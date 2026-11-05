Doanh nghiệp Việt - Ấn kết nối hợp tác kinh doanh xanh

Doanh nghiệp quốc tế hội tụ tại Green Business Matching Day 2026. Ảnh: MINH HUỲNH

Sự kiện Green Business Matching Day 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại TP.HCM hôm 4-11, với sự tham gia của đại diện Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ, Phòng Thương mại Ấn Độ tại Việt Nam (INCHAM), các tổ chức doanh nghiệp quốc tế, nhà đầu tư và doanh nhân Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư trong lĩnh vực phát triển bền vững.

Ông Dr. Vipra Pandey, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM, cho biết việc tăng cường kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước có ý nghĩa quan trọng, tạo điều kiện để doanh nhân tìm hiểu thị trường, xác định lĩnh vực hợp tác và chuyển hóa các mối quan hệ thành hoạt động thương mại, đầu tư cụ thể.

"Những nền tảng như Green Business Matching Day tạo ra cơ hội quý báu để doanh nhân hai nước gặp gỡ, tìm hiểu thị trường của nhau và xác định những lĩnh vực có thể hợp tác. Chúng tôi khuyến khích doanh nghiệp xây dựng những mối quan hệ đối tác thực chất, chuyển hóa các kết nối thành hoạt động hợp tác, thương mại và đầu tư cụ thể", Dr. Vipra Pandey nhấn mạnh.

Green Business Matching Day 2026 có các phiên thảo luận về thực phẩm xanh, năng lượng sạch, y tế và chiến lược tiếp cận thị trường quốc tế. Trong đó, doanh nghiệp được chia sẻ kinh nghiệm chuẩn bị khi thâm nhập thị trường Ấn Độ, từ nghiên cứu thị trường, chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn kinh doanh đến hệ thống phân phối và xây dựng quan hệ đối tác.

Dr. Vipra Pandey, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM mong doanh nhân hai nước thúc đẩy hợp tác thông qua Green Business Matching Day. Ảnh: MINH HUỲNH

Một trong những điểm nhấn của sự kiện là lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Pacific Group và Canopus Group về thương mại và đầu tư. Ông Lê Ngọc Ánh Minh, Chủ tịch điều hành Pacific Group, cho biết đây là bước tiến quan trọng trong việc xây dựng quan hệ hợp tác, tìm kiếm đối tác tiềm năng và mở rộng cơ hội kinh doanh tại Việt Nam, Ấn Độ cũng như các thị trường quốc tế khác.

Theo ông Nguyễn Tiến Tuyến, nhà sáng lập kiêm CEO Chay Vietnam, chương trình hướng đến xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp xanh, kết nối các nhà cung ứng, nhà sản xuất, đơn vị nông nghiệp sạch và chuỗi cung ứng với đối tác trong nước, quốc tế.

"Chúng tôi cũng mong muốn thúc đẩy lối sống xanh, lành mạnh và bền vững, để những giá trị này không chỉ giới hạn trong cộng đồng ăn chay mà còn lan tỏa đến toàn xã hội", ông Tuyến nói.

Ban tổ chức dự kiến duy trì hoạt động kết nối giao thương trực tiếp và trực tuyến hằng tháng, đồng thời phát triển Green Business Matching Day thành sự kiện thường niên.

Chương trình do Cộng đồng Doanh nghiệp Chay Việt Nam và Ăn Chay TV tổ chức, hướng đến mở rộng mạng lưới hợp tác kinh doanh xanh, đưa các sản phẩm và mô hình kinh doanh bền vững của Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế.