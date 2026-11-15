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Đại diện Philippines là quán quân Eurovision Song Contest Asia 2026, Tóc Tiên vào top 3

tác giả
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT

Mùa đầu tiên của Eurovision Song Contest Asia khép lại vào tối 14-11 với sự tham gia của 11 quốc gia. Đại diện Việt Nam Tóc Tiên mở màn đêm thi bằng tiết mục Em Tiên phiên bản mới.

Ca khúc Sobra-Sobra giúp Philippines thắng Eurovision Song Contest Asia

Chung kết Eurovision Song Contest Asia 2026 diễn ra tối 14-11 tại Bangkok (Thái Lan), quy tụ 11 đại diện đến từ 11 quốc gia. Trong đêm thi, các nghệ sĩ lần lượt trình diễn những ca khúc được lựa chọn để đại diện cho màu sắc âm nhạc và văn hóa của quốc gia mình.

Kết quả chung cuộc, Carmelle của Philippines giành ngôi quán quân với ca khúc Sobra-Sobra. Bộ đôi Mang x Daou của nước chủ nhà Thái Lan xếp thứ hai, trong khi Tóc Tiên đứng thứ ba với Em Tiên.

Philippines chiến thắng mùa Eurovision Song Contest Asia đầu tiên

Carmelle giành 211 điểm, gồm 93 điểm từ ban giám khảo và 118 điểm từ bình chọn công chúng. Đại diện Philippines dẫn đầu ở cả hai phần bình chọn, trở thành quán quân đầu tiên của Eurovision Song Contest Asia.

Ca khúc chiến thắng Sobra-Sobra mang màu sắc dance-pop, với giai điệu sôi động và phần trình diễn giàu năng lượng. Tác phẩm do Nica del Rosario và Mat Olavides sáng tác, khai thác những định kiến và kỳ vọng đặt lên phụ nữ Philippines, đặc biệt khi họ thể hiện cá tính, tham vọng và sự độc lập.

Carmelle bắt đầu được khán giả chú ý từ năm 2019 khi tham gia mùa thứ tư của The Voice Kids Philippines và giành ngôi á quân trong đội huấn luyện viên Bamboo. Đây là một trong những cột mốc đầu tiên trong hành trình theo đuổi âm nhạc của nữ ca sĩ.

Philippines giành chiến thắng, Tóc Tiên về 3 tại chung kết Eurovision Song Contest Asia 2026 - Ảnh 1.

Sau khi đăng quang, Carmelle chia sẻ với Hãng tin AP rằng chiến thắng tại Eurovision Song Contest Asia là dấu mốc lịch sử đối với cô, coi đây là trách nhiệm lớn khi được đại diện Philippines đứng trên sân khấu quốc tế - Ảnh: Eurovision

Tháng 1-2025, Carmelle tiếp tục chiến thắng cuộc thi Tawag ng Tanghalan: The School Showdown với tiết mục trình diễn các ca khúc của Aretha Franklin. Phần thưởng bao gồm hợp đồng thu âm và quản lý nghệ sĩ với Star Music và Star Magic. Cô cũng từng xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế Pinoy Big Brother.

Kết quả cuộc thi được xác định từ bình chọn của ban giám khảo tại 11 quốc gia tham dự và khán giả. Theo thông tin từ ban tổ chức, Eurovision Song Contest Asia 2026 ghi nhận lượt bình chọn từ khán giả tại 183 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tóc Tiên mang hình ảnh hoa sen lên sân khấu quốc tế

Đại diện Việt Nam Tóc Tiên giành 164 điểm, xếp thứ ba chung cuộc tại Eurovision Song Contest Asia 2026. Trong đó, cô nhận 83 điểm từ ban giám khảo và 81 điểm từ bình chọn công chúng.

Tóc Tiên đảm nhận vị trí biểu diễn đầu tiên trong đêm chung kết với ca khúc Em Tiên. Đây là sản phẩm được lựa chọn từ chương trình tuyển chọn quốc gia Thanh Âm Việt Nam - The Sound of Vietnam.

