Trên công trình, nhiều công nhân khẩn trương thi công để sớm hoàn thiện cầu Kênh Xáng nằm trong dự án đường vòng Công viên văn hóa núi Sam - Ảnh: CHÍ CÔNG

Chiều 17-11, thông tin từ UBND phường Vĩnh Tế (tỉnh An Giang) cho biết Ban quản lý dự án khu vực II vừa có báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng về dự án tuyến đường vòng Công viên văn hóa núi Sam (phường Vĩnh Tế).

Đồng thời theo quyết định phê duyệt chi trả, bồi thường lần đầu đối với 83 hộ dân không thuộc trường hợp bố trí tái định cư, Ban quản lý dự án khu vực II đã tổ chức chi trả, bồi thường hỗ trợ cho 67/83 hộ dân với tổng số tiền hơn 78,2 tỉ đồng. Còn lại 16 hộ chưa đồng ý nhận tiền.

Trong số hộ chưa nhận tiền trên, UBND phường Vĩnh Tế tiếp tục phối hợp đơn vị liên quan đã đối thoại, vận động được thêm 5 hộ dân bàn giao mặt bằng. Ngoài ra còn 11 hộ chưa đồng ý bàn giao mặt bằng nhà ở với diện tích hơn 4.400m2vì chưa thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ.

Cũng theo báo cáo, đơn vị liên quan nhận được mặt bằng đất nông nghiệp khoảng 111.270m2, đạt 99%; đất ở, nhà ở đạt hơn 12%.

Đơn vị thi công sử dụng máy móc để đắp đất làm đường vòng Công viên văn hóa núi Sam - Ảnh: CHÍ CÔNG

UBND phường Vĩnh Tế cho biết thêm do chưa hoàn thành khu tái định cư nên địa phương chưa phê duyệt phương án bồi thường và ban hành quyết định thu hồi đất đối với 26 trường hợp đủ điều kiện tái định cư còn lại.

Đơn vị liên quan đã đề xuất Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang tham mưu cấp thẩm quyền trình HĐND tỉnh An Giang quyết định giá đất tại Khu tái định cư phường núi Sam.

Qua đó làm cơ sở xây dựng phương án tái định cư, sớm hoàn thành thủ tục giao nền tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng vừa sớm ổn định cuộc sống vừa bàn giao mặt bằng để thực hiện thi công dự án.

Dự án tuyến đường vòng Công viên văn hóa núi Sam (phường Vĩnh Tế) có chiều dài gần 3km, với tổng vốn đầu tư hơn 400 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án 2024-2026. Dự án trên có tổng diện tích thu hồi đất khoảng 148.752m2 với phạm vi ảnh hưởng khoảng 109 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức. Trong đó có 83 trường hợp không đủ điều kiện bố trí tái định cư; 26 trường hợp đủ điều kiện bố trí tái định cư. Hiện nay trên công trình, nhiều công nhân chia ra từng nhóm để khẩn trương thực hiện các phần việc liên quan sớm hoàn thiện dự án.

Đường vòng Công viên văn hóa núi Sam ở phường Vĩnh Tế đang dần hoàn thiện - Ảnh: CHÍ CÔNG