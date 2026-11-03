Đoàn đưa tang bị ong tấn công, 2 người nhập viện cấp cứu

Ong bất ngờ tấn công đoàn người đưa tang khiến 2 người nhập viện - Ảnh: AI

Trưa 3-11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị xác nhận vừa tiếp nhận cấp cứu với 2 trường hợp bị ong tấn công.

"Hiện chúng tôi đã thực hiện các biện pháp cấp cứu ban đầu. Hai trường hợp đều bị khá nhiều vết đốt của ong và có các triệu chứng đau nhức", bác sĩ bệnh viện này cho biết.

Theo các bác sĩ, các bệnh nhân mới nhập viện khoảng 1 giờ, nên phải cần theo dõi thêm nhiều thời gian để xác định các triệu chứng nguy hiểm khác như sốc phản vệ, suy thận...

2 trường hợp phải nhập viện là bà H.T.H.C. (42 tuổi, trú xã Hiếu Giang) và ông N.K.P. (60 tuổi, trú phường Đông Hà).

Các nạn nhân này cho biết sáng cùng ngày, khoảng vài chục người cùng tham gia một đoàn đưa tang đến nghĩa địa ở khu vực đồi núi thuộc phường Nam Đông Hà.

Bất ngờ, một đàn ong lao ra tấn công cả đoàn. Rất nhiều người đã bị ong đốt. Nhưng hiện mới chỉ có 2 người có triệu chứng nặng nhất được đưa đến bệnh viện.

Trước đó hơn 1 tuần cũng tại Quảng Trị, 27 học sinh của Trường THCS Hải Lăng cũng đã phải nhập viện vì bị một tổ ong trên cây xà cừ giữa sân trường tấn công.

Rất may, không có em nào có các triệu chứng nặng. Sau khi điều trị và theo dõi, các em đều về nhà trong điều kiện sức khỏe ổn định.