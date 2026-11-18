Thầy Bùi Việt Vương là một trong những nhà sáng tạo nội dung giành giải thưởng IELTS EduCreators năm 2026 - Ảnh: HỘI ĐỒNG ANH

Hội đồng Anh vừa công bố 20 cá nhân được vinh danh tại giải thưởng IELTS EduCreators 2026, chương trình lần đầu tổ chức tại Việt Nam dành cho giáo viên tiếng Anh và những người sáng tạo nội dung giáo dục trên nền tảng số.



Trong đó, ba giáo viên nhận giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng; bảy giáo viên nhận giải truyền cảm hứng, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

Khởi động từ tháng 5-2026, cuộc thi gồm ba vòng: hồ sơ trực tuyến, sáng tạo nội dung và chia sẻ sáng kiến.

Ở vòng đầu, chương trình nhận hơn 60 hồ sơ. Tại vòng hai, 20 thí sinh thực hiện 45 video chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm học tiếng Anh và ôn luyện IELTS, thu hút tổng cộng hơn 2,6 triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Vòng cuối ghi nhận 10 sáng kiến và kế hoạch hướng đến cộng đồng người học IELTS.

Ba người giành Giải đặc biệt là cô Phạm Cúc Phương, thầy Bùi Việt Vương và cô Nguyễn Phương Trà, với những cách tiếp cận khác nhau trong giảng dạy và chia sẻ kiến thức.

Cô Phạm Cúc Phương, thạc sĩ chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh tại Đại học Southern New Hampshire (Mỹ), hiện là đồng sáng lập IELTS Sheepy.

Từng gặp khó khăn vì lượng tài liệu ôn thi quá lớn và điểm số không cải thiện như mong muốn, cô Phương chọn xây dựng các video nhập vai hài hước để giải thích kiến thức và giảm áp lực thi cử cho người học.

Thầy Bùi Việt Vương là giáo viên tiếng Anh THPT, có hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy và bằng thạc sĩ giáo dục tại Đại học Glasgow (Anh).

Trên mạng xã hội, thầy Vương kết hợp những tình huống trong lớp học, video âm nhạc và chia sẻ kiến thức tiếng Anh. Thầy cũng quan tâm đến việc giúp học sinh sử dụng tiếng Anh trong thực tế, không quá tập trung vào điểm thi trước mắt.

Trong khi đó, cô Nguyễn Phương Trà, tốt nghiệp ngành luật tại Học viện Ngoại giao, hiện là đồng sáng lập kiêm trưởng nhóm học thuật Trà IELTS.

Từ trải nghiệm từng học dựa nhiều vào bài mẫu và chịu áp lực phải sử dụng tiếng Anh hoàn hảo, cô Trà xây dựng nội dung hướng người học đến tư duy, tính kỷ luật và việc hiểu bản chất kiến thức.

Bà Samantha Lea Smith, Giám đốc Khảo thí Quốc gia của Hội đồng Anh tại Việt Nam, đánh giá các thí sinh có kinh nghiệm giảng dạy thực tế và biết sử dụng mạng xã hội để đưa nội dung học tập đến người học. Theo bà, Hội đồng Anh muốn khuyến khích việc chia sẻ kiến thức tiếng Anh "có chuyên môn, trách nhiệm và hữu ích cho cộng đồng". Sau cuộc thi, 20 người được vinh danh sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động phát triển chuyên môn và hợp tác nội dung cùng Hội đồng Anh.