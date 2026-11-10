Nhiều trụ điện ở Hòn Đất bị ngã đổ sau mưa dông đã được khắc phục

Do ảnh hưởng mưa dông, lốc xoáy cùng nền đất yếu nên nhiều trụ điện dọc theo đường ven biển (đoạn thuộc xã Hòn Đất, tỉnh An Giang) bị ngã ra đường - Ảnh: người dân cung cấp

Ngày 10-11, bà Phạm Thu Thủy - Chủ tịch UBND xã Hòn Đất - xác nhận có trường hợp nhiều trụ điện trên đường ven biển (đoạn thuộc xã Hòn Đất, tỉnh An Giang) bị ngã ra phía đường, tiềm ẩn gây nguy hiểm cho người dân và xe cộ lưu thông.

Sau khi hay sự việc xảy ra, chính quyền xã Hòn Đất đã chỉ đạo phòng ban chuyên môn phối hợp Điện lực Hòn Đất, đơn vị liên quan kiểm tra và ghi nhận có đoạn đường dây bị sự cố từ trụ 474HĐ/193A/67A/158 đến trụ 474HĐ/193A/67A/162 bị ngã trụ do ảnh hưởng mưa dông, lốc xoáy.

Vị trí trụ điện ngã trên nằm trên nền đất yếu thuộc công trình đường ven biển từ Rạch Giá đi Hòn Đất. Sự cố đã làm ảnh hưởng mất điện một phần ấp Vạn Hạnh (xã Hòn Đất, tỉnh An Giang).

Điện lực Hòn Đất đã huy động lực lượng tiến hành kiểm tra, cô lập đoạn đường dây để khôi phục và cấp điện trở lại sớm nhất cho khách hàng.

Trước đó chiều 9-11, cộng đồng mạng xã hội TikTok đăng tải nhiều đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc nhiều trụ điện trên đường ven biển (đoạn xã Hòn Đất, tỉnh An Giang) bị ngã ra phía đường, gây tiềm ẩn nguy cho người dân và xe cộ lưu thông qua lại.

Liên quan đến đường điện trên, Điện lực Hòn Đất tạm thời quản lý vận hành từ trụ 474HĐ/193A/67A/8 đến trụ 474HĐ/193/67/174. Do tính cấp bách của việc cần nguồn điện để phục vụ cho hệ thống chiếu sáng đường ven biển đê quốc phòng, đơn vị liên quan có cuộc họp với Điện lực Hòn Đất và UBND huyện Hòn Đất, Kiên Giang cũ (nay là UBND xã Hòn Đất, tỉnh An Giang) đề nghị đóng điện vận hành tạm thời công trình vào năm 2025.