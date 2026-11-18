Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ - Ảnh: TRẦN MAI

Sáng 18-11, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khởi công dự án sửa chữa, cải tạo Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại xã Mộ Đức, với tổng mức đầu tư 50 tỉ đồng từ ngân sách tỉnh.

Dự lễ có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh và đại diện gia đình cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Dự án được Ban Bí thư Trung ương Đảng thống nhất chủ trương, UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt đầu tư. Công trình triển khai trên khuôn viên hiện trạng gần 49.000m², dự kiến hoàn thành năm 2027.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh được giao làm chủ đầu tư.

Khu lưu niệm được xây dựng trên nền ngôi nhà và khu vườn nơi Thủ tướng Phạm Văn Đồng sinh ra, lớn lên. Di tích được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia năm 2006.

Hiện nơi đây lưu giữ hơn 1.500 tài liệu, hiện vật, hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, mỗi năm đón hàng chục ngàn lượt khách đến tham quan, tìm hiểu lịch sử.

Sau gần 20 năm đưa vào sử dụng, một số hạng mục đã xuống cấp, ảnh hưởng đến việc bảo quản hiện vật và phục vụ khách tham quan. Việc cải tạo lần này nhằm khắc phục những hạn chế, đồng thời gìn giữ các giá trị lịch sử của di tích.

Các đại biểu nhấn nút khởi công - Ảnh: TRẦN MAI

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh việc sửa chữa, cải tạo khu lưu niệm không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh đối với người con ưu tú của quê hương, nhà lãnh đạo có nhiều cống hiến cho đất nước.

Công trình còn mang ý nghĩa gìn giữ giá trị lịch sử, văn hóa, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ.

Ông Tâm yêu cầu chủ đầu tư, các đơn vị thi công bảo đảm chất lượng, tiến độ, kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn; đặc biệt chú trọng bảo tồn các yếu tố nguyên gốc, giữ gìn cảnh quan và không gian trang nghiêm của di tích.

Sau khi hoàn thành, tỉnh định hướng khu lưu niệm tiếp tục là địa chỉ giáo dục truyền thống cách mạng, điểm đến văn hóa, lịch sử, gắn công tác bảo tồn với giáo dục và phát triển du lịch.

32 năm giữ cương vị Thủ tướng Thủ tướng Phạm Văn Đồng sinh ngày 1-3-1906 tại xã Đức Tân, huyện Mộ Đức (nay là xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi). Ông có 75 năm hoạt động cách mạng, được Đảng và Nhà nước giao nhiều trọng trách. Trong đó, ông có 41 năm là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 35 năm là Ủy viên Bộ Chính trị, 32 năm giữ cương vị Thủ tướng Chính phủ và 10 năm làm Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương.