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Đoàn đưa tang bị ong tấn công, 2 người nhập viện cấp cứu

tác giả
QUỐC NAM
QUỐC NAM
QUỐC NAM

Một đoàn đưa tang tại phường Nam Đông Hà (Quảng Trị) vừa bị ong tấn công khiến nhiều người bị đốt. Đến thời điểm hiện tại đã có 2 người phải nhập viện cấp cứu.

Đoàn đưa tang bị ong tấn công, 2 người nhập viện cấp cứu - Ảnh 1.

Ong bất ngờ tấn công đoàn người đưa tang khiến 2 người nhập viện - Ảnh: AI

Trưa 3-11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị xác nhận vừa tiếp nhận cấp cứu với 2 trường hợp bị ong tấn công.

"Hiện chúng tôi đã thực hiện các biện pháp cấp cứu ban đầu. Hai trường hợp đều bị khá nhiều vết đốt của ong và có các triệu chứng đau nhức", bác sĩ bệnh viện này cho biết.

Theo các bác sĩ, các bệnh nhân mới nhập viện khoảng 1 giờ, nên phải cần theo dõi thêm nhiều thời gian để xác định các triệu chứng nguy hiểm khác như sốc phản vệ, suy thận...

2 trường hợp phải nhập viện là bà H.T.H.C. (42 tuổi, trú xã Hiếu Giang) và ông N.K.P. (60 tuổi, trú phường Đông Hà).

Các nạn nhân này cho biết sáng cùng ngày, khoảng vài chục người cùng tham gia một đoàn đưa tang đến nghĩa địa ở khu vực đồi núi thuộc phường Nam Đông Hà.

Bất ngờ, một đàn ong lao ra tấn công cả đoàn. Rất nhiều người đã bị ong đốt. Nhưng hiện mới chỉ có 2 người có triệu chứng nặng nhất được đưa đến bệnh viện.

Trước đó hơn 1 tuần cũng tại Quảng Trị, 27 học sinh của Trường THCS Hải Lăng cũng đã phải nhập viện vì bị một tổ ong trên cây xà cừ giữa sân trường tấn công.

Rất may, không có em nào có các triệu chứng nặng. Sau khi điều trị và theo dõi, các em đều về nhà trong điều kiện sức khỏe ổn định.

Đoàn đưa tang bị ong tấn công, 2 người nhập viện cấp cứu - Ảnh 2.Học sinh nghịch ném đá tổ ong trong sân trường, 27 em bị ong đốt nhập viện

Một nhóm học sinh lớp 6 thuộc Trường THCS Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) dùng đá ném vào tổ ong trên cây giữa sân trường. Đàn ong sau đó lao xuống tấn công khiến 27 học sinh nhập viện.

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    Chủ đề: ong tấn công đoàn đưa tang sốc phản vệ cấp cứu

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