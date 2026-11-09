Đạo diễn Phùng Chí Cường và hành trình theo đuổi điện ảnh nguyên bản

Đạo diễn Phùng Chí Cường - Ảnh: HK01

Theo The Culturist, Phùng Chí Cường (Fung Chih Chiang) là nhà biên kịch, đạo diễn có nhiều đóng góp cho điện ảnh Hong Kong.

Từng cộng tác với những tên tuổi như Châu Tinh Trì và Đỗ Kỳ Phong, ông tích lũy kinh nghiệm qua nhiều dự án điện ảnh, truyền hình trước khi chuyển sang đạo diễn.

Hành trình của ông gắn liền với sự kiên trì theo đuổi sáng tạo cá nhân, trải dài từ những bộ phim hài kinh điển đến thể loại hình sự, thanh xuân và thể thao.

Từng hợp tác với Châu Tinh Trì, Đỗ Kỳ Phong

Phùng Chí Cường tốt nghiệp ngành Truyền thông, chuyên ngành Điện ảnh tại Đại học Baptist Hong Kong năm 1996. Một năm sau, ông gia nhập TVB với vai trò biên kịch.

Tuy nhiên, quá trình tiếp xúc với hoạt động sản xuất khiến ông nhận ra cần hiểu sâu hơn về kịch bản nếu muốn trở thành đạo diễn. Đây cũng là lý do ông quyết định theo học và phát triển sự nghiệp viết lách.

Trong 3 năm làm việc tại TVB, Phùng Chí Cường có cơ hội học hỏi từ những biên kịch giàu kinh nghiệm. Ông tham gia nhiều dự án truyền hình, trong đó có Thử thách nghiệt ngã - Ảnh: TVB

Cơ duyên bước vào điện ảnh của Phùng Chí Cường gắn liền với Châu Tinh Trì. Khi còn làm việc tại TVB, ông từng bày tỏ mong muốn được hợp tác cùng Châu Tinh Trì.

Sau cuộc gặp trực tiếp, ông nhận được lời mời tham gia viết kịch bản Đội bóng thiếu lâm. Đây là dự án điện ảnh hài đầu tiên ông thực hiện sau khi rời TVB.

Trong cuộc phỏng vấn với Yahoo Đài Loan ngày 22-10, Phùng Chí Cường tiết lộ ông dành trọn hai năm để phát triển kịch bản phim. Mỗi ngày, ông phải nghĩ ra nhiều ý tưởng mới để Châu Tinh Trì lựa chọn.

Hai người thường xuyên trao đổi riêng, cùng thảo luận và điều chỉnh nội dung. Châu Tinh Trì từng nhận định rằng một trận bóng đá thực tế vốn đã rất hấp dẫn, vì vậy bộ phim cần xây dựng một câu chuyện hoàn toàn khác biệt thay vì đơn thuần tái hiện những trận đấu trên sân.

Đội bóng thiếu lâm có Phùng Chí Cường tham gia với vai trò biên kịch - Ảnh: IMDb

Phùng Chí Cường cũng lên tiếng bác bỏ quan niệm cho rằng Châu Tinh Trì khó gần. Ông nhận xét Châu Tinh Trì là người tốt, chuyên nghiệp và rất tôn trọng công việc sáng tạo.

Sau Đội bóng thiếu lâm, ông tiếp tục tham gia phát triển kịch bản Kung Fu 2 và Siêu khuyển thần thông. Dù Kung Fu 2 cuối cùng không được thực hiện, dự án từng được giới thiệu với các nhà đầu tư quốc tế tại Liên hoan phim Cannes năm 2005.

Ngoài Châu Tinh Trì, Phùng Chí Cường còn cộng tác với đạo diễn Đỗ Kỳ Phong trong Chim sẻ, Bị trừng phạt, Mỗi khi vật đổi sao dời. Những trải nghiệm này đóng vai trò quan trọng để ông chuyển sang vai trò đạo diễn.

Phùng Chí Cường kiên trì với phim nguyên bản

Năm 2012, Phùng Chí Cường ra mắt với vai trò đạo diễn qua The Bounty, phim nhận đề cử Đạo diễn mới xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong.

Sau đó, ông tiếp tục thực hiện Concerto of the Bully, phim giả tưởng kết hợp tình cảm và âm nhạc. Concerto of the Bully nhận 4 đề cử tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong và giành giải Khán giả bình chọn tại Liên hoan phim quốc tế Fukuoka.

Phim đầu tay Concerto of the Bully giúp Phùng Chí Cường giành nhiều giải thưởng danh giá - Ảnh: IMDb

Năm 2019, ông trở lại với dòng phim hình sự qua A Witness Out of the Blue có Cổ Thiên Lạc đóng chính.

Phim được lựa chọn tham dự Liên hoan phim quốc tế Rotterdam, nhận 6 đề cử tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong, giành giải Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc tại HKMovie6 Fan-Chosen Film Awards. Phim cũng đoạt giải Khán giả bình chọn tại Liên hoan phim quốc tế Fukuoka.

Trong suốt những năm theo đuổi điện ảnh, Phùng Chí Cường luôn kiên trì với kịch bản nguyên bản. Trong 10 năm, ông thực hiện 5 phim, đều dựa trên câu chuyện do chính mình sáng tạo.

