Đêm nhạc ‘Echoes of Ethereal’ đưa nghệ thuật về giữa thiên nhiên đảo Đại Phước

Bên dòng Đồng Nai, “Echoes of Ethereal in Dai Phuoc Island” kể câu chuyện sống đảo bằng âm nhạc - Ảnh: DNCC

Chiều 7-11, sau hai điểm hẹn tại Hà Nội và Phú Mỹ Hưng, đêm nhạc “Echoes of Ethereal” trở về đảo tự nhiên Đại Phước (Nhơn Trạch, TP Đồng Nai), miền cảnh sắc đã khơi nguồn cho câu chuyện sống của Elyse Island.

Tại Elyse Marina Club, các khách mời cùng bước vào một hành trình nghệ thuật được dàn dựng giữa trời nước, nơi âm nhạc, hoàng hôn và những cuộc hội ngộ hòa thành nhiều lớp trải nghiệm.

Đây không đơn thuần là một buổi trình diễn, thông qua đêm hòa nhạc, khách mời được sống trong nhịp điệu mà Elyse Island theo đuổi: đủ riêng tư để lắng lại, đủ khoáng đạt để mở lòng và đủ tinh tế để những người cùng gu tìm thấy nhau.

Cuộc hội ngộ đặc quyền bên dòng sông

“Echoes of Ethereal” mở đầu bằng một không gian tiếp đón trang nhã nhưng không phô trương.

Thay cho những nghi thức dày đặc, khách mời có thời gian thong thả dạo quanh tổ hợp Elyse Marina Club bên sông, thưởng ngoạn cảnh quan, trò chuyện và lưu lại khoảnh khắc khi nắng chiều còn phủ lên mặt sông một sắc vàng dịu.

Khách mời lưu dấu cuộc hội ngộ ý nghĩa tại không gian đô thị đảo Elyse Island - Ảnh: DNCC

Sự sang trọng ở đây không được tạo nên bằng những sắp đặt choáng ngợp, mà đến từ cảm giác mọi chi tiết đều xuất hiện đúng lúc: một ly rượu giữa buổi chiều, tiếng nhạc vừa đủ xa, làn gió đi qua mặt nước và khoảng riêng dành cho những cuộc đối thoại không bị thúc giục.

Khi màn đêm dần phủ xuống đảo Đại Phước, nhịp sống cũng tự nhiên chậm lại. Những người lần đầu gặp gỡ tìm thấy điểm chung trong âm nhạc, cảnh sắc và một gu thưởng lãm tương đồng. Những người đã quen biết có thêm thời gian để nối dài câu chuyện.

Từ đó, đêm nhạc trở thành một cuộc hội ngộ đúng nghĩa, nơi cộng đồng tinh tuyển không được tạo nên bởi sự gần kề, mà bởi khả năng cùng rung động trước những điều đẹp đẽ giữa thiên nhiên nguyên bản.

Bốn chương nhạc chạm mở nhịp sống đảo

Mở đầu "Echoes of Ethereal" là "Có hẹn với dòng sông", lời chào của hòn đảo khi nắng chiều còn trải trên mặt nước, mời khách chạm vào cảm giác sống gần thiên nhiên và tìm thấy một nơi để thuộc về.

Trong khoảnh khắc ấy, trời nước Đại Phước trở thành một phần của lời kể, dịu dàng mở ra hình dung về những ngày trở về giữa khoảng riêng thanh bình.

Khách mời cùng thưởng lãm những giai điệu đầy cảm xúc của “Echoes of Ethereal” - Ảnh: DNCC

Từ lời hẹn ấy, "Sống song đôi" dẫn người nghe đến sự cân bằng giữa nhịp sống đô thị và khoảng riêng thư thái, giữa những cuộc giao hảo và thời gian dành cho chính mình.

Phần trình diễn của nhạc trưởng Sơn Mạch cùng dàn nhạc đưa cảm xúc qua những chuyển sắc của giai điệu đan xen nét rộn ràng của phố thị với nhịp khoan thai bên sông.

Chất giọng trầm ấm của ca sỹ Minh Dũng đưa khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Dưới ánh hoàng hôn, chương nhạc "Mãi mãi" mang đến những khúc ca trữ tình bất hủ, khơi gợi ký ức lãng mạn và tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ bên người thương.

Uyên Linh gửi đến khán giả những bản tình ca bằng chất giọng nồng nàn - Ảnh: DNCC

Cuối cùng là "Cảm ơn tình yêu", hành trình lắng lại trong câu chuyện về sự đủ đầy. Một buổi sáng yên tĩnh, một cuộc chuyện trò hay thời gian bên người thân yêu đều có thể trở thành điều đáng tận hưởng. Những ngày sống đẹp tích lũy thành ký ức, nếp nhà và tình yêu được gìn giữ trở thành giá trị thế hệ sau tiếp tục mang theo.

Buổi trình diễn "Echoes of Ethereal in Dai Phuoc Island" khép lại với thông điệp về một không gian sống gắn kết cộng đồng, nơi những giá trị gia đình và ký ức được gìn giữ, tiếp nối qua từng thế hệ.

Tận hưởng giá trị sống qua lối kể chuyện độc đáo

Từ Hà Nội, Phú Mỹ Hưng đến đảo Đại Phước, mỗi điểm dừng của "Echoes of Ethereal" là một lớp dẫn nhập. Nhưng chỉ khi trở về chính miền đảo, câu chuyện mới trở nên trọn vẹn: khách mời không còn hình dung về không gian sống qua lời giới thiệu, mà trực tiếp cảm nhận sự chuyển động của ánh sáng, nhịp chậm của dòng sông và sự đồng điệu trong từng cuộc gặp gỡ.

Khác biệt của Elyse Island vì thế không chỉ nằm ở địa thế đảo tự nhiên hữu hạn hay hệ tiện ích được đầu tư.

Điều đáng nhớ hơn là cách những yếu tố ấy góp phần tạo nên trải nghiệm sống có chiều sâu: thiên nhiên không đứng ngoài khung cửa mà hiện diện trong đời sống mỗi ngày; cộng đồng không được hình thành từ số đông mà từ sự đồng điệu; và sự riêng tư không dẫn đến biệt lập, mà cho phép mỗi chủ nhân tự lựa chọn cách kết nối.

Không gian sống đặc quyền trên đảo tự nhiên gây ấn tượng với các khách mời đến với sự kiện - Ảnh: DNCC

Từ một hành trình âm nhạc và nghệ thuật, Elyse Island để lại cảm nhận về một chốn sống mà sự sang trọng không cần cất lời quá lớn. Nó hiện diện trong khoảng trời đủ rộng để tâm trí được thảnh thơi, trong những cuộc hội ngộ riêng tư để trở nên sâu sắc và trong từng khoảnh khắc có thể được gìn giữ, rồi trao lại cho mai sau.