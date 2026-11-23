Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp khảo sát vị trí làm tuyến đường nối từ Cao Lãnh về Gò Công - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Thêm tuyến đường nối từ Cao Lãnh đến Gò Công

Ngày 23-11, tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua 8 nghị quyết.

Trong đó nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xem là nội dung quan trọng, có tác động đến định hướng phát triển hạ tầng và không gian kinh tế của tỉnh trong thời gian tới.

Theo phương án điều chỉnh, mạng lưới giao thông đường bộ được bổ sung, sắp xếp lại nhiều tuyến nhằm tăng cường kết nối giữa các khu vực trong tỉnh, đồng thời khai thác lợi thế giao thông liên vùng.

Đáng chú ý, một trục kết nối từ khu vực Cao Lãnh - Tháp Mười qua Mỹ Tho, hướng về Gò Công và ra biển được định hình thông qua việc điều chỉnh, bổ sung nhiều tuyến đường.

Theo tờ trình của Đảng ủy UBND tỉnh Đồng Tháp trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, toàn bộ trục đường có chiều dài khoảng 128km, với tổng vốn gần 31.000 tỉ đồng, được chia thành nhiều đoạn.

Ở khu vực phía Bắc tỉnh Đồng Tháp, tuyến đường tỉnh 846 được điều chỉnh với điểm đầu giao quốc lộ 30 tại xã Phong Mỹ, điểm cuối giáp ranh tỉnh tại xã Hưng Thạnh, quy mô hoàn thiện tối thiểu đường cấp II, cấp III đồng bằng (tức từ 2 - 4 làn xe).

Tuyến đường tỉnh 867B cũng được điều chỉnh theo hướng phát triển vùng, với quy mô đường cấp II, cấp III đồng bằng.

Ở khu vực kết nối cao tốc, quy hoạch bổ sung tuyến đường từ đường tỉnh 878 đến nút giao Thân Cửu Nghĩa, quy mô đường cấp II đồng bằng, gồm 4 làn xe tốc độ cao và 2 làn xe thô sơ.

Tuyến đường này được kỳ vọng tăng khả năng kết nối từ các khu vực trong tỉnh đến cao tốc, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và đi lại của người dân.

Một điểm nhấn khác là việc bổ sung quy hoạch trục đại lộ kết hợp mở rộng quảng trường Hùng Vương.

Tuyến có tổng chiều dài khoảng 9,2km, trong đó đoạn từ nút giao Thân Cửu Nghĩa đến vòng xoay quảng trường dài khoảng 7,7km, mặt cắt ngang rộng 100m. Đoạn từ vòng xoay quảng trường đến đường Hùng Vương giao quốc lộ 50 dài khoảng 1,5km, quy hoạch mở rộng không gian quảng trường ở giữa với bề rộng khoảng 205,5m, hệ thống giao thông hai bên gồm 5 làn xe mỗi bên.

Dọc hai bên trục đại lộ và quảng trường định hướng phát triển các khu đô thị hỗn hợp, thương mại - dịch vụ, công trình công cộng, không gian xanh và bố trí hai khu tái định cư.

Đặc biệt, quy hoạch bổ sung tuyến Mỹ Tho - Gò Công dài khoảng 42,5km, điểm đầu tại vòng xoay quảng trường Hùng Vương, điểm cuối giao đường ven biển, kết nối cầu Soài Rạp đi TP.HCM.

Đây được xem là tuyến kết nối quan trọng, mở rộng hướng giao thông từ trung tâm tỉnh về khu vực ven biển Gò Công, tăng khả năng liên kết với TP.HCM.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp Ngô Chí Cường đề nghị sau khi nghị quyết được thông qua, UBND tỉnh cần cụ thể hóa thành những giải pháp triển khai thiết thực, bảo đảm hiệu quả trong thực tế - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Cần làm rõ nguồn vốn, tránh tình trạng dự án kéo dài

Việc điều chỉnh, bổ sung các tuyến đường trên không chỉ hướng đến hoàn thiện mạng lưới giao thông mà còn mở ra dư địa phát triển các khu đô thị, công nghiệp, thương mại và dịch vụ logistics, gắn với những đầu mối giao thông quan trọng.

Tuy nhiên tại báo cáo thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cũng lưu ý các dự án giao thông từ Cao Lãnh đến Gò Công có nhu cầu nguồn lực rất lớn, mức đầu tư cao. Do đó ban đề nghị UBND tỉnh làm rõ nguồn vốn, lộ trình và phân kỳ đầu tư, tránh tình trạng dự án kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống và quyền lợi của người dân trong vùng quy hoạch.

Tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ngô Chí Cường cũng nhấn mạnh quy hoạch phải có tầm nhìn dài hạn, bảo đảm tính liên kết và khả năng chuyển hóa thành các chương trình, kế hoạch, dự án cụ thể. Sau khi các nghị quyết được thông qua, UBND tỉnh cần cụ thể hóa thành những giải pháp triển khai thiết thực, bảo đảm hiệu quả trong thực tế.

Kỳ họp cũng thông qua 7 nghị quyết khác về phân chia nguồn thu ngân sách, phân bổ chi thường xuyên, thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ điện mặt trời mái nhà, thu phí khai thác khoáng sản, hoạt động của các hội đồng tư vấn thuộc MTTQ tỉnh và phân cấp ngân sách cho cấp xã.