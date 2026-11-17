Kỳ họp lần thứ 20 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng - Ảnh: UBKT

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng vừa tổ chức kỳ họp thứ 20 dưới sự chủ trì của ông Trần Thắng Lợi - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã xem xét, kết luận một số nội dung:

Xem xét, đình chỉ sinh hoạt đảng đối với ông Lê Hoàng Khánh Nhựt - Bí thư Đảng ủy, cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng - bị khởi tố về tội tham ô tài sản.

Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Ngũ Hành Sơn, phường Hải Vân xem xét, đình chỉ sinh hoạt đảng theo thẩm quyền đối với bà Nguyễn Thị Minh Thu - cựu Phó bí thư Đảng ủy, nguyên Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng, đảng viên Chi bộ Tổ dân phố An Thượng 5 thuộc Đảng bộ phường Ngũ Hành Sơn; bà Nguyễn Thị Thảo Hiền - cựu Trưởng Phòng Vật tư - Xuất nhập khẩu Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng, đảng viên thuộc Đảng bộ phường Hải Vân - bị khởi tố về tội tham ô tài sản.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cũng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện quy trình xem xét, xử lý kỷ luật theo thẩm quyền đối với 1 đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý vi phạm pháp luật.

Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra đã xem xét, cho ý kiến một số nội dung khác theo thẩm quyền.

Khai trừ Đảng nhiều cán bộ điện lực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng quyết định khai trừ Đảng nhiều đảng viên vi phạm, trong đó có 3 cán bộ thuộc Điện lực Liên Chiểu.



