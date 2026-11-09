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Đấu giá biển số xe thu 4.300 tỉ đồng từ đầu năm, biển ngũ quý 9 giá hơn 6 tỉ

tác giả
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG

Từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước đã đấu giá thành công 150.000 biển số ô tô, xe máy, thu về khoảng 4.300 tỉ đồng. Đáng chú ý, nhiều biển số ngũ quý được trả giá hàng tỉ đồng.

Đấu giá biển số xe thu 4.300 tỉ đồng từ đầu năm, biển ngũ quý 9 giá hơn 6 tỉ - Ảnh 1.

Một biển số đấu giá thành công - Ảnh: HỒNG QUANG

Thông tin với Tuổi Trẻ chiều 9-11, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị chức năng đã tổ chức đấu giá thành công khoảng 150.000 biển số xe.

Trong số này có 50.000 biển số ô tô và 100.000 biển số xe máy. Qua đó, thu về khoảng 4.300 tỉ đồng nộp ngân sách nhà nước.

Các biển số ô tô trúng đấu giá cao nhất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính trong năm nay gồm: Biển số 30B-999.99 (đã nộp hơn 6,1 tỉ đồng), biển số 51L-999.99 (hơn 4,8 tỉ đồng), biển số 30C-999.99 (hơn 4,5 tỉ đồng), biển số 65A-888.88 (4,2 tỉ đồng), biển số 51B-999.99 (hơn 4 tỉ đồng).

Các biển số xe máy đáng chú ý là: 68AB-999.99 (gần 1,6 tỉ đồng), biển số 50AA-999.99 (hơn 1,3 tỉ đồng); biển số 99AA-999.99 (hơn 1 tỉ đồng), biển số 50AB-999.99 (hơn 1 tỉ đồng)…

Cục Cảnh sát giao thông cho biết kể từ phiên đấu giá đầu tiên (tháng 9-2023) đến nay, đấu giá biển số xe đã thu 12.500 tỉ đồng nộp ngân sách nhà nước.

Trước đó vào cuối tháng 9, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông ký quyết định phê duyệt kế hoạch phiên đấu giá biển số xe thứ 11 hơn 748.000 biển số được niêm yết.

Trong số này có 325.335 biển số ô tô và 422.880 biển số mô tô, xe máy.

TP.HCM là địa phương dẫn đầu về dải số niêm yết với số lượng 99.000 biển, tiếp sau là Hà Nội 88.115 biển, Hải Phòng 33.940 biển, Đồng Nai 32.680 biển.

Đấu giá biển số xe thu 4.300 tỉ đồng từ đầu năm, biển ngũ quý 9 giá hơn 6 tỉ - Ảnh 2.Sắp đấu giá hơn 748.000 biển số xe, TP.HCM có 99.000 biển

Trong phiên đấu giá biển số xe thứ 11, Cục Cảnh sát giao thông cho biết có 325.335 biển số ô tô và 422.880 biển số mô tô, xe máy được niêm yết để người dân lựa chọn.

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    Chủ đề: cảnh sát giao thông biển số đẹp đấu giá Đấu giá biển số Biển số xe

    Dòng sự kiện: Đấu giá biển số xe

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