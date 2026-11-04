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Đầu tư gần 3.000 tỉ đồng tu bổ, nâng cấp các hệ thống đê tại Ninh Bình

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THÀNH NAM
THÀNH NAM
THÀNH NAM

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa phê duyệt chủ trương đầu tư nâng cấp hệ thống đê biển Hải Hậu, Giao Thủy và hệ thống đê sông Hoàng Long với tổng mức đầu tư gần 3.000 tỉ đồng.

Đầu tư gần 3.000 tỉ đồng tu bổ, nâng cấp các hệ thống đê tại Ninh Bình - Ảnh 2.

Người dân sống trong vùng ảnh hưởng của hệ thống đê Hoàng Long sẽ hết cảnh ngập lụt khi dự án tu bổ, nâng cấp đê ngàn tỉ được triển khai xây dựng - Ảnh: THÀNH NAM

Ngày 4-11, thông tin từ UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, ngày 30-10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành quyết định số 4139/QĐ-BNNMT phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng, nâng cấp hệ thống công trình phòng, chống sạt lở bảo vệ đê biển tỉnh Ninh Bình.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 1.612 tỉ đồng, thuộc nhóm B, sử dụng vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030. Dự án do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý, chủ đầu tư là Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 1.

Theo quyết định, dự án sẽ xây dựng hệ thống kè mỏ hàn, thềm cơ giảm sóng trên tuyến đê biển Hải Hậu với chiều dài hơn 10km và đê biển Giao Thủy khoảng 1,6km; đồng thời xây dựng các công trình bảo vệ đê và công trình phụ trợ khác.

Cùng ngày 30-10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tu bổ, nâng cấp đê Hoàng Long (cả bên tả, hữu) và các công trình phòng, chống lũ tiến tới xóa bỏ vùng phân lũ, chậm lũ.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 1.365 tỉ đồng, sử dụng vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý. Chủ đầu tư là Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 1.

Đầu tư gần 3.000 tỉ đồng tu bổ, nâng cấp các hệ thống đê tại Ninh Bình - Ảnh 3.

Tuyến đê biển Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình đã hư hỏng, xuống cấp - Ảnh: V.T.

Công trình gồm tu bổ, nâng cấp khoảng 42km đê, trong đó đê tả dài khoảng 24km, đê hữu dài khoảng 18km; xây dựng các công trình bảo vệ đê, cống qua đê và công trình phụ trợ.

Mục tiêu của dự án nhằm bảo đảm an toàn đê điều, nâng cao năng lực phòng, chống lũ trên sông Hoàng Long, hướng tới xóa bỏ vùng phân lũ, chậm lũ; góp phần ổn định phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Hai dự án có thời gian thực hiện dự kiến không quá 4 năm kể từ năm khởi công, hoàn thành trước năm 2030.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan chuẩn bị triển khai thực hiện.

Đầu tư gần 3.000 tỉ đồng tu bổ, nâng cấp các hệ thống đê tại Ninh Bình - Ảnh 4.Gấp rút thi công các tuyến đê xung yếu để bảo vệ người dân trước thiên tai

Để phát huy tối đa hiệu quả chống lũ, ngăn triều cường, bảo vệ trực tiếp tính mạng và tài sản hàng ngàn hộ dân, Hà Tĩnh đang khẩn trương thi công, hoàn thiện các dự án nâng cấp, sửa chữa các tuyến đê xung yếu. Từ đó giúp người dân yên tâm hơn mỗi khi mùa mưa bão đến.


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    Chủ đề: ninh bình đê biển hệ thống đê đê sông Hoàng Long gần 3.000 tỉ đồng

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