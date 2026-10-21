Đề xuất nghỉ ngày 27-7 hưởng nguyên lương: Mang ý nghĩa lịch sử, nhân văn sâu sắc

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thoa (Vĩnh Long) - Ảnh: QUỐC HỘI

Chiều 21-10, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.

Đáng chú ý, trong báo cáo thẩm tra do Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày về sửa đổi Bộ luật Lao động nêu rõ ủy ban cơ bản tán thành việc bổ sung Ngày Văn hóa Việt Nam và chế độ nghỉ hưởng nguyên lương cho người lao động.

Cơ quan thẩm tra cho biết có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung ngày 27-7, Ngày Thương binh - Liệt sĩ, vào danh sách ngày nghỉ hưởng nguyên lương.

Ngày 27-7 mang ý nghĩa lịch sử, chính trị hết sức quan trọng và nhân văn sâu sắc

Nêu ý kiến thảo luận tại tổ, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thoa (đoàn Vĩnh Long) cho hay rất đồng tình với đề nghị nghiên cứu bổ sung ngày 27-7, Ngày Thương binh - Liệt sĩ, vào danh sách ngày nghỉ hưởng nguyên lương của người lao động.

Bởi theo bà, hiện nay số ngày nghỉ hưởng nguyên lương của người lao động Việt Nam là 12 ngày và so với các nước còn chưa cao. Thêm vào đó, sự phân bổ số ngày nghỉ cho các kỳ, quý trong năm chưa đều.

"Ngày 27-7 mang ý nghĩa lịch sử, chính trị hết sức quan trọng và nhân văn sâu sắc, là dịp để toàn xã hội tri ân người có công, giáo dục truyền thống yêu nước, trách nhiệm và đạo lý uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ", đại biểu Thoa nêu.

Nữ đại biểu cũng chỉ rõ nếu bổ sung thêm ngày 27-7, người lao động sẽ có tổng cộng 13 ngày nghỉ lễ và đây không phải mức quá cao nếu so với một số quốc gia.

Đồng thời còn giúp phân bố các ngày nghỉ hợp lý hơn phân kỳ trong năm, khoảng cách 87 ngày từ 1-5 đến 27-7 được rút ngắn, sau đó khoảng 37 ngày là đến dịp Quốc khánh 2-9.

Bà mong muốn nếu được thì dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-2027) sẽ là dịp được nghỉ lễ này đầu tiên.

Bên cạnh đó đại biểu Nguyễn Thị Kim Thoa cũng đề nghị trong sửa Bộ luật Lao động cần luật hóa nguyên tắc bố trí lịch nghỉ lễ, Tết theo hướng ổn định, chủ động và có thể dự báo.

Bà nói hiện nay, lịch nghỉ một số dịp lễ, Tết vẫn phải chờ quyết định và thông báo từng năm. Điều này phần nào làm giảm tính chủ động của người dân, người lao động, doanh nghiệp và các cơ quan cung ứng dịch vụ, phải chờ phê duyệt hằng năm.

Từ đó bà đề nghị luật quy định rõ theo nguyên tắc số ngày nghỉ, những ngày nghỉ cố định, nguyên tắc nghỉ bù và các phương án được lựa chọn đối với những ngày cần bố trí linh hoạt.

Nhà nước vẫn thống nhất phần cốt lõi của lịch nghỉ, doanh nghiệp chỉ được lựa chọn trong khuôn khổ luật định, sau khi tham khảo ý kiến người lao động, bảo đảm đầy đủ quyền lợi và phải công khai từ sớm.

Lịch nghỉ được xác định sớm không chỉ giúp người lao động chủ động việc đi lại, sum họp gia đình mà còn giúp doanh nghiệp xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Các ngành giao thông, y tế, du lịch, dịch vụ, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, an ninh, trật tự... cũng có điều kiện chuẩn bị tốt hơn, hạn chế tình trạng quá tải trong các đợt nghỉ tập trung.

Cần quy định thống nhất về thời điểm công bố lịch nghỉ lễ, Tết hằng năm

Phát biểu tại tổ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ tán thành luật hóa đề xuất bổ sung Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 là ngày nghỉ hưởng nguyên lương.

Đây không chỉ là một ngày nghỉ, mà còn mang thông điệp khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh của dân tộc.

Việc có một ngày dành riêng để tôn vinh văn hóa Việt Nam thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Bên cạnh đó ông đề nghị nghiên cứu quy định thống nhất về thời điểm công bố lịch nghỉ lễ, Tết hằng năm, có thể công bố từ tháng 9 năm trước để các cơ quan, doanh nghiệp và người lao động chủ động bố trí công việc, kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Cần tránh tình trạng đã công bố lịch nghỉ nhưng sau đó tiếp tục điều chỉnh, gây bị động cho người dân và doanh nghiệp.