Về điều này, ông giải thích rằng bản thân không thực sự phù hợp với việc làm lại những phim đã thành công, dù đây là hướng đi có thể giúp dự án dễ dàng tìm được nguồn đầu tư hơn.

Cổ Thiên Lạc trong A Witness Out of the Blue - Ảnh: IMDb

Năm 2020, trong thời gian các kế hoạch điện ảnh phải trì hoãn vì đại dịch, ông bắt đầu viết một câu chuyện lấy cảm hứng từ những năm tháng học trung học và tham gia thi đấu bơi lội.

Ban đầu, phim được đăng tải theo từng chương trên Instagram Stories trong 36 tuần. Sau khi hoàn thành, ông nhận thấy câu chuyện có dung lượng lớn và phù hợp chuyển thể thành phim truyền hình hơn.

Thông qua sự giới thiệu của bạn bè, dự án được đưa đến ViuTV và trở thành I Swim, bộ phim dài 10 tập có sự tham gia của Lữ Tước An và Ngụy Tuấn Sênh.

I Swim là phim dài tập đầu tiên mà Phùng Chí Cường làm đạo diễn - Ảnh: IMDb

Đến năm 2026, Phùng Chí Cường tiếp tục thử sức với Wakesurf Lovers, bộ phim Hoa ngữ đầu tiên lấy wakesurf làm chủ đề chính.

Trong cuộc phỏng vấn với The Culturist ngày 3-8, Phùng Chí Cường cho biết đây là bộ phim có mức độ thử thách lớn nhất trong sự nghiệp đạo diễn của ông.

Hong Kong Film Gala Presentation Đây là chương trình giới thiệu điện ảnh Hong Kong do Viện Giải thưởng Điện ảnh châu Á (Asian Film Awards Academy) tổ chức, với sự hỗ trợ tài chính của Cơ quan Phát triển Công nghiệp Văn hóa và Sáng tạo (trước đây là Create Hong Kong), Quỹ Phát triển Điện ảnh Hong Kong. Hong Kong Film Gala Presentation được tổ chức lưu động, kết nối giới điện ảnh Hong Kong và các nước ASEAN, thúc đẩy trao đổi về nghệ thuật điện ảnh, mở ra cơ hội hợp tác. Từ năm 2021, chương trình đã đến nhiều thành phố, trong đó có TP.HCM, Bangkok, Dili, Dubai, Jakarta, Kuala Lumpur, Phnom Penh, Riyadh, Seoul, Singapore và Tokyo. Hong Kong Film Gala Presentation tại TP.HCM năm nay được phối hợp tổ chức bởi Gặp gỡ mùa Thu (Autumn Meeting) và Đại học Fulbright Việt Nam từ ngày 21 đến ngày 23-11. Sự kiện nổi bật của chương trình diễn ra vào ngày 22-11 với chuỗi hoạt động gồm seminar trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp giữa các diễn viên và đạo diễn có phim trình chiếu trong chương trình với các đạo diễn, diễn viên Việt Nam tại Đại học Fulbright Việt Nam, buổi Opening sau đó được tổ chức tại CGV Crescent Mall Phú Mỹ Hưng. Lịch chiếu 4 phim tại CGV Crescent Mall gồm: Ngày 21-11 - Cinema 2 lúc 14h phim Sát thủ số 4 (Road to Vendetta) - đạo diễn NJO Kui-ying; lúc 16h phim Palimpsest, chuyện về một cái tên (Palimpsest, The Story of a Name) - đạo diễn Mary STEPHEN. Ngày 22-11 lúc 19:15 phim Tình yêu trên sóng (Wakesurf Lovers) - đạo diễn FUNG Chih Chiang - Cinema 4; lúc 19:30 phim Ngõ cụt (Dead End), đạo diễn LAM Lok-hin - Cinema 2. Đoàn nghệ sĩ Hong Kong sang TP.HCM dự Hong Kong Film Gala Presentation và giao lưu lần này có nam diễn viên đang lên Jeffrey NGAI (nam chính trong Tình yêu trên sóng) và đạo diễn phim này là Phùng Chí Cường (Fung Chih Chiang). Ông là nhà làm phim kỳ cựu, được biết đến rộng rãi tại Hong Kong cũng như châu Á với vai trò biên kịch nhiều phim đình đám như Đội bóng Thiếu Lâm, Siêu khuyển thần thông CJ7, Mỹ Nhân Ngư và Văn tước…, ông cũng là biên kịch thân thiết của Châu Tinh Trì và Đỗ Kỳ Phong. Tham dự tuần phim còn có Đại sứ trẻ của Trại phim quốc tế Hong Kong Khâu Ngạn Đồng (Marf), thành viên nhóm nhạc nữ COLLAR rất nổi tiếng tại Hong Kong. Khâu Ngạn Đồng có vai diễn đầu tay trong phim Blossoms Under Somewhere (2024), tác phẩm giúp cô được đề cử Diễn viên mới xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kong. Cô cũng là ca sĩ mở màn của ban nhạc Coldplay trong các buổi hòa nhạc tại Hong Kong tháng 4-2025.