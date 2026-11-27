Lực lượng chức năng đang khắc phục sự cố trụ điện ngã đổ ra đường ray xe lửa trên đường Lê Văn Sỹ (phường Phú Nhuận) - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Sáng 27-11, một trụ điện trên đường Lê Văn Sỹ (gần ngã tư Lê Văn Sỹ - Huỳnh Văn Bánh, phường Phú Nhuận) ngã đổ ra hướng đường ray xe lửa. Sự cố làm sập một phần hàng rào, tuy nhiên không gây thiệt hại về người cũng như không ảnh hưởng đến hệ thống đường ray.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ tại hiện trường, hàng chục nhân viên Công ty Điện lực Sài Gòn cùng nhiều phương tiện, máy móc chuyên dụng đã có mặt, nhanh chóng khắc phục sự cố.

Đại diện Công ty Điện lực Sài Gòn cho biết, nguyên nhân do một công trình thi công cống thoát nước gần đó đào đất gần móng trụ điện gây sạt đất, dẫn tới trụ điện bị ngã đổ.

Lực lượng chức năng tiến hành di dời trụ điện bị đổ để lắp đặt lại, đồng thời sửa chữa phần hàng rào đường sắt bị hư hỏng.

Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông, dân quân tự vệ cũng có mặt điều tiết giao thông. Thời điểm xảy ra sự cố, lượng phương tiện đi lại trên đường Lê Văn Sỹ không đông, tình trạng ùn tắc giao thông không xảy ra.

Lực lượng chức năng phân luồng, điều tiết người dân di chuyển nhanh chóng qua hiện trường vụ việc, đảm bảo thông suốt.

Anh Ngọc Thanh (người dân sống gần hiện trường) cho biết khoảng 7h45 sáng cùng ngày, anh bất ngờ nghe tiếng động lớn từ phía đường Lê Văn Sỹ. Khi chạy ra xem, anh phát hiện trụ điện đã đổ về phía đường ray xe lửa.

Theo anh Thanh, may mắn thời điểm trụ điện bị đổ không có tàu hỏa chạy qua, sự cố cũng không gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân trong khu vực.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ lúc 10h5, xe lửa vẫn có thể di chuyển bình thường qua khu vực trụ điện bị đổ.

Sự cố không gây ảnh hưởng đến người dân - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Di dời trụ điện ra khỏi khu vực đường ray xe lửa - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Cảnh sát giao thông điều tiết giao thông qua khu vực đảm bảo thông suốt - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Lúc 10h5, xe lửa vẫn đi lại bình thường khi lực lượng chức năng đã di dời xong trụ điện - Ảnh: TRÍ ĐỨC