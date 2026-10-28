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Đắk Lắk phân công nhiệm vụ Chủ tịch và 5 Phó chủ tịch UBND tỉnh

tác giả
LÊ TRUNG
LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành quyết định phân công nhiệm vụ công tác của Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đắk Lắk phân công nhiệm vụ công tác của Chủ tịch và 5 Phó chủ tịch UBND tỉnh - Ảnh 1.

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - Ảnh: LÊ TRUNG

Theo quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk lãnh đạo, điều hành công việc của UBND tỉnh, thành viên UBND tỉnh theo quy định tại quy chế làm việc của UBND tỉnh. 

Chủ tịch UBND tỉnh phân công các Phó chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo, xử lý các công việc thường xuyên thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trong từng lĩnh vực công tác của UBND tỉnh. 

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: 

Là chủ tài khoản ngân sách nhà nước, chỉ đạo xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, trung hạn, hằng năm của tỉnh;

Công tác quốc phòng, an ninh, những vấn đề mang tính chất chủ trương, định hướng về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ, thi đua, khen thưởng, cải cách hành chính;

Phòng, chống tham nhũng, thanh tra. Quy chế làm việc của UBND tỉnh, quyết định và ban hành các quy định về cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật;

Những vấn đề lớn, đột xuất, nhạy cảm thuộc các lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, những công việc, giải pháp quan trọng có tính chất đột phá;

Phụ trách, theo dõi và chỉ đạo các ngành: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thanh tra tỉnh, Nội vụ, Ban quản lý các Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh.

Địa bàn phụ trách 2 xã, 10 phường.

Đắk Lắk phân công nhiệm vụ công tác của Chủ tịch và 5 Phó chủ tịch UBND tỉnh - Ảnh 2.

Bà Hồ Thị Nguyên Thảo - Ảnh: LÊ TRUNG

Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hồ Thị Nguyên Thảo thực hiện nhiệm vụ Phó chủ tịch thường trực, giải quyết các công việc của Chủ tịch khi Chủ tịch vắng mặt và được Chủ tịch UBND tỉnh ủy nhiệm;

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: khoa học và công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, y tế, tư pháp, thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, đối ngoại, hội nhập quốc tế, hợp tác quốc tế; công tác biên giới, cửa khẩu;

Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi xử lý thường xuyên về công tác thanh tra. Xử lý các vấn đề thường xuyên trong công tác cải cách hành chính, ngân hàng, kho bạc Nhà nước, thuế, bảo hiểm xã hội;

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo lĩnh vực được phân công;

Phụ trách, theo dõi và chỉ đạo các sở, ngành: Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Y tế, Văn phòng UBND tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Ngân hàng Nhà nước khu vực 11 và các ngân hàng thương mại, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, Kho bạc Nhà nước khu vực XIV; Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh;

Địa bàn phụ trách gồm 19 xã, phường.

Đắk Lắk phân công nhiệm vụ công tác của Chủ tịch và 5 Phó chủ tịch UBND tỉnh - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Thiên Văn - Ảnh: LÊ TRUNG

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Đất đai, tài nguyên nước, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, biển và hải đảo;

Nông nghiệp và phát triển nông thôn, thủy lợi, phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, kinh tế tập thể, hợp tác xã, giáo dục và đào tạo. Theo dõi chỉ đạo chung việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Phụ trách, theo dõi và chỉ đạo 2 sở Nông nghiệp và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, các trường đại học và cao đẳng ở tỉnh, các doanh nghiệp nông lâm nghiệp thuộc tỉnh quản lý.

Địa bàn phụ trách gồm 18 xã.

Đắk Lắk phân công nhiệm vụ công tác của Chủ tịch và 5 Phó chủ tịch UBND tỉnh - Ảnh 4.

Ông Trương Công Thái - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: tài chính - giá cả, công tác quản lý nhà nước về doanh nghiệp, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, kế hoạch đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch, phát triển đô thị, chính sách nhà ở và thị trường bất động sản; giao thông vận tải. Theo dõi lĩnh vực thông tin, truyền thông, báo chí;

Phụ trách, theo dõi và chỉ đạo các sở, ngành gồm: Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, Thống kê tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền hình.

Địa bàn phụ trách gồm 18 xã.

Đắk Lắk phân công nhiệm vụ công tác của Chủ tịch và 5 Phó chủ tịch UBND tỉnh - Ảnh 5.

Ông Đào Mỹ - Ảnh: LÊ TRUNG

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: công nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu; phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại; hải quan; địa chất và khoáng sản; phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi xử lý thường xuyên về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ, thi đua, khen thưởng, lao động, việc làm; địa giới hành chính. Xử lý các vấn đề thường xuyên trong công tác quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm;

Phụ trách, theo dõi và chỉ đạo các sở, ngành: Công Thương; Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk; Chi cục Hải quan khu vực XIV.

Địa bàn phụ trách 16 xã, phường.

Đắk Lắk phân công nhiệm vụ công tác của Chủ tịch và 5 Phó chủ tịch UBND tỉnh - Ảnh 6.

Ông Y Nhuân Byă - Ảnh: LÊ TRUNG

Phó chủ tịch UBND tỉnh Y Nhuân Byă trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: văn hóa, thể thao và du lịch, dân tộc, tôn giáo, các vấn đề về nhân quyền;

Chỉ đạo thực hiện các chính sách, chương trình, đề án phát triển giáo dục và đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh. Phụ trách Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Dân tộc và Tôn giáo.

Địa bàn phụ trách 19 xã.

Đắk Lắk phân công nhiệm vụ công tác Chủ tịch và 5 Phó chủ tịch UBND tỉnh - Ảnh 8.Phân công lại nhiệm vụ các thành viên ban giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM

Có nhiều thay đổi đáng chú ý trong việc phân công nhiệm vụ các thành viên ban giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM.

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LÊ TRUNG
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    Chủ đề: UBND tỉnh Đắk Lắk Phân công nhiệm vụ chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy

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