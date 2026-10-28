Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Đá nghi rơi từ công trình chung cư làm vỡ kính ô tô, ai bồi thường?

tác giả
DOÃN HÒA
DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

Một viên đá nghi từ công trình chung cư đang thi công ở phường Thành Vinh, Nghệ An rơi xuống làm vỡ kính ô tô 7 chỗ đang dừng bên đường.

Đá từ công trình chung cư nghi rơi vỡ kính ô tô, ai đền? - Ảnh 1.

Kính ô tô anh Duyệt bị vỡ sau sự cố đá và vữa bê tông từ công trình chung cư rơi xuống chiều 26-10 - Ảnh: TÂM PHẠM

Ngày 28-10, phản ánh tới Tuổi Trẻ, anh Phạm Văn Duyệt - 37 tuổi, ngụ xã Đức Châu, Nghệ An - cho biết khoảng 14h48 chiều 26-10, một viên đá nghi rơi từ công trình chung cư đang thi công trên đường Hồng Bàng, phường Thành Vinh rơi xuống đường làm vỡ kính ô tô 7 chỗ đang dừng bên lề.

Thời điểm trên, anh Duyệt chạy ô tô 7 chỗ đến dừng bên lề đường Hồng Bàng thì bất ngờ một viên đá từ phía công trình chung cư đang xây dựng rơi xuống, trúng và làm vỡ kính xe.

"Camera hành trình ô tô ghi được cảnh đá rơi trúng vẫn còn nguyên vữa, cát", anh Duyệt kể.

Sau sự việc, anh Duyệt liên hệ với bảo vệ công trình để thông báo, đề nghị báo chủ đầu tư và đơn vị thi công phối hợp giải quyết.

Tuy nhiên, theo anh Duyệt hiện anh vẫn chưa nhận được phản hồi hay câu trả lời về trách nhiệm khắc phục thiệt hại, trong khi phí sửa kính ô tô khoảng 6 triệu đồng.

Phía công an địa phương cho biết đây là vụ việc dân sự, hai bên tự thỏa thuận, giải quyết. Đại diện chủ đầu tư thì cho biết sẽ yêu cầu nhà thầu thi công, đơn vị giám sát kiểm tra vụ việc.

Câu chuyện ô tô vỡ kính nghi do đá từ công trình rơi được anh Duyệt chia sẻ lên mạng xã hội, thu hút hàng trăm lượt bình luận của cộng đồng mạng.

Đá từ công trình chung cư nghi rơi vỡ kính ô tô, ai đền? - Ảnh 2.

Ô tô anh Duyệt đỗ dưới lề đường dưới công trình đang thi công - Ảnh: DOÃN HÒA

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Đặng Vì Dân - quản lý công trình - cho hay toàn bộ công trình đều có hệ thống lưới bảo vệ ngăn vật liệu xây dựng có thể rơi xuống phía dưới.

"Chúng tôi đã cho kỹ thuật hiện trường ra kiểm tra vụ việc. Nếu chủ xe cung cấp được hình ảnh, video việc công trường làm rơi đá vỡ kính, chúng tôi sẽ phối hợp giải quyết, đền bù thiệt hại", ông Dân nói.

Anh Duyệt cho biết thêm, anh cũng liên hệ với đại diện quản lý công trình và được trả lời anh phải cung cấp được các bằng chứng như video, hình ảnh chứng minh được đá từ công trường rơi xuống tại thời điểm đó mới có căn cứ giải quyết.

Hiện anh Duyệt đã gửi video camera hành trình ghi lại đoạn đá rơi cho phía quản lý công trình.

Công trình xảy ra sự việc là chung cư tái định cư phục vụ các hộ dân thuộc khu chung cư Quang Trung cũ, phường Thành Vinh. Hiện công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện phần thô.

Theo quan sát, xung quanh công trình này nhà thầu thi công có lắp đặt hệ thống hàng rào và lưới bảo vệ. Riêng khu vực xe ô tô anh Duyệt bị đá rơi trúng lại không có lưới bảo vệ vì phục vụ cho vận thăng vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng lên, xuống.

Đoạn đường xe anh Duyệt dừng không có biển báo cấm dừng, đỗ xe.

Đá từ công trình chung cư nghi rơi vỡ kính ô tô, ai đền? - Ảnh 3.

Chung cư đang thi công có lắp hệ thống lưới bảo vệ - Ảnh: DOÃN HÒA

Đá từ công trình chung cư rơi vỡ kính ô tô, chủ xe bức xúc vì không ai nhận trách nhiệm - Ảnh 3.Hàng loạt ô tô đỗ trước vỉa hè một chung cư ở Nghệ An bị đập vỡ kính

Sáng 19-10, nhiều chủ xe ô tô ở một chung cư trên địa bàn phường Thành Vinh, Nghệ An tá hỏa khi phát hiện kính xe bị đập vỡ, có dấu hiệu bị lục lọi tài sản.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: đá rơi công trình Chung cư Nghệ An Vỡ kính

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất