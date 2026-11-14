Dân vùng cao rơi nước mắt nhận quà ở phiên chợ 0 đồng của các bác sĩ TP.HCM

Phiên chợ đặc biệt được mở ở Chợ tình Khâu Vai, xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang hôm nay (14-11) khiến nhiều người xúc động rơi nước mắt. Phiên chợ 0 đồng mang thông điệp “Hạnh nguyện yêu thương” của các bác sĩ và người dân ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam gửi đến bà con nghèo miền núi.
Rơi nước mắt nhận quà từ bác sĩ TP.HCM
Ông Hờ Pá Pó, ở thôn Há Ía, xã Khâu Vai đến chợ từ lúc trời còn tối mịt. Khâu Vai mùa này sương phủ dày đặc, rét cắt da cắt thịt. Ông Pó co ro trong bộ quần áo dệt bằng sợi lanh, nhuộm chàm chẳng đủ ấm.
Nhà ông Pó nghèo xác xơ, quanh năm chỉ trồng được 1 vụ ngô trên triền đá tai mèo. Cái rét cắt thịt ập đến, con lợn trong chuồng chẳng kịp lớn để ông bán lấy tiền mua chăn ấm.
Đến phiên chợ “Hạnh thương”, ông vừa xúc động, vừa ngỡ ngàng vì được nhận chăn ấm, quần áo ấm mới, rất đẹp. Ông lại còn đổi phiếu quà lấy tủ nhựa đựng quần áo, bếp ga, nồi cơm điện... Mấy cái cuốc mòn vẹt, méo mó vì cào đá tai mèo cũng được thay thế bằng những chiếc cuốc mới “mua” bằng phiếu giấy, không mất tiền.
Ông Pó không nói được tiếng phổ thông, khi các tình nguyện viên hỏi thăm, động viên, ông phải nhờ cháu trai phiên dịch. Ông cho biết những món đồ hôm nay được nhận, ông và các con mơ ước từ lâu nhưng không mua nổi.
Người đàn ông miền đá nói được hai tiếng “Cảm ơn”, miệng cười nhưng nước mắt cứ rơi vì xúc động. Phiên chợ 0 đồng “Hạnh Thương” khiến người dân ở Khâu Vai, Sơn Vĩ (thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang cũ) vừa ngỡ ngàng vừa xúc động.
Ngày hội "Đại đoàn kết" đặc biệt ở Chợ tình Khâu Vai
Trước khi mở chợ phiên, cán bộ xã, cán bộ mặt trận đến tận thôn khảo sát, nghe nhu cầu của người dân rồi tổng hợp danh sách để gửi phiếu quà. Phiếu quà có từng màu, mỗi màu được nhận những loại đồ dùng khác nhau, giá trị món đồ càng cao số phiếu càng lớn.
Hàng trăm tấn hàng hóa trị giá 26 tỉ đồng bao gồm hóa mỹ phẩm, quần áo, dày dép, gạo, gia vị, cá khô, chăn, đệm, nông cụ, vật liệu xây dựng, con giống... và cả trái cây miền Tây đã được chuyển đến tận tay bà con.
Hơn 2.800 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở Sơn Vĩ, Khâu Vai được nhận quà. Đến chợ, bà con được mời ăn phở bò, súp cua, bánh mì kẹp, được giao lưu văn nghệ, thi kéo co, đẩy gậy...
Hờ Mí Nô (người dân thôn Há Ía, xã Khâu Vai) khệ nệ vác chiếc túi có cả quà, bếp ga, nồi cơm điện trên vai, cười như đi ăn Tết: “Hôm nay là ngày Đại đoàn kết to nhất từ xưa đến nay!”.
Điều đặc biệt ở phiên chợ là có “bệnh viện dã chiến” của các bác sĩ ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam lập ra để khám bệnh cho bà con. Bệnh viện chở cả máy siêu âm, nhiều loại thuốc để phát miễn phí cho bà con. Quy trình khám bệnh từ thiện khoa học như ở các cơ sở y tế.
Tấm lòng của bà con miền Nam gửi đồng bào nghèo miền Bắc
Chị Phùng Vũ Uyên - Trưởng đoàn “Hạnh Thương”, Hợp tác xã An Phú - TP.HCM, xúc động kể, chị và các anh chị cán bộ xã Khâu Vai mất 3 tháng trời để chuẩn bị cho phiên chợ đặc biệt này.
Chị Uyên kể, 3 tháng trời, thành viên trong đoàn phải đối mặt với khó khăn từng ngày nhưng ai cũng cố gắng.
Thành viên trong đoàn có ý tưởng đoàn kết với nhau từ những ngày tình nguyện cùng bà con vượt qua đại dịch COVID-19. Họ kết nối, đoàn kết với nhau và quyết định mở rộng việc làm tử tế của mình bằng khám bệnh miễn phí cho người nghèo, rồi mở chợ 0 đồng từ nhu cầu thực tế của bà con.
Đêm qua, những thành viên trong đoàn ở lại lều chợ thì có 4 em nhỏ co ro đứng xem mọi người làm việc. Họ chia cho các em mấy chiếc kẹo, bát mì gói. Bốn em nhỏ nhà xa, đến từ hôm trước, ngủ lại lều tạm để sáng nay đến chợ nhận quà.
Câu chuyện 4 em nhỏ khiến 150 người trong đoàn quên hết mệt mỏi, thức dậy từ 3h sáng đến chợ chuẩn bị đón bà con.
Chị Uyên lý giải, từ “Hạnh Thương” với các thành viên trong đoàn không phải một danh từ. Chị chia sẻ, “Hạnh Thương” là cảm xúc xuất phát từ trái tim của anh chị em trong đoàn.
“Hạnh thương là “Hạnh nguyện, yêu thương”, bắt đầu bằng chữ “thương”, tình thương yêu ở trong lòng. Tôi không sở hữu “Hạnh thương” mà chúng tôi, bạn, các thành viên trong đoàn đều xuất phát từ chữ thương trong lòng” - chị Uyên chia sẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận