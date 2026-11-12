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Đồng Tháp muốn mở trục giao thông mới từ Cao Lãnh ra biển Gò Công

tác giả
MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG

Tỉnh Đồng Tháp định hướng tổ chức lại không gian công nghiệp, cảng và đô thị, gắn với trục giao thông kết nối Cao Lãnh đến khu vực biển Gò Công.

Đồng Tháp phát triển trục giao thông động lực từ Cao Lãnh đến biển Gò Công - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Nhàn yêu cầu các sở, ngành và đơn vị tư vấn rà soát tổng thể không gian phát triển, vị trí các khu chức năng và khả năng kết nối với những trục giao thông chính - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Ngày 12-11, chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Nhàn cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Một trong những nội dung trọng tâm được Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh là bổ sung các trục giao thông động lực, đặc biệt là trục kết nối từ Cao Lãnh đến khu vực biển Gò Công. Đây được xem là định hướng quan trọng nhằm tổ chức lại không gian phát triển, mở rộng kết nối giữa các vùng kinh tế và khai thác hiệu quả tiềm năng của tỉnh.

Ông Nhàn yêu cầu các sở, ngành và đơn vị tư vấn rà soát tổng thể không gian phát triển, vị trí các khu chức năng và khả năng kết nối với những trục giao thông chính. Trong đó, phải làm rõ quy mô các tuyến đường, bố trí các cụm công nghiệp gắn với trục giao thông để hình thành hành lang kết nối đồng bộ, tạo điều kiện thu hút đầu tư và khai thác hiệu quả quỹ đất.

Đối với hệ thống cảng sông, cảng biển, cần rà soát quy mô, vị trí và gắn quy hoạch cảng với không gian phát triển đô thị tổng hợp, khu dân cư, khu công nghiệp và các khu chức năng liên quan.

Theo dự thảo điều chỉnh quy hoạch, nhiều tuyến giao thông mới được đề xuất bổ sung. Đáng chú ý là tuyến đường tỉnh Mỹ Tho - Gò Công dài khoảng 42,5km; tuyến Sa Đéc - Mỹ Thuận dài khoảng 17km; trục đại lộ Hùng Vương từ nút giao Thân Cửu Nghĩa đến nút giao quốc lộ 50 dài khoảng 9,2km.

Quy hoạch cũng bổ sung tuyến đường kết nối từ đường tỉnh 878 đến nút giao Thân Cửu Nghĩa và trục giao thông đô thị TP.HCM - Tây Ninh - Đồng Tháp, đoạn qua Đồng Tháp dài khoảng 14km, trên cơ sở hướng tuyến quốc lộ 50B trước đây.

Việc sắp xếp lại không gian công nghiệp vùng Tân Phước cũng là một thay đổi lớn. Theo đó, các khu công nghiệp được điều chuyển, hợp nhất và đổi tên theo hướng tập trung dọc hai bên đường tỉnh 878, kết nối trực tiếp với nút giao Thân Cửu Nghĩa.

Đồng Tháp phát triển trục giao thông từ Cao Lãnh đến Gò Công trong năm 2026 - Ảnh 1.

Theo quy hoạch, các khu công nghiệp được điều chuyển, hợp nhất và đổi tên theo hướng tập trung dọc hai bên đường tỉnh 878, kết nối trực tiếp với nút giao Thân Cửu Nghĩa - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Đối với hành lang kiến trúc cảnh quan sông Tiền, cần xác định rõ định hướng sử dụng không gian dọc hai bên bờ sông, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế, đô thị với bảo vệ môi trường sinh thái và phòng, chống sạt lở.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn yêu cầu Sở Tài chính phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện điều chỉnh quy hoạch theo trình tự, thủ tục rút gọn, đồng thời tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý, rà soát kỹ các nội dung trước khi hoàn thiện dự thảo.

Đồng Tháp phát triển trục giao thông động lực từ Cao Lãnh đến biển Gò Công - Ảnh 3.Đồng Tháp đề xuất trục giao thông 128km, kết nối từ Cao Lãnh đến Gò Công, liên thông TP.HCM

Tuyến Cao Lãnh - Mỹ An - Tân Phước - Mỹ Tho - Gò Công, định hướng kết nối TP.HCM, được đề xuất phát triển thành trục giao thông dài khoảng 128km, với tổng vốn sơ bộ gần 31.000 tỉ đồng cho năm đoạn đầu tư, nâng cấp.

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    Chủ đề: Cao Lãnh Mỹ Thuận đại lộ Hùng Vương UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn Mỹ Tho

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