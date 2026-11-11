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Đấu giá chiếc đầm xanh huyền thoại của Keira Knightley trong Atonement

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HY THÀNH
HY THÀNH
HY THÀNH

Gần hai thập kỷ sau khi khiến khán giả say đắm trong phim Atonement (2007), chiếc đầm lụa xanh ngọc lục bảo mà Keira Knightley diện trong một phân cảnh quan trọng sắp được đưa ra đấu giá.

Đấu giá chiếc váy xanh huyền thoại của Keira Knightley trong Atonement - Ảnh 1.

Keira Knightley trong vai Cecilia trong phim bi kịch tình cảm "Atonement" năm 2007 - Ảnh: Focus

Nhờ sức hút bền bỉ theo thời gian, thiết kế hở lưng do nhà thiết kế phục trang Jacqueline Durran thực hiện được dự đoán có thể đạt mức 120.000 bảng Anh tại phiên đấu giá của nhà Christie's ở London vào ngày 9-12.

Sức hút chiếc đầm xanh biểu tượng của Keira Knightley

Trong phim chuyển thể từ tiểu thuyết tình cảm bi kịch cùng tên của nhà văn Ian McEwan, do Joe Wright đạo diễn, nhân vật Cecilia của Keira Knightley diện chiếc đầm trong một phân cảnh cao trào.

Sau nhiều tuần căng thẳng vì những rung động tình cảm, Cecilia và Robbie (James McAvoy), con trai người quản gia, trao nhau những khoảnh khắc thân mật trong thư viện nguy nga của gia đình, đồng thời thổ lộ tình cảm dành cho đối phương.

Đấu giá chiếc váy xanh huyền thoại của Keira Knightley trong Atonement - Ảnh 2.

Chiếc đầm xanh hở lưng nổi tiếng sẽ được bán đấu giá tại Christie's ở London vào ngày 9-12 - Ảnh: Focus

Nhà thiết kế Jacqueline Durran chia sẻ với Entertainment Weekly trong cuộc phỏng vấn năm 2017: "Khi bắt đầu thực hiện Atonement, tất cả chúng tôi đều hiểu đây là một khoảnh khắc mang tính bước ngoặt và chiếc đầm xuất hiện trong cảnh đó phải thật đáng nhớ.

Joe Wright nói với tôi điều đó ngay từ đầu. Rõ ràng, đây là áp lực rất lớn, bởi tôi phải cố gắng tạo nên một thiết kế có thể lưu lại trong tâm trí khán giả.

Tuy nhiên, chúng tôi thực sự không thể lường trước được sức lan tỏa của chiếc đầm cũng như cách công chúng ghi nhớ nó như một trong những tạo hình nổi bật nhất bộ phim".

Caroline Young, tác giả cuốn sách The Color of Fashion: The Story of Clothes in Ten Colors xuất bản năm 2022, nhận định màu xanh lá từ lâu gắn liền với những mối tình mãnh liệt, đầy biến động và các cuộc tình vụng trộm.

Đấu giá chiếc váy xanh huyền thoại của Keira Knightley trong Atonement - Ảnh 3.

Keira Knightley mặc chiếc đầm này trong một cảnh lãng mạn quan trọng giữa Cecilia và người yêu của cô, Robbie, trước khi bi kịch ập đến - Ảnh: AJ Pics

Đạo diễn Joe Wright đưa ra nhiều yêu cầu cụ thể cho nhà thiết kế Jacqueline Durran trong quá trình thiết kế. Theo bà, chiếc đầm cần có phần chân đầm chuyển động mềm mại và độ xòe tương đối rộng.

"Đạo diễn muốn chiếc đầm phải thật sự nổi bật, tạo ấn tượng mạnh nhất có thể và nhất định phải mang sắc xanh. 

Tuy nhiên, ông không yêu cầu cụ thể về sắc độ. Tinh thần của thiết kế cần gợi cho khán giả cảm giác đây là ngày nóng nhất trong năm" - Jacqueline Durran kể lại.

Để đáp ứng những tiêu chí này, nhà thiết kế lựa chọn chất liệu vải thật mỏng nhẹ, tạo nên phom dáng mềm mại, không quá gò bó.

Bà đồng thời tham khảo các tư liệu thời trang từ thập niên 1920 và 1930, chọn lọc những chi tiết phù hợp với vóc dáng và phong cách của Keira Knightley.

Trailer Atonement

Sau khi Atonement ra mắt, chiếc đầm được chuyển khỏi kho lưu trữ của đoàn phim và bán tại một phiên đấu giá từ thiện vào năm 2008. Kể từ đó, thiết kế thuộc sở hữu của một nhà sưu tập tư nhân tại Mỹ, theo đại diện Christie's chia sẻ.

"Gần 20 năm sau ngày phim công chiếu, đây là thời điểm đầy ý nghĩa để nhìn lại thiết kế mang tính biểu tượng này và đưa một tác phẩm đặc biệt trong lịch sử thời trang trở lại với công chúng" - người đại diện cho biết.

Dù khó dự đoán chính xác những ai sẽ tham gia đấu giá, Christie's kỳ vọng chiếc đầm thu hút các nhà sưu tập cá nhân yêu thích Atonement, những người đam mê lịch sử điện ảnh và phục trang, cũng như các bảo tàng, tổ chức văn hóa nhờ giá trị đặc biệt của thiết kế.

- Ảnh 1.'đầm trả thù' của Công nương Diana trở lại sàn đấu giá

Chiếc đầm đen từng được Công nương Diana diện, sau này được biết đến với tên gọi 'đầm trả thù', sẽ được đưa ra đấu giá vào tháng 12 tại nhà đấu giá Sotheby’s ở New York.

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    Chủ đề: phim Anh Caroline Young Atonement Keira Knightley đấu giá

    Dòng sự kiện: Thời trang thế giới

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