Điểm nhấn trong phần dàn dựng là đài sen lớn đặt ở vị trí trung tâm sân khấu. Không gian trình diễn kết hợp sắc trắng của hoa sen với các gam màu xanh, tím, cùng hình ảnh Mặt trăng và họa tiết lấy cảm hứng từ văn hóa Việt Nam.

Philippines giành chiến thắng, Tóc Tiên về 3 tại chung kết Eurovision Song Contest Asia 2026 - Ảnh 2.

So với phần trình diễn tại vòng tuyển chọn, phiên bản dành cho sân khấu Eurovision Song Contest Asia có những điều chỉnh về bản phối, vũ đạo, đội hình vũ công và trang phục - Ảnh: NVCC

Tóc Tiên lần lượt xuất hiện với bốn tạo hình trang phục khác nhau, trong đó có những màn thay đổi trang phục trực tiếp trên sân khấu. Các vũ công diện trang phục ánh bạc, phối hợp đội hình và động tác được dàn dựng đồng bộ.

Phần âm nhạc cũng được điều chỉnh với một đoạn lời tiếng Anh bên cạnh tiếng Việt. Ở cuối tiết mục, câu hát "Em Tiên, Hello, Sawadika" kết hợp ba ngôn ngữ Việt, Anh và Thái như lời chào gửi đến khán giả nước chủ nhà. 

Phần trình diễn của Tóc Tiên tại Eurovision Song Contest Asia

Trong phần trình diễn, Tóc Tiên còn cất tiếng gọi "Việt Nam!" trên sân khấu. Tiết mục khép lại phần mở màn của đêm chung kết, trước khi các đại diện còn lại lần lượt tranh tài.

Các bình luận sau chung kết cho thấy khán giả Việt Nam có nhiều ý kiến trái chiều về kết quả Eurovision Song Contest Asia 2026. "Không ngờ Thái về thứ 2. Không có gì đặc biệt luôn", "Malaysia top 2 mới đúng", "Thái nên là top 4, top 2 Malaysia là đẹp", "Philippines thắng xứng đáng. 1 bài hát giai điệu cuốn, vũ đạo ổn, khoe giọng quá khủng", "quá giỏi rồi", "tự hào về Tóc Tiên", "siêu siêu siêu tự hào"... một số bình luận.

Eurovision Song Contest Asia 2026 là mùa giải đầu tiên của phiên bản châu Á thuộc thương hiệu Eurovision Song Contest. Cuộc thi được triển khai sau nhiều năm có những đề xuất và kế hoạch tổ chức một sân chơi âm nhạc tương tự tại khu vực.

Kết quả chung cuộc Eurovision Song Contest Asia 2026:

- Philippines giành quán quân với Carmelle và ca khúc Sobra-Sobra (211 điểm)

- Thái Lan xếp thứ hai với Mang x Daou và Aroma (170 điểm)

- Việt Nam đứng thứ ba với Tóc Tiên và Em Tiên (164 điểm)

- Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Malaysia (152 điểm), Lào (139 điểm), Bhutan (126 điểm), Hàn Quốc (113 điểm), Mông Cổ (94 điểm), Nepal (69 điểm), Campuchia (61 điểm) và Bangladesh (35 điểm).

Philippines là quán quân Eurovision Song Contest Asia 2026, Tóc Tiên vào top 3 - Ảnh 3.Tóc Tiên đại diện Việt Nam mở màn chung kết Eurovision Song Contest Asia 2026

Tóc Tiên sẽ đại diện Việt Nam mở màn chung kết Eurovision Song Contest Asia 2026 tại Bangkok (Thái Lan), với phiên bản Em Tiên được nâng cấp dành riêng cho sân khấu cuộc thi.

 

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MAI NGUYỆT
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    Chủ đề: Tóc Tiên Eurovision Song Contest Asia Eurovision Song Contest Asia 2026

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