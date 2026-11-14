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Tóc Tiên đại diện Việt Nam mở màn chung kết Eurovision Song Contest Asia 2026

tác giả
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT

Tóc Tiên sẽ đại diện Việt Nam mở màn chung kết Eurovision Song Contest Asia 2026 tại Bangkok (Thái Lan), với phiên bản Em Tiên được nâng cấp dành riêng cho sân khấu cuộc thi.

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Tóc Tiên sẽ đảm nhận vị trí mở màn đêm chung kết Eurovision Asia 2026 - Ảnh: NVCC

Trước đêm chung kết diễn ra vào tối nay, Tóc Tiên cùng ê kíp đã hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng cho tiết mục. So với sân khấu tuyển chọn quốc gia, Em Tiên được điều chỉnh về âm nhạc, vũ đạo, đội hình vũ công và trang phục nhằm phù hợp với quy mô, tính chất của cuộc thi quốc tế.

Đảm nhận vị trí biểu diễn đầu tiên trong đêm chung kết, Tóc Tiên cho biết cô không đặt nặng áp lực cạnh tranh, mà tập trung thể hiện tốt nhất phần trình diễn. Nữ ca sĩ mong muốn khán giả quốc tế ghi nhớ giai điệu Em Tiên và nhận ra đây là một ca khúc được thể hiện bằng tiếng Việt, đến từ đại diện Việt Nam.

Em Tiên được nâng cấp cho sân khấu chung kết

Em Tiên của đội ngũ S HUBE, với sự tham gia sáng tạo của producer DUONGK và songwriter HAROSÉ, được lựa chọn làm ca khúc đại diện Việt Nam tại Eurovision Song Contest Asia 2026 sau đêm tuyển chọn quốc gia.

Ca khúc kết hợp chất liệu âm nhạc, nhạc cụ mang màu sắc dân gian truyền thống với âm thanh điện tử hiện đại. Qua đó sản phẩm xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam vừa gắn với những giá trị văn hóa quen thuộc, vừa tự tin, phóng khoáng và hiện đại.

Theo nữ ca sĩ, phiên bản dành cho đêm chung kết tiếp tục phát huy những yếu tố từng được khán giả yêu thích, đồng thời có thêm điều chỉnh ở các đoạn nhạc cao trào, vũ đạo và đội hình vũ công. Phần trang phục cũng được đầu tư lại và được Tóc Tiên xem là một trong những điểm nhấn đáng chú ý.

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Khi chuyển từ sân khấu tuyển chọn trong nước sang cuộc thi quốc tế, Tóc Tiên và ê kíp phát triển một phiên bản trình diễn mới, thay vì chỉ tái hiện tiết mục cũ - Ảnh: NVCC

Bên cạnh âm nhạc và biểu diễn, công tác dàn dựng sân khấu cũng được tính toán để phù hợp với không gian tổ chức tại Thái Lan. Do biểu diễn ở nước ngoài, ê kíp phải phối hợp với ban tổ chức nước chủ nhà về các điều kiện kỹ thuật, đạo cụ và hiệu ứng sân khấu.

Tóc Tiên cho biết phần biên đạo cơ bản đã hoàn thiện trước thềm chung kết. Tuy nhiên nữ ca sĩ vẫn tiếp tục tập luyện, đặc biệt là xử lý sự kết hợp giữa vũ đạo, trang phục và đạo cụ để bảo đảm các phần của tiết mục vận hành đồng bộ.

Tóc Tiên muốn khán giả quốc tế nhớ đến Em Tiên bằng tiếng Việt

Việt Nam đảm nhận vị trí mở màn trong đêm chung kết, đồng nghĩa Tóc Tiên sẽ là một trong những nghệ sĩ đầu tiên giới thiệu màu sắc âm nhạc của quốc gia mình trên sân khấu cuộc thi.

Chia sẻ về tâm trạng trước giờ biểu diễn, nữ ca sĩ cho biết cô giữ tinh thần khá thoải mái, dù khối lượng công việc chuẩn bị còn nhiều. Thay vì đặt nặng kết quả, Tóc Tiên lựa chọn tập trung vào phần trình diễn của bản thân.

Theo cô, 11 đại diện đến từ 11 quốc gia đều là những nghệ sĩ tài năng, có màu sắc âm nhạc và lượng người hâm mộ riêng. Vì vậy, điều quan trọng là mỗi đại diện có thể thể hiện tốt nhất những gì đã chuẩn bị.

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Với Tóc Tiên, việc đưa tiếng Việt lên sân khấu quốc tế không chỉ nằm ở lời ca mà còn ở cách thể hiện, để khán giả có thể cảm nhận và ghi nhớ giai điệu, dù không hiểu toàn bộ nội dung bài hát - Ảnh: NVCC

Đặc biệt, khi được hỏi mong muốn khán giả quốc tế ghi nhớ điều gì sau tiết mục, Tóc Tiên nhấn mạnh yếu tố ngôn ngữ và bản sắc của ca khúc.

"Tóc Tiên hy vọng khán giả quốc tế sẽ nhớ được giai điệu của Em Tiên, và đặc biệt là nhớ đến một Em Tiên được phát âm rõ ràng bằng tiếng Việt, đến từ một đại diện Việt Nam. Nếu phần trình diễn đủ ấn tượng để mọi người nhớ đến hình ảnh ấy, thì đó chính là điều Tiên mong đợi nhất", nữ ca sĩ chia sẻ.

Chung kết diễn ra lúc 20h30 ngày 14-11, phát sóng trực tiếp trên VTV3 và YouTube chính thức của Eurovision Song Contest.

Tóc Tiên đại diện Việt Nam mở màn chung kết Eurovision Song Contest Asia 2026 - Ảnh 4.Trước Eurovision Song Contest Asia 2026, Huy Tuấn bất ngờ kêu gọi: 'Đừng bình chọn cho Tóc Tiên'

Nhạc sĩ Huy Tuấn bất ngờ nhắn khán giả Việt Nam không bình chọn cho Tóc Tiên, đồng thời tiết lộ vai trò đặc biệt của mình tại sân chơi âm nhạc quốc tế này.

 

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MAI NGUYỆT
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    Chủ đề: Tóc Tiên Eurovision Song Contest Asia 2026 Em Tiên Eurovision Asia

    Dòng sự kiện: Nhạc Việt của người trẻ

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