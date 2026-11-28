Chất lượng bàn giao chung cư cần được chứng minh bằng các tiêu chuẩn an toàn công trình - Ảnh: N.V

Với thị trường nhà ở, đây cũng là dịp nhìn nhận lại những tiêu chuẩn tạo nên một công trình an toàn và không gian sống chất lượng.

Từ thay đổi cơ chế nghiệm thu đến trách nhiệm bảo đảm chất lượng công trình

Quốc hội đã thông qua luật sửa đổi, bổ sung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vào tháng 11-2026 với 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Luật có hiệu lực từ ngày 1-3-2027 trong đó có nội dung bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy.

Theo quy định mới, chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình sẽ trực tiếp tổ chức nghiệm thu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả nghiệm thu.

Tại phiên thảo luận đầu tháng 11, các đại biểu Quốc hội cơ bản đồng tình với chủ trương giảm thủ tục, thời gian cho doanh nghiệp, đồng thời đề nghị làm rõ trách nhiệm hậu kiểm với nhà chung cư và công trình có nguy cơ cháy, nổ cao.

Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính không đồng nghĩa với giảm yêu cầu về an toàn công trình. Khi trách nhiệm nghiệm thu được đặt trực tiếp lên chủ đầu tư, năng lực tổ chức thi công, giám sát, kiểm soát chất lượng và tính minh bạch của hồ sơ công trình càng trở nên quan trọng.

Đối với nhà chung cư, chất lượng bàn giao không chỉ thể hiện ở vật liệu hoàn thiện, thiết bị hay tính thẩm mỹ của căn hộ, mà còn ở những hệ thống kỹ thuật ít được nhìn thấy trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Từ giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn, hệ thống báo cháy, cấp điện đến thông gió và kiểm soát khói, mỗi hạng mục đều có vai trò đối với sự an toàn của cư dân. Chất lượng của các hệ thống này phụ thuộc vào cả quá trình thiết kế, lựa chọn thiết bị, thi công, giám sát và nghiệm thu.

Theo chuyên gia tài chính cá nhân Đào Mạnh Tùng, người mua nhà nên quan tâm đến hồ sơ chất lượng công trình, trong đó có thông tin về đơn vị thiết kế, nhà thầu thi công, đơn vị giám sát, thời hạn sử dụng theo thiết kế và chế độ bảo hành…

Việc minh bạch những thông tin này không chỉ giúp người mua có thêm cơ sở đánh giá dự án mà còn là cách để doanh nghiệp thể hiện năng lực và trách nhiệm đối với sản phẩm mình phát triển.

Trong bối cảnh cơ chế nghiệm thu thay đổi, chất lượng công trình cần được chứng minh bằng hồ sơ kỹ thuật, kết quả nghiệm thu và chất lượng bàn giao thực tế, thay vì chỉ dừng lại ở những cam kết trong quá trình giới thiệu sản phẩm.

An toàn cần trở thành một tiêu chuẩn của không gian sống

Ở góc độ người sử dụng, an toàn tại chung cư không chỉ giới hạn trong khả năng phòng ngừa cháy, nổ mà còn gắn với nhiều trải nghiệm sinh hoạt hằng ngày.

Ông Trần Quang Trung, Giám đốc Phát triển Kinh doanh OneHousing, cho rằng người mua căn hộ để ở trước hết cần quan tâm đến pháp lý, khả năng bàn giao và mức độ an toàn của nơi ở.

Với các gia đình trẻ, sự an toàn được thể hiện qua những nhu cầu rất cụ thể: trẻ em xuống sân chơi có được bảo đảm an toàn hay không, người cao tuổi có thể yên tâm sinh hoạt khi ở nhà, việc kiểm soát người ra vào tòa nhà được thực hiện như thế nào…

Những nhu cầu này đặt ra yêu cầu rộng hơn đối với chất lượng phát triển nhà ở, từ thiết kế căn hộ, bố trí không gian chung, tổ chức giao thông nội khu đến hệ thống an ninh và quản lý vận hành.

Một không gian sống chất lượng cần được tính toán ngay từ khâu thiết kế. Việc phân luồng phương tiện và người đi bộ, bố trí khu vui chơi, hành lang, thang máy hay các không gian sinh hoạt cộng đồng đều ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm và sự an toàn của cư dân.

Theo ông Trung, thực tế tại các công trình đã đưa vào sử dụng nhiều năm cũng là cơ sở để đánh giá năng lực của doanh nghiệp phát triển nhà ở.

Chất lượng sảnh, hành lang, hầm xe, thang máy, cảnh quan hay khả năng xử lý sự cố phản ánh mức độ duy trì các tiêu chuẩn đã được thiết lập từ ngày bàn giao.

Bên cạnh hồ sơ nghiệm thu và chất lượng xây dựng, tính minh bạch trong quản lý vận hành, kế hoạch bảo trì, chi phí dịch vụ và cơ chế giám sát của cư dân cũng góp phần củng cố niềm tin vào chất lượng nơi ở.

Những thay đổi về cơ chế quản lý công trình vì vậy cũng đặt ra yêu cầu nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm của doanh nghiệp. Bởi với người dân, giá trị của một ngôi nhà không chỉ nằm ở những gì được sở hữu, mà còn ở sự an tâm trong mỗi ngày sinh sống.