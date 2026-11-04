Đình chỉ hoạt động trung tâm đào tạo kỹ năng vì có hành vi bạo hành trẻ em

Trung tâm đào tạo kỹ năng Tuệ Minh - nơi được quảng cáo can thiệp trẻ rối loạn phổ tự kỷ, rối loạn ngôn ngữ, chậm phát triển trí tuệ - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Ngày 4-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Hoàng Thanh - Phó chủ tịch UBND phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp - cho biết UBND phường đã ra quyết định đình chỉ hoạt động Lớp mẫu giáo tư thục Tuệ Minh (số 17, đường số 3, khu phố Mỹ Phong, phường Mỹ Ngãi) do bà Lê Phương H. (41 tuổi, ngụ phường Cao Lãnh) làm chủ.

Lý do, qua kiểm tra xác minh, ghi nhận hành vi bạo hành đối với trẻ em trong quá trình chăm sóc, giáo dục tại cơ sở, được thể hiện trong video và tài liệu kiểm tra. Hành vi vi phạm về bảo vệ trẻ em thuộc trường hợp phải đình chỉ hoạt động theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 21 Nghị định số 360/2026/NĐ-CP và khoản 3 Điều 6 Luật Trẻ em năm 2016.

Thời gian đình chỉ 4 tháng. Chủ cơ sở có trách nhiệm chấp hành quyết định, tạm dừng toàn bộ hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ tại cơ sở trong thời gian đình chỉ. Thông báo cho cha mẹ, người giám hộ, phối hợp bàn giao trẻ an toàn, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ.

Khắc phục các nguyên nhân dẫn đến đình chỉ và báo cáo kết quả kèm tài liệu minh chứng.

Ông Dương Hưng - ngụ phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp - phản ánh về hoạt động của cơ sở được quảng cáo can thiệp trẻ chậm nói, tự kỷ và người trông giữ trẻ có hành vi bạo lực đối với bé M. (con ông Hưng) - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Phụ huynh tin tưởng cơ sở quảng cáo hỗ trợ can thiệp trẻ tự kỷ

Trước đó, UBND phường Mỹ Ngãi tiếp nhận thông tin của ông Dương Hưng (ngụ phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp) về việc có dấu hiệu xâm phạm sức khỏe, tinh thần trẻ em đang theo học tại lớp mẫu giáo tư thục Tuệ Minh.

Quá trình kiểm tra, xác minh ban đầu, chủ cơ sở xác định người bị phản ánh trong video thể hiện có hành vi xâm phạm thân thể em Dương M. là bà Dương Thị Ngọc H. - nhân viên cơ sở mẫu giáo tư thục Tuệ Minh.

Tại buổi làm việc, bà H. thừa nhận hành vi dùng tay "tác động vật lý" vào lưng em Dương M. (con ông Dương Hưng) đang được trông giữ tại cơ sở này.



"Xét thấy hành vi nêu trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật xâm phạm sức khỏe, tinh thần trẻ em cần được bảo vệ chăm sóc. UBND phường Mỹ Ngãi đề nghị Công an phường Mỹ Ngãi xác minh, làm rõ, tiến hành thu thập tài liệu và xử lý đúng quy định", ông Thanh thông tin.

Theo ông Dương Hưng, con ông có tình trạng chậm nói, tự kỷ, khả năng giao tiếp và tự bảo vệ bản thân hạn chế. Trước khi tiếp nhận con ông, lớp mẫu giáo tư thục Tuệ Minh có quảng bá, tư vấn về khả năng chăm sóc, hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ chậm nói, tự kỷ, tăng động, giảm chú ý và yêu cầu gia đình cung cấp giấy của bác sĩ.

"Tôi gửi con đi học từ tháng 4-2024, trong thời đi học, gia đình thỉnh thoảng phát hiện các vết bầm trên cơ thể ở nhiều vị trí khác nhau như tay, chân, lưng. Khi gia đình hỏi bà H. - người trực tiếp chăm sóc thì được giải thích rằng do cháu té ngã.

Đến tháng 10-2026, gia đình nhận được video ghi nhận hành vi bà H. đánh con tôi tại cơ sở, thời gian quay video khoảng tháng 3-2026. Nguồn video tôi không cung cấp vì sợ ảnh hưởng đến người đã giúp mình. Tuy nhiên phía chủ cơ sở và bà H. đã thừa nhận nội dung trong video là đúng, xảy ra tại cơ sở nơi con tôi đang theo học", ông Dương Hưng nói.

Ngay sau khi nhận được video, ông Hưng đã trình báo chính quyền địa phương vào cuộc kiểm tra, xử lý nhằm bảo vệ con ông và hàng chục trẻ em đang được theo học tại cơ sở này.

Hiện vụ việc đã được Công an phường Mỹ Ngãi tiếp nhận, xử lý tin báo theo quy định.

Từ tổng đài 111: Báo động về nạn bạo lực trẻ em Thời gian qua, dư luận xã hội bàng hoàng trước nhiều vụ bạo hành trẻ em gây phẫn nộ.



