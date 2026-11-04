Đầu tư hàng trăm tỉ nâng cấp tuyến kè biển trọng yếu thường xuyên bị sạt lở

Người dân cùng lực lượng chức năng tham gia vá kè biển Cẩm Nhượng bị sạt lở do ảnh hưởng của bão lũ vào cuối năm 2025 - Ảnh: LÊ MINH

Đồng thời từng bước đưa khu du lịch biển Thiên Cầm trở thành điểm đến du lịch trọng điểm của tỉnh và khu vực Bắc Trung Bộ.

“Thay áo mới” cho tuyến kè trọng yếu

Kè biển Cẩm Nhượng được xây dựng từ năm 2003, được xác định là tuyến kè biển xung yếu với mục tiêu chắn sóng, chống xói lở bờ biển, ngăn nước biển xâm thực vào đất liền và đặc biệt là bảo vệ tài sản, tính mạng cho hàng ngàn người dân sinh sống phía trong kè.

Sau hơn hai thập kỷ đưa vào sử dụng và liên tục chịu ảnh hưởng của bão lớn, triều cường, sóng biển dâng cao nên tuyến kè biển Cẩm Nhượng đã xuống cấp.

Những năm gần đây, kè biển Cẩm Nhượng liên tục bị sóng biển “uy hiếp” dẫn đến nhiều lần bị sạt lở. Đơn cử trong cơn bão Bualoi diễn ra vào cuối tháng 10-2025, sóng biển dâng cao liên tục đánh mạnh khiến kè biển bị hư hỏng, hở hàm ếch.

Trong thời tiết bất lợi, chính quyền xã Thiên Cầm phải điều động hàng trăm người gồm lực lượng công an, bộ đội biên phòng và người dân “đội mưa” để gia cố tuyến kè, tránh tình trạng mái kè bị sạt lở diện rộng đe dọa an toàn hơn hàng ngàn người dân sống trong kè.

Trước sự cấp bách và cần thiết kể trên, ngày 30-10 vừa qua, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định phê duyệt đầu tư dự án nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng (xã Thiên Cầm) với tổng vốn đầu tư hơn 337 tỉ đồng “thay áo” cho tuyến kè biển trọng yếu dài hơn 2,2km.

Đoạn kè biển Cẩm Nhượng được UBND tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định nâng cấp - Ảnh: LÊ MINH

Nâng cấp kè để bảo vệ người dân, tạo đà phát triển kinh tế

Về quy mô, tuyến kè được nâng cấp, gia cố đỉnh kè, mái kè và chân kè theo từng đoạn. Đồng thời, dự án đầu tư đường giao thông trên đỉnh kè với mặt đường bê tông nhựa rộng 7,5m; bố trí vỉa hè, bồn cây xanh, hệ thống thoát nước mưa, hào kỹ thuật, điện chiếu sáng và hệ thống an toàn giao thông.

Các đường ngang được vuốt nối vào tuyến chính, bảo đảm hài hòa, êm thuận. Bãi cát hiện trạng trong phạm vi 400m đầu tuyến được hoàn trả sau thi công.

Tổng diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 10,2ha, chủ yếu thuộc phạm vi tuyến kè hiện trạng và đất công. Theo báo cáo nghiên cứu khả thi, dự án không phải di dời, tái định cư các hộ dân. Một số công trình hạ tầng tạm, tài sản trong phạm vi xây dựng được xem xét giải phóng mặt bằng, bồi thường theo quy định.

Dự án này được UBND tỉnh Hà Tĩnh giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện trong năm 2026-2027.

UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư xây dựng tiến độ chi tiết, phối hợp với UBND xã Thiên Cầm và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, quản lý chặt chẽ chi phí, không để xảy ra thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Võ Tá Nhân - Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm - cho biết tuyến kè biển Cẩm Nhượng được xây dựng từ lâu và thiết kế để chống chọi với bão cấp 8.

Hiện nay, tuyến kè đã xuống cấp nghiêm trọng cùng với cấp độ thiên tai ngày càng khắc nghiệt nên rất dễ bị hư hỏng trong mùa mưa bão.

“Dự án nâng cấp tuyến kè biển Cẩm Nhượng là hết sức cần thiết, dự án hoàn thành sẽ bảo vệ an toàn cho 5 thôn với hơn 11.000 nhân khẩu sinh sống phía trong kè.

Đồng thời mở rộng tuyến đường kết nối giữa khu du lịch Thiên Cầm với cảng cá Cửa Nhượng, từ đó tạo động lực để phát triển kinh tế biển kết hợp với du lịch trải nghiệm tại địa phương” - ông Nhân cho biết thêm.