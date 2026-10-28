Đá nghi rơi từ công trình chung cư làm vỡ kính ô tô, ai bồi thường?

Kính ô tô anh Duyệt bị vỡ sau sự cố đá và vữa bê tông từ công trình chung cư rơi xuống chiều 26-10 - Ảnh: TÂM PHẠM

Ngày 28-10, phản ánh tới Tuổi Trẻ, anh Phạm Văn Duyệt - 37 tuổi, ngụ xã Đức Châu, Nghệ An - cho biết khoảng 14h48 chiều 26-10, một viên đá nghi rơi từ công trình chung cư đang thi công trên đường Hồng Bàng, phường Thành Vinh rơi xuống đường làm vỡ kính ô tô 7 chỗ đang dừng bên lề.

Thời điểm trên, anh Duyệt chạy ô tô 7 chỗ đến dừng bên lề đường Hồng Bàng thì bất ngờ một viên đá từ phía công trình chung cư đang xây dựng rơi xuống, trúng và làm vỡ kính xe.

"Camera hành trình ô tô ghi được cảnh đá rơi trúng vẫn còn nguyên vữa, cát", anh Duyệt kể.

Sau sự việc, anh Duyệt liên hệ với bảo vệ công trình để thông báo, đề nghị báo chủ đầu tư và đơn vị thi công phối hợp giải quyết.

Tuy nhiên, theo anh Duyệt hiện anh vẫn chưa nhận được phản hồi hay câu trả lời về trách nhiệm khắc phục thiệt hại, trong khi phí sửa kính ô tô khoảng 6 triệu đồng.

Phía công an địa phương cho biết đây là vụ việc dân sự, hai bên tự thỏa thuận, giải quyết. Đại diện chủ đầu tư thì cho biết sẽ yêu cầu nhà thầu thi công, đơn vị giám sát kiểm tra vụ việc.

Câu chuyện ô tô vỡ kính nghi do đá từ công trình rơi được anh Duyệt chia sẻ lên mạng xã hội, thu hút hàng trăm lượt bình luận của cộng đồng mạng.

Ô tô anh Duyệt đỗ dưới lề đường dưới công trình đang thi công - Ảnh: DOÃN HÒA

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Đặng Vì Dân - quản lý công trình - cho hay toàn bộ công trình đều có hệ thống lưới bảo vệ ngăn vật liệu xây dựng có thể rơi xuống phía dưới.

"Chúng tôi đã cho kỹ thuật hiện trường ra kiểm tra vụ việc. Nếu chủ xe cung cấp được hình ảnh, video việc công trường làm rơi đá vỡ kính, chúng tôi sẽ phối hợp giải quyết, đền bù thiệt hại", ông Dân nói.



Anh Duyệt cho biết thêm, anh cũng liên hệ với đại diện quản lý công trình và được trả lời anh phải cung cấp được các bằng chứng như video, hình ảnh chứng minh được đá từ công trường rơi xuống tại thời điểm đó mới có căn cứ giải quyết.

Hiện anh Duyệt đã gửi video camera hành trình ghi lại đoạn đá rơi cho phía quản lý công trình.

Công trình xảy ra sự việc là chung cư tái định cư phục vụ các hộ dân thuộc khu chung cư Quang Trung cũ, phường Thành Vinh. Hiện công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện phần thô.

Theo quan sát, xung quanh công trình này nhà thầu thi công có lắp đặt hệ thống hàng rào và lưới bảo vệ. Riêng khu vực xe ô tô anh Duyệt bị đá rơi trúng lại không có lưới bảo vệ vì phục vụ cho vận thăng vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng lên, xuống.

Đoạn đường xe anh Duyệt dừng không có biển báo cấm dừng, đỗ xe.

Chung cư đang thi công có lắp hệ thống lưới bảo vệ - Ảnh: DOÃN HÒA