Doanh nghiệp thua kiện vụ nợ hơn 3 tỉ đồng BHXH của người lao động

Phiên tòa xét xử vụ Viện KSND khu vực 3 TP.HCM khởi kiện vụ án dân sự công ích - Ảnh: NGỌC LÂN

Chiều 13-11, TAND khu vực 3 TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án dân sự công ích về việc vi phạm nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm xã hội của người lao động hơn 3 tỉ đồng

Theo đó, Viện KSND khu vực 3, TP.HCM đã khởi kiện Công ty X. ra TAND khu vực 3, TP.HCM nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, đồng thời bảo vệ lợi ích công trước tình trạng doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội kéo dài.

Theo hồ sơ vụ việc, qua kiểm tra, xác minh, Viện KSND khu vực 3 TP.HCM xác định Công ty X. có 19 người lao động, đang nợ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Theo chi tiết kết quả đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ngày 26-8-2026 do Bảo hiểm xã hội cơ sở Bình Tiên, TP.HCM lập, tổng số tiền doanh nghiệp còn phải đóng tính đến ngày 31-7-2026 là hơn 3 tỉ đồng.

Viện kiểm sát xác định hành vi của Công ty X. đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi bảo hiểm xã hội của 19 người lao động, đồng thời ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách an sinh xã hội của Nhà nước.

Trên cơ sở đó, Viện KSND khu vực 3 TP.HCM đã khởi kiện Công ty X., yêu cầu doanh nghiệp nộp số tiền còn phải đóng tính đến ngày 31-7-2026 là hơn 3 tỉ đồng.

Đồng thời tiếp tục chịu khoản tiền bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền bảo hiểm chậm đóng và số ngày chậm đóng theo quy định.

Đại diện Viện KSND khu vực 3 TP.HCM tại phiên tòa - Ảnh: NGỌC LÂN

Tòa chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện

Tại tòa, đại diện Công ty X. trình bày doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đề nghị được trả góp khoản nợ bảo hiểm xã hội, với mức tối thiểu 200 triệu đồng mỗi tháng.

Công ty X. hiện chủ yếu còn hoạt động trên giấy tờ, trong khi nhà máy sản xuất đã đóng cửa từ đầu năm 2026.

Doanh nghiệp cho biết việc nhà máy ngừng hoạt động khiến công ty không có nguồn hàng để tiếp tục kinh doanh, dẫn đến khó khăn về tài chính và khả năng thanh toán khoản nợ bảo hiểm xã hội.

Liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm, trong khoảng thời gian từ ngày 13-7 đến ngày 21-7-2026, doanh nghiệp đã đóng 220 triệu đồng và khoản tiền này được phân bổ vào nghĩa vụ bảo hiểm còn thiếu. Tuy nhiên kể từ sau ngày 1-8-2026, chưa ghi nhận thêm khoản đóng nào.

Sau khi xem xét hồ sơ, tài liệu, chứng cứ và lời trình bày của các bên tại phiên tòa, tòa chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Viện KSND khu vực 3, TP.HCM.

Tòa buộc Công ty X. nộp tại Bảo hiểm xã hội cơ sở Bình Tiên, TP.HCM số tiền còn phải đóng tính đến ngày 31-7-2026 là hơn 3 tỉ đồng.

Tòa chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Viện KSND khu vực 3 TP.HCM - Ảnh: NGỌC LÂN

Đồng thời yêu cầu doanh nghiệp tiếp tục chịu khoản tiền bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp chậm đóng và số ngày chậm đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm thất nghiệp kể từ ngày 1-8-2026 cho đến khi thực hiện xong nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Việc tòa án chấp nhận yêu cầu khởi kiện của viện kiểm sát thể hiện trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng trong bảo vệ lợi ích công.

Đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trước tình trạng doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội kéo dài.