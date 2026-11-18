Lãnh đạo TP Đồng Nai và xã Nha Bích cắt băng khánh thành khu vui chơi, sinh hoạt cộng đồng và thể dục thể thao tại ấp 1 - Ảnh: A LỘC

Ngày 18-11, Phó bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp 1, xã Nha Bích và khai mạc Tuần văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026. Tại chương trình, ông Võ Tấn Đức cùng lãnh đạo TP và địa phương cắt băng khánh thành, đưa vào sử dụng 3 thiết chế văn hóa trên địa bàn xã Nha Bích.

Trong đó, từ điểm trường bỏ hoang gần 7 năm, xã Nha Bích đã đầu tư khoảng 4 tỉ đồng xây dựng khu sinh hoạt cộng đồng, vui chơi và luyện tập thể dục thể thao cho người dân ấp 1. Hai thiết chế văn hóa còn lại được cải tạo, nâng cấp từ các nhà văn hóa cũ.

Bà Lâm Thị Tuyết - Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp 1, xã Nha Bích - cho biết sau khi sáp nhập từ ba ấp Suối Ngang, ấp 1 và ấp 2, khu dân cư ấp 1 hiện có 1.239 hộ với 3.192 nhân khẩu.

Năm 2026, ấp có 1.226 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 98,9%.

Phát biểu tại ngày hội, ông Lê Văn Sâm - Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Nha Bích, ghi nhận tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, chăm lo đời sống, giữ gìn an ninh trật tự của người dân ấp 1.

Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Nha Bích Lê Văn Sâm xác định nhân dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể và là động lực của quá trình phát triển địa phương - Ảnh: A LỘC

Theo ông Sâm, việc khánh thành 3 thiết chế văn hóa là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc đầu tư, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Ông Sâm đề nghị tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, chung tay quản lý, bảo vệ và khai thác tối đa công năng của các thiết chế văn hóa vừa khánh thành.

"Đảng ủy, chính quyền xã Nha Bích luôn xác định nhân dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể và là động lực của quá trình phát triển địa phương", ông Sâm nhấn mạnh.

Lãnh đạo TP Đồng Nai và xã Nha Bích trao nhà đại đoàn kết, tặng quà cho hộ dân khó khăn trên địa bàn và tham gia hoạt động tại Tuần văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026 - Ảnh: A LỘC



Dịp này, lãnh đạo TP và địa phương trao bảng tượng trưng tặng 3 căn nhà đại đoàn kết, tặng quà cho 20 hộ có hoàn cảnh khó khăn và biểu dương 11 gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2026 tại ấp 1.

Với chủ đề "Đồng Nai - Dòng chảy kết nối, Nha Bích vươn xa", Tuần văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026 tại xã Nha Bích diễn ra từ ngày 18 đến 24-11.

Tham dự tuần lễ, người dân được thưởng thức các tiết mục trình diễn cồng chiêng, múa dân gian, trải nghiệm giã gạo bằng chày tay, tìm hiểu rượu cần, thổ cẩm, trang phục của đồng bào S'tiêng, Khmer…

Ngoài ra, UBND xã Nha Bích cũng đã ban hành kế hoạch xây dựng mô hình trải nghiệm văn hóa cồng chiêng S'tiêng gắn với du lịch cộng đồng, khai thác tiềm năng du lịch tại khu vực hồ Phước Hòa.

Đồng Nai thêm nơi sinh hoạt cộng đồng rộng lớn cho đồng bào dân tộc thiểu số Như Tuổi Trẻ đưa tin, điểm trường rộng khoảng 2.500m² thuộc Trường tiểu học Nha Bích (ấp 1, xã Nha Bích) bị bỏ hoang từ năm 2019, sau khi học sinh chuyển về cơ sở chính học tập. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Nha Bích đã rà soát các cơ sở công không còn sử dụng để tìm phương án khai thác hiệu quả, tránh lãng phí tài sản công. Do ấp 1 có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, vui chơi lớn nên UBND xã Nha Bích quyết định chuyển đổi công năng điểm trường cũ. Công trình khởi công ngày 27-5, gồm nhà văn hóa cộng đồng, sân bóng chuyền, khu chơi bóng bàn, cầu lông cùng nhiều hạng mục khác. Khác với mô hình nhà văn hóa truyền thống chủ yếu phục vụ hội họp, công trình được thiết kế theo hướng đa chức năng để người dân có thể sử dụng thường xuyên vào nhiều thời điểm trong ngày.