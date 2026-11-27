Khu vực từng đổ vỏ và bã cam (trái) phát triển tốt hơn khu vực bên cạnh (phải) - Ảnh: LELAND WERDEN

Năm 1997, hai nhà sinh thái học Daniel Janzen và Winnie Hallwachs đề xuất với Công ty nước ép Del Oro tại Costa Rica một phương án xử lý phụ phẩm trái cây khác thường.

Theo thỏa thuận, Del Oro hiến một phần đất rừng nguyên sinh cho Khu bảo tồn thiên nhiên Guanacaste ở phía tây bắc Costa Rica. Đổi lại, công ty được phép đưa vỏ cam và bã cam đến một khu đất gần đó đã bị chăn thả quá mức, mất phần lớn thảm thực vật.

Năm 1998, khoảng 1.000 xe tải lần lượt chở hơn 12.000 tấn phụ phẩm cam đến khu đất rộng khoảng 3ha.

Tuy nhiên, dự án phải dừng lại sau hai năm khi một công ty nước ép đối thủ kiện Del Oro với cáo buộc gây ô nhiễm công viên quốc gia. Tòa án Tối cao Costa Rica sau đó ra phán quyết có lợi cho nguyên đơn.

Khu đất gần như bị bỏ quên trong hơn một thập kỷ. Đến năm 2013, nhà nghiên cứu Timothy Treuer thuộc Đại học Princeton (Mỹ) quay lại tìm địa điểm thử nghiệm và bất ngờ trước sự thay đổi của cảnh quan.

So với đồng cỏ khô cằn nằm ngay bên kia con đường, khu vực từng được đổ vỏ cam nay phủ kín cây cối, dây leo và thảm thực vật dày đặc. Trong ba năm tiếp theo, ông Treuer cùng các cộng sự khảo sát, so sánh khu đất này với vùng đồng cỏ lân cận.

Kết quả nghiên cứu công bố trên tạp chí Restoration Ecology cho thấy sinh khối thực vật phía trên mặt đất tại khu vực thử nghiệm tăng 176%, theo Yahoo News ngày 26-11.

Khu đất có khoảng 24 loài thực vật, trong khi vùng đối chứng chủ yếu chỉ có một loài cây. Đất tại khu vực từng được phủ vỏ và bã cam cũng giàu dinh dưỡng hơn, tán cây phát triển dày hơn.

Các nhà nghiên cứu còn ghi nhận sự xuất hiện của một con chồn tayra và một cây sung khổng lồ có đường kính thân khoảng 90cm.

Theo các nhà khoa học, phụ phẩm trái cây đã bổ sung chất hữu cơ và dinh dưỡng cho đất, tạo điều kiện để thảm thực vật phục hồi.

Phát hiện này gợi mở khả năng tận dụng chất thải nông nghiệp để phục hồi những khu rừng nhiệt đới bị suy thoái.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh việc sử dụng phụ phẩm phải được thiết kế và giám sát trên cơ sở khoa học. Kết quả thử nghiệm không có nghĩa doanh nghiệp có thể tự ý đổ chất thải ra môi trường.