Đại sứ OCOP TP.HCM: Khát vọng nâng tầm thương hiệu Việt

Anh Nguyễn Ngọc Luận - chủ thể OCOP Meet More Cafe - luôn trăn trở làm thế nào nâng cao giá trị sản phẩm OCOP và mở rộng thị trường để đưa nông sản Việt vươn ra quốc tế. Đây cũng là mục tiêu mà cuộc thi “Đại sứ OCOP TP.HCM” năm 2026 hướng đến.

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Chủ đề: OCOP