Dân vùng cao rơi nước mắt nhận quà ở phiên chợ 0 đồng của các bác sĩ TP.HCM

Thành viên đoàn thiện nguyện "Hạnh Thương" và các bác sĩ ở TP.HCM vượt hàng nghìn kilomet mang tình cảm ấm áp từ miền Nam gửi bà con miền Bắc - Ảnh: VŨ TUẤN

Phiên chợ đặc biệt được mở ở Chợ tình Khâu Vai, xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang hôm nay (14-11) khiến nhiều người xúc động rơi nước mắt. Phiên chợ 0 đồng mang thông điệp “Hạnh nguyện yêu thương” của các bác sĩ và người dân ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam gửi đến bà con nghèo miền núi.

Rơi nước mắt nhận quà từ bác sĩ TP.HCM

Ông Hờ Pá Pó, ở thôn Há Ía, xã Khâu Vai đến chợ từ lúc trời còn tối mịt. Khâu Vai mùa này sương phủ dày đặc, rét cắt da cắt thịt. Ông Pó co ro trong bộ quần áo dệt bằng sợi lanh, nhuộm chàm chẳng đủ ấm.

Nhà ông Pó nghèo xác xơ, quanh năm chỉ trồng được 1 vụ ngô trên triền đá tai mèo. Cái rét cắt thịt ập đến, con lợn trong chuồng chẳng kịp lớn để ông bán lấy tiền mua chăn ấm.





Chợ tình Khâu Vai đông kín, bà con đến từ sáng sớm để đi chợ phiên 0 đồng - Ảnh: VŨ TUẤN

Đến phiên chợ “Hạnh thương”, ông vừa xúc động, vừa ngỡ ngàng vì được nhận chăn ấm, quần áo ấm mới, rất đẹp. Ông lại còn đổi phiếu quà lấy tủ nhựa đựng quần áo, bếp ga, nồi cơm điện... Mấy cái cuốc mòn vẹt, méo mó vì cào đá tai mèo cũng được thay thế bằng những chiếc cuốc mới “mua” bằng phiếu giấy, không mất tiền.





Ông Hờ Pá Pó xúc động trước những món đồ được từ miền Nam gửi ra - Ảnh: VŨ TUẤN

Ông Pó không nói được tiếng phổ thông, khi các tình nguyện viên hỏi thăm, động viên, ông phải nhờ cháu trai phiên dịch. Ông cho biết những món đồ hôm nay được nhận, ông và các con mơ ước từ lâu nhưng không mua nổi.

Người đàn ông miền đá nói được hai tiếng “Cảm ơn”, miệng cười nhưng nước mắt cứ rơi vì xúc động. Phiên chợ 0 đồng “Hạnh Thương” khiến người dân ở Khâu Vai, Sơn Vĩ (thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang cũ) vừa ngỡ ngàng vừa xúc động.

Ngày hội "Đại đoàn kết" đặc biệt ở Chợ tình Khâu Vai

Trước khi mở chợ phiên, cán bộ xã, cán bộ mặt trận đến tận thôn khảo sát, nghe nhu cầu của người dân rồi tổng hợp danh sách để gửi phiếu quà. Phiếu quà có từng màu, mỗi màu được nhận những loại đồ dùng khác nhau, giá trị món đồ càng cao số phiếu càng lớn.





Những đứa trẻ vùng cao ăn ngon lành ngay bên triền đá - Ảnh: VŨ TUẤN

Hàng trăm tấn hàng hóa trị giá 26 tỉ đồng bao gồm hóa mỹ phẩm, quần áo, dày dép, gạo, gia vị, cá khô, chăn, đệm, nông cụ, vật liệu xây dựng, con giống... và cả trái cây miền Tây đã được chuyển đến tận tay bà con.

Hơn 2.800 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở Sơn Vĩ, Khâu Vai được nhận quà. Đến chợ, bà con được mời ăn phở bò, súp cua, bánh mì kẹp, được giao lưu văn nghệ, thi kéo co, đẩy gậy...

Hờ Mí Nô (người dân thôn Há Ía, xã Khâu Vai) khệ nệ vác chiếc túi có cả quà, bếp ga, nồi cơm điện trên vai, cười như đi ăn Tết: “Hôm nay là ngày Đại đoàn kết to nhất từ xưa đến nay!”.





