Trong bài viết đăng trên Columbia Daily Spectator ngày 5-11, hai sinh viên cho rằng khoản phí có thể khiến OPT trở thành lựa chọn vượt quá khả năng chi trả của người học. Các bạn đề nghị nhà trường mở rộng cơ hội nghiên cứu có trả lương, hỗ trợ thực tập ở nước ngoài và có cơ chế giúp sinh viên bị ảnh hưởng bởi thay đổi chính sách.

Trong 734 sinh viên quốc tế và cựu sinh viên tham gia khảo sát của Liên minh Chủ tịch các trường đại học về giáo dục đại học và nhập cư vào tháng 11-2026, 69% cho biết có lẽ hoặc chắc chắn đã không chọn học tại Mỹ nếu mức phí OPT 70.000 USD (khoảng 1,82 tỉ đồng) và phí gia hạn 30.000 USD (khoảng 780 triệu đồng) được áp dụng từ trước.

Các trường đại học khó gánh nổi khoản phí

Theo Inside Higher Ed, hàng chục cơ sở giáo dục đại học đã gửi ý kiến phản đối đề xuất của DHS.

Đại học Lewis, một trường tư thục có khoảng 7.000 sinh viên, trong đó 870 sinh viên quốc tế, ước tính phải chi 46,8 triệu USD (khoảng 1.217 tỉ đồng) mỗi năm nếu áp dụng mức phí mới. Khoản này tương đương khoảng 30% ngân sách hoạt động hằng năm của trường.

Đại học Boston đưa ra con số còn lớn hơn. Trong thư gửi DHS, hiệu trưởng Melissa Gilliam và lãnh đạo nhà trường ước tính chi phí OPT có thể vượt 175 triệu USD (khoảng 4.550 tỉ đồng) mỗi năm nếu số sinh viên tham gia duy trì tương đương những năm gần đây.

Nhà trường cho rằng mức phí có thể khiến sinh viên quốc tế không còn khả năng tham gia các công việc thực tế sau tốt nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, y tế và dịch vụ cộng đồng.

Sinh viên trong buổi lễ tốt nghiệp tại Đại học Columbia - Ảnh: GUARDIAN

Tại Đại học Columbia, bà Angela Olinto, phụ trách học thuật của trường, cũng cảnh báo khoản phí vượt quá khả năng chi trả của cơ sở đào tạo. Nếu chi phí chuyển sang sinh viên hoặc doanh nghiệp tuyển dụng, những người có nguồn lực tài chính hạn chế sẽ chịu ảnh hưởng lớn nhất.

Ông Michael Martinez, giảng viên khoa học chính trị tại Đại học Florida, nhận định khoản phí 70.000 USD có thể khiến các trường hạn chế tuyển nghiên cứu viên sau tiến sĩ và giảng viên quốc tế. Ông cho biết bộ môn của mình khó có khả năng chi trả mức phí như vậy.

Bà Fanta Aw, giám đốc điều hành Hiệp hội Các nhà giáo dục quốc tế Mỹ (NAFSA), cho rằng việc hạn chế OPT sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh viên nước ngoài tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp tại Mỹ, đặc biệt trong những ngành đang cần nhân lực STEM.

Theo báo cáo Open Doors 2026 do Viện Giáo dục quốc tế Mỹ (IIE) vừa công bố, Mỹ có 1.146.163 sinh viên quốc tế trong năm học 2025-2026, giảm 3% so với năm trước. Số sinh viên quốc tế nhập học lần đầu giảm 18%, còn 228.123 người.