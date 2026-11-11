Điều tra vụ phá rừng thông quy mô lớn ở Gia Lai

Rừng thông tại tiểu khu 438, xã Ayun, tỉnh Gia Lai (thuộc Trạm Bảo vệ rừng số 5 - Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai quản lý) bị cưa hạ - Ảnh: LÊ KIẾN

Ngày 11-11, nguồn tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang vào cuộc điều tra vụ phá rừng thông quy mô lớn xảy ra tại xã Ayun, tỉnh Gia Lai.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định có 693 cây thông trồng năm 1998 tại khoảnh 5, tiểu khu 438, xã Ayun, tỉnh Gia Lai (thuộc Trạm Bảo vệ rừng số 5 - Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai quản lý) bị cắt hạ.

Vụ việc đã được sở báo cáo lên UBND tỉnh Gia Lai. Hiện nay đang trong quá trình kiểm tra, xác minh, xác định tính chất mức độ vụ vi phạm và trách nhiệm cụ thể của tổ chức, cá nhân có liên quan.

Gần 700 cây thông được trồng từ năm 1998 bị cưa hạ. Hiện trường còn lại gốc, thân cây đã được vận chuyển đi nơi khác - Ảnh: LÊ KIẾN

Trước đó, khoảng 18h ngày 16-10, Trạm Bảo vệ rừng số 5 phát hiện tại khoảnh 5, tiểu khu 438, xã Ayun xảy ra vụ việc phá rừng thông quy mô lớn.

Qua kiểm tra, có khoảng 300 cây thông bị chặt hạ, phần thân cây đã bị vận chuyển ra khỏi hiện trường; gốc chặt còn nhựa mủ, cành, lá còn xanh.

Đến ngày 21-10, Hạt Kiểm lâm khu vực Mang Yang phối hợp với UBND xã Ayun, Công an xã Ayun và Trạm Bảo vệ rừng số 5 mở rộng kiểm tra và ghi nhận thực tế có 693 cây thông bị cắt hạ.

Do vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo Hạt Kiểm lâm khu vực Mang Yang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 10 và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với vụ khai thác rừng trái phép.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều quả đồi trồng thông từ năm 1998 tại tiểu khu 438, xã Ayun đã trống trơn, còn rải rác một vài cụm cây thông nhỏ; nhiều dấu vết cưa hạ còn mới, lẫn dấu cũ, đường kính gốc từ 50 - 60cm.

Hạt Kiểm lâm khu vực Mang Yang phối hợp với UBND xã Ayun, Công an xã Ayun và Trạm Bảo vệ rừng số 5 mở rộng kiểm tra và ghi nhận thực tế có 693 cây thông bị cắt hạ.

Mặc dù cơ quan chức năng treo biển cấm, rừng thông vẫn bị cưa hạ.

Trung bình, mỗi gốc thông có đường kính từ 40 - 60cm.

Một vài cây thông chưa bị chặt hạ còn đứng chỏng chơ.

Cạnh những diện tích rừng thông mới bị cưa hạ, nhiều diện tích trồng keo lai đã mọc lên xanh.

UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo xử lý phá rừng khu vực biên giới Mới đây, UBND tỉnh Gia Lai có văn bản chỉ đạo xử lý vụ việc khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật xảy ra trên địa bàn các xã Ia Mơ và Ia Pia. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chỉ đạo đơn vị kiểm lâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai kịp thời cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan, phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra trong suốt quá trình xử lý vụ án. Đồng thời rà soát, xem xét xử lý nghiêm hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm, để xảy ra vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp. Trước đó, Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự Đinh Thanh Dũng (sinh năm 1988, trú xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) và Trần Văn Được (sinh năm 1994, trú thôn Phú Vân, xã Ia Le, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản qua địa bàn xã Ia Pia và Ia Mơ. Kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng xác định có 451 gốc cây bị chặt hạ… thuộc diện tích rừng sản xuất là rừng tự nhiên do Trạm Bảo vệ rừng số 8 thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai và UBND xã Ia Mơ quản lý.