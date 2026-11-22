Sinh viên đi bộ tại khuôn viên Đại học Harvard, Mỹ - Ảnh: REUTERS

Cụ thể, đề xuất yêu cầu thu phí 70.000 USD cho lần đăng ký chương trình Thực tập không bắt buộc (OPT) đầu tiên và thêm 30.000 USD cho mỗi lần đăng ký tiếp theo.

Chương trình OPT cho phép sinh viên quốc tế gia hạn thời gian lưu trú để tích lũy kinh nghiệm làm việc sau khi tốt nghiệp.

Chính quyền cũng dự kiến thu thêm 30.000 USD đối với sinh viên tốt nghiệp các khối ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) nếu muốn gia hạn thời gian tham gia OPT.

Gánh nặng cho các trường đại học

Khoản phí này sẽ được thu từ các trường cao đẳng và đại học. Nhưng nếu các trường chuyển chi phí này sang sinh viên, số lượng du học sinh đến Mỹ dự báo sẽ giảm mạnh trong thời gian tới.

Tờ New York Times ngày 21-11 đưa tin các trường đại học có thể phải gánh khoản phí ít nhất 70.000 USD cho mỗi trường hợp sinh viên quốc tế tham gia Chương trình OPT sau khi tốt nghiệp.

Trước đề xuất thu phí trên, nhiều trường đại học và tổ chức doanh nghiệp Mỹ đã lên tiếng phản đối gay gắt.

Phó Giám đốc phụ trách đối ngoại toàn cầu Dennis Galvan của Đại học Oregon cho biết số lượng sinh viên quốc tế tại trường đã giảm 14% so với năm 2024.

Theo ông Galvan, chương trình OPT là một trong những chính sách thu hút sinh viên quốc tế hàng đầu, nhưng nhà trường khó có thể gánh nổi mức phí mới.

Tỉ lệ nhập học của sinh viên quốc tế tại Mỹ trong mùa thu năm nay đã ghi nhận mức giảm 15%. Nhiều sinh viên quốc tế cho biết gia đình không thể chi trả mức phí 70.000 USD để được cấp phép ở lại làm việc.

Đại học bang Arizona cũng cho rằng biện pháp này có thể "gây tổn hại nghiêm trọng đến số lượng sinh viên quốc tế nhập học, thậm chí có thể ảnh hưởng đến cả sinh viên Mỹ", vì việc mất đi nguồn tiền từ sinh viên quốc tế có thể tác động đến nền tảng tài chính và chương trình đào tạo.

Sinh viên Đại học Bắc Carolina, Mỹ tham dự một sự kiện tại khuôn viên trường - Ảnh: REUTERS

Nền kinh tế bị ảnh hưởng

Bên cạnh nguy cơ sụt giảm số lượng sinh viên quốc tế, Phòng Thương mại Mỹ cùng các tập đoàn công nghệ như Apple và Meta khẳng định chính sách mới sẽ gây bất lợi cho các nhà tuyển dụng trong việc thu hút nhân tài.

Một số nhà phân tích đánh giá việc mất đi sinh viên quốc tế sẽ kìm hãm tăng trưởng kinh tế và đổi mới sáng tạo của Mỹ.

“Điều này sẽ tạo ra hiệu ứng dây chuyền lan rộng ra toàn bộ nền kinh tế”, Giám đốc chính sách nhập cư Jeremy Neufeld tại Institute for Progress bình luận.

Ngoài ra, chính sách thu phí mới của chính quyền Tổng thống Trump có khả năng sẽ vấp phải các thách thức pháp lý trong hiện tại và tương lai.

Bà Miriam Feldblum, Giám đốc Liên minh Hiệu trưởng về Nhập cư và Giáo dục đại học, cho biết tổ chức này đã nộp đơn kiện chính quyền liên bang về chính sách siết chặt thời hạn lưu trú theo thị thực dành cho sinh viên.

Vào tuần này, một thẩm phán liên bang đã tạm hoãn quy định nhằm giới hạn thời gian sinh viên được phép lưu trú tại Mỹ, qua đó tìm cách đảo ngược chính sách mới về thời hạn lưu trú theo thị thực của Nhà Trắng.