Dân đỗ ô tô kín lòng đường ở Nghệ An, phường sẽ ra quân xử phạt

Ô tô đỗ dưới lòng đường Đinh Tiên Hoàng, phường Thành Vinh, Nghệ An sáng 16-11 - Ảnh: DOÃN HÒA

Thiếu bãi đỗ xe, ô tô tràn xuống lòng đường

Theo phản ánh của người dân, thời gian qua tại đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn qua khu vực chung cư Quang Trung, phường Thành Vinh, Nghệ An thường xuyên có ô tô đậu thành hàng dài dưới lòng đường.

Tình trạng này diễn ra phổ biến, nhất là vào giờ làm việc, khi người dân, nhân viên các cơ quan, doanh nghiệp và khách đến nhà hàng tập trung đông. Đây là khu vực có mật độ dân cư cao, tập trung nhiều khu chung cư, công sở, nhà hàng và nhà liền kề.

Tuy nhiên, qua khảo sát của Tuổi Trẻ sáng 16-11, nhiều tòa chung cư tại đây chỉ có tầng hầm phục vụ việc gửi xe máy, không có khu vực đỗ ô tô dành cho cư dân.

Việc thiếu chỗ đỗ xe khiến nhiều người phải tận dụng lòng đường làm nơi đậu phương tiện. Ô tô nối đuôi nhau hai bên đường, có thời điểm chiếm phần lớn diện tích lưu thông, gây khó khăn cho các phương tiện qua lại.

Chị Đặng Vân Dung - 37 tuổi, cư dân tòa nhà CT2B, chung cư Dầu khí Quang Trung, phường Thành Vinh - cho biết gia đình chị chuyển đến sinh sống tại đây từ năm 2017. Sau 9 năm gắn bó với khu chung cư, điều khiến chị và nhiều cư dân lo lắng vẫn là câu chuyện tìm chỗ đỗ ô tô mỗi ngày.

"Chung cư có tầng hầm để xe máy nhưng không có tầng hầm dành cho ô tô. Trong khi số lượng xe cá nhân ngày càng tăng, khu vực xung quanh lại thiếu vị trí đỗ xe phù hợp", chị Dung chia sẻ.

Theo chị Dung, dù chính quyền đã nhiều lần nhắc nhở việc dừng, đỗ phương tiện, tình trạng này vẫn khó giải quyết triệt để khi nhu cầu đỗ xe thực tế vượt quá khả năng đáp ứng của hạ tầng hiện có.

Cùng chung nỗi lo, anh Nguyễn Hồng Quân - ngụ phường Thành Vinh, làm việc tại một công ty bất động sản gần đường Đinh Tiên Hoàng - cho hay khi nghe thông tin phường sắp tổ chức kiểm tra, xử phạt tình trạng đậu xe dưới lòng đường, anh sẽ nghiêm túc chấp hành.

Tuy nhiên, điều anh Quân băn khoăn là nếu không được đậu xe tại khu vực này thì người dân và nhân viên các doanh nghiệp gần đó sẽ gửi ô tô ở đâu, bởi xung quanh chưa có nhiều bãi đỗ xe đáp ứng nhu cầu.

Xe đậu san sát ngay dưới lòng đường Đinh Tiên Hoàng, phường Thành Vinh, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Từ ngày 17-11 kiểm tra, xử lý vi phạm

Đường Đinh Tiên Hoàng nằm trong khu vực đang được đầu tư, chỉnh trang hạ tầng. Tuyến đường có quy hoạch mặt đường rộng 32m, kết nối khu B và khu C chung cư Quang Trung, kéo dài đến đường Đinh Công Tráng. Dự án hiện đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Theo UBND phường Thành Vinh, tình trạng dừng, đỗ xe lấn chiếm lòng đường trên tuyến đường Đinh Tiên Hoàng diễn ra khá phổ biến, gây cản trở, ùn tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại của người dân.

Trước tình trạng xe dừng, đỗ lấn chiếm lòng đường kéo dài, UBND phường giao Công an phường chủ trì, phối hợp Trung tâm Cung ứng dịch vụ công tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.

Vận động các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh và người dân sinh sống, hoạt động trên tuyến đường nâng cao ý thức chấp hành, không dừng, đỗ xe dưới lòng đường gây cản trở giao thông.