Bác sĩ ở TP.HCM vượt hàng nghìn cây số khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho bà con Khâu Vai - Ảnh: VŨ TUẤN

Điều đặc biệt ở phiên chợ là có “bệnh viện dã chiến” của các bác sĩ ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam lập ra để khám bệnh cho bà con. Bệnh viện chở cả máy siêu âm, nhiều loại thuốc để phát miễn phí cho bà con. Quy trình khám bệnh từ thiện khoa học như ở các cơ sở y tế.

Tấm lòng của bà con miền Nam gửi đồng bào nghèo miền Bắc

Chị Phùng Vũ Uyên - Trưởng đoàn “Hạnh Thương”, Hợp tác xã An Phú - TP.HCM, xúc động kể, chị và các anh chị cán bộ xã Khâu Vai mất 3 tháng trời để chuẩn bị cho phiên chợ đặc biệt này.





Người dân xếp hàng chờ mua hàng 0 đồng - Ảnh: VŨ TUẤN

Chị Uyên kể, 3 tháng trời, thành viên trong đoàn phải đối mặt với khó khăn từng ngày nhưng ai cũng cố gắng.

Thành viên trong đoàn có ý tưởng đoàn kết với nhau từ những ngày tình nguyện cùng bà con vượt qua đại dịch COVID-19. Họ kết nối, đoàn kết với nhau và quyết định mở rộng việc làm tử tế của mình bằng khám bệnh miễn phí cho người nghèo, rồi mở chợ 0 đồng từ nhu cầu thực tế của bà con.





Hàng trăm tấn hàng hóa, trị giá 26 tỉ đồng đến tận tay bà con nghèo vùng cao - Ảnh: VŨ TUẤN

Đêm qua, những thành viên trong đoàn ở lại lều chợ thì có 4 em nhỏ co ro đứng xem mọi người làm việc. Họ chia cho các em mấy chiếc kẹo, bát mì gói. Bốn em nhỏ nhà xa, đến từ hôm trước, ngủ lại lều tạm để sáng nay đến chợ nhận quà.

Câu chuyện 4 em nhỏ khiến 150 người trong đoàn quên hết mệt mỏi, thức dậy từ 3h sáng đến chợ chuẩn bị đón bà con.





Một trong những món quà người dân thích nhất là cá khô miền Nam - Ảnh: VŨ TUẤN

Chị Uyên lý giải, từ “Hạnh Thương” với các thành viên trong đoàn không phải một danh từ. Chị chia sẻ, “Hạnh Thương” là cảm xúc xuất phát từ trái tim của anh chị em trong đoàn.

“Hạnh thương là “Hạnh nguyện, yêu thương”, bắt đầu bằng chữ “thương”, tình thương yêu ở trong lòng. Tôi không sở hữu “Hạnh thương” mà chúng tôi, bạn, các thành viên trong đoàn đều xuất phát từ chữ thương trong lòng” - chị Uyên chia sẻ.





Chợ "Hạnh Thương" gửi đến bà con những món quà giá trị cao, nhiều người không dám mua - Ảnh: VŨ TUẤN

Gian hàn nông cụ, đồ dùng gia đình đông kín "khách" - Ảnh: VŨ TUẤN

Nhiều người không nói được tiếng phổ thông, họ giao tiếp bằng cử chỉ - Ảnh: VŨ TUẤN

Bác sĩ trẻ khám mắt cho bà con vùng cao - Ảnh: VŨ TUẤN

Ông Vừ Già Pó, người được gọi là "thánh phượt" từng đi bộ hơn 7.000km từ Trung Quốc sang Pakistan, đến nhận quà - Ảnh: VŨ TUẤN

Thành viên trong đoàn quên hết mệt mỏi trước niềm vui của bà con - Ảnh: VŨ TUẤN

Gặp lại 'thánh phượt' đi bộ 7.000km TTO - Vừ Già Pó được gắn biệt danh 'thánh phượt' khi đi bộ hơn 7.000km từ Quảng Đông, Trung Quốc đến tận Pakistan. Nhưng thực chất chuyến đi ấy không 'phiêu' như du lịch mà là chạy trốn khỏi 'địa ngục trần gian' của tội phạm mua bán người.



