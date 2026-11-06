Đại sứ OCOP TP.HCM: Nghệ nhân 75 tuổi miệt mài truyền lửa
Đại sứ OCOP TP.HCM: Nghệ nhân 75 tuổi miệt mài truyền lửa
Gần bảy thập kỉ giử lữa nghề, thường xuyên bị đĩa hút máu, nhưng nghệ nhân Phạm Thị Ngọc chưa bao giờ ngưng nụ cười trên môi khi nhắc về nghề. Từ Bắc và Nam sinh sống, bà mang theo nghề đan lát, biến cây lục bình thành sản phẩm mỹ nghệ đạt chứng nhận OCOP TP.HCM. Đến nay, dù mái tóc điểm sương và đôi tay già nua, bà vẫn say sưa đan lát.
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