Travel Awards 2026 - giải thưởng du lịch lần đầu được tổ chức - Ảnh: NAM TRẦN

Ngày 17-11, lễ công bố Giải thưởng du lịch - Travel Awards 2026 đã diễn ra tại Hà Nội, đánh dấu mùa đầu tiên của chương trình.

Phát biểu tại sự kiện, bà Phan Vũ Thùy Trang, Thư ký tòa soạn Báo VnExpress, cho biết du lịch Việt Nam đã tăng trưởng mạnh về lượng khách quốc tế, từ khoảng 3,7 triệu lượt năm 2022 lên 21 triệu lượt năm 2025.

Khi đà tăng trưởng đã rõ, ngành cần thêm một thước đo để nhận diện những điểm đến, doanh nghiệp và sản phẩm tạo ra trải nghiệm tốt, giá trị bền vững.

Bà Phan Vũ Thùy Trang, Thư ký tòa soạn Báo VnExpress, phát biểu - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, nhận định trong bối cảnh du lịch Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, việc phát hiện, ghi nhận và lan tỏa những mô hình, dịch vụ và trải nghiệm khác biệt có ý nghĩa thiết thực.

Chủ đề The First Signature - Dấu ấn tiên phong gợi mở cách nhìn về sự tiên phong trong du lịch. Sự tiên phong không nhất thiết nằm ở quy mô công trình hay giá thành sản phẩm.

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, chia sẻ tại sự kiện - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

"Đó có thể là cách phục vụ tinh tế, một trải nghiệm giúp du khách hiểu thêm về văn hóa bản địa, hay một sáng kiến làm cho dịch vụ thuận tiện hơn, thân thiện hơn với môi trường.

Giá trị của sự khác biệt cần được thể hiện qua chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của du khách", ông Khánh chia sẻ.

Travel Awards hướng đến xây dựng một nền tảng kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chuyên gia và cộng đồng du khách; qua đó khuyến khích đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam.

Giải thưởng gồm 15 hạng mục, chia thành hai nhóm giải thưởng: Nhóm giải thưởng trụ cột và Nhóm giải thưởng tiên phong.

Nhóm giải thưởng trụ cột gồm 6 hạng mục: điểm đến du lịch của năm, doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, hãng hàng không du lịch, trải nghiệm du lịch của năm.

Nhóm giải thưởng tiên phong gồm 9 hạng mục: nhân vật du lịch, sáng kiến du lịch bền vững, điểm đến du lịch xanh, sản phẩm du lịch sáng tạo, chuyển đổi số xuất sắc, làng du lịch cộng đồng tiêu biểu, trải nghiệm ẩm thực du lịch, gương mặt truyền thông du lịch (đại sứ), chiến dịch quảng bá du lịch của năm.

Các đề cử được xem xét trong kỳ đánh giá từ ngày 1-10-2025 đến ngày 30-9-2026.

Riêng hạng mục Điểm đến du lịch của năm, dữ liệu được đối chiếu dựa trên kết quả 9 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm 2025.

Một trong những điểm nhấn của Travel Awards 2026 là phương thức đánh giá kết hợp giữa hội đồng chuyên môn và khảo sát từ cộng đồng.

Bên cạnh thông tin, dữ liệu và hồ sơ của các đơn vị tham gia, chương trình mở rộng nguồn dữ liệu đánh giá thông qua khảo sát những người trực tiếp sử dụng sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm tại các điểm đến du lịch.

Lễ trao giải Travel Awards 2026 dự kiến được tổ chức vào ngày 15-1-2027 tại Đà Nẵng.

Travel Awards 2026 là giải thưởng du lịch do Báo VnExpress và Công ty cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT phối hợp tổ chức. Thông qua giải thưởng, ban tổ chức mong muốn tìm kiếm và ghi nhận những đại diện tiêu biểu đang góp phần tạo nên diện mạo mới cho du lịch Việt Nam, đồng thời khuyến khích những cách làm sáng tạo, có khả năng tạo sức lan tỏa và đóng góp cho sự phát triển bền vững của ngành.