Thời gian tuyên truyền, vận động được thực hiện từ ngày 14 đến hết ngày 16-11. Kể từ ngày 17-11, lực lượng chức năng sẽ tổ chức kiểm tra, kiểm soát và kiên quyết xử lý các trường hợp dừng, đỗ xe không đúng quy định.

Ngoài hành vi đậu xe sai quy định, các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, lề đường để kinh doanh, buôn bán hoặc sử dụng trái quy định cũng sẽ bị kiểm tra, xử lý.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Đinh Nho Tài - Phó chủ tịch UBND phường Thành Vinh - cho biết nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng dừng, đỗ xe không đúng quy định là thiếu bãi đỗ đáp ứng nhu cầu thực tế.

Riêng khu vực đường Quang Trung có nhiều tòa chung cư cao tầng được xây dựng, khiến không gian đô thị trở nên chật hẹp, trong khi hạ tầng đỗ xe chưa tương xứng.

Trong quá trình điều chỉnh quy hoạch phân khu thời gian tới, địa phương sẽ phối hợp với các đơn vị tư vấn nghiên cứu, đề xuất bố trí những điểm đỗ xe phù hợp; dành quỹ đất để thu hút nhà đầu tư xây dựng bãi đỗ đáp ứng nhu cầu tại khu vực trung tâm.

Nghệ An tính phương án phát triển bãi đỗ xe công cộng

Theo Sở Xây dựng Nghệ An, quá trình đô thị hóa, gia tăng dân cư và phương tiện khiến nhu cầu dừng, đỗ xe ngày càng lớn, nhất là tại các tuyến phố tập trung cơ quan, trường học, bệnh viện, chợ, trung tâm thương mại và các khu chung cư cao tầng.

Trong khi đó, hệ thống bãi đỗ xe công cộng còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Tình trạng xe dừng, đỗ không đúng quy định trên lòng đường, vỉa hè tại một số nơi tiếp tục ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Trước thực trạng này, Sở Xây dựng đã báo cáo UBND tỉnh Nghệ An về sự cần thiết xây dựng Đề án phát triển bãi đỗ xe công cộng và tổ chức điểm dừng, đỗ xe lòng đường, vỉa hè tại khu vực các phường trung tâm.

Sở Xây dựng đề xuất thuê đơn vị tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm để khảo sát thực tế, dự báo nhu cầu và xây dựng phương án khả thi.

Sở sẽ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương và đơn vị liên quan hoàn thiện đề án, báo cáo UBND tỉnh Nghệ An trước ngày 15-12-2026.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô đỗ xe không đúng quy định có thể bị phạt từ 600.000 đồng đến 3 triệu đồng tùy hành vi. Trường hợp dừng, đỗ xe trái quy định gây ùn tắc giao thông, mức phạt tăng lên 4-6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Đường Đinh Tiên Hoàng nằm trong khu vực đang được đầu tư, chỉnh trang hạ tầng. Tuyến đường có quy hoạch mặt đường rộng 32m, kết nối khu B và khu C chung cư Quang Trung, kéo dài đến đường Đinh Công Tráng, phường Thành Vinh, Nghệ An - Ảnh: Google Maps

Khảo sát của Tuổi Trẻ sáng 16-11, nhiều tòa chung cư tại đây chỉ có tầng hầm phục vụ việc gửi xe máy, không có khu vực đỗ ô tô dành cho cư dân - Ảnh: DOÃN HÒA

Người dân loay hoay tìm chỗ đỗ xe trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường Thành Vinh, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Thiếu chỗ đỗ xe, người dân đỗ xe dưới lòng đường Đinh Tiên Hoàng, phường Thành Vinh, Nghệ An khiến khu vực này thường xuyên ùn tắc - Ảnh: DOÃN HÒA

Đỗ xe ngay trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ - Ảnh: DOÃN HÒA

Kể từ ngày 17-11, lực lượng chức năng sẽ tổ chức kiểm tra, kiểm soát và kiên quyết xử lý các trường hợp dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường Thành Vinh, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Một khu chung cư đang được xây dựng cạnh đường Đinh Tiên Hoàng, phường Thành Vinh, Nghệ An. Người dân lo ngại áp lực về chỗ đỗ xe trong thời gian tới - Ảnh: DOÃN HÒA

Dự án mở rộng đường Đinh Tiên Hoàng hiện đang được đẩy nhanh tiến độ thi công qua khu vực chung cư Quang Trung, phường Thành Vinh, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA