Đà Nẵng phê duyệt dự án luồng Cửa Lở 7.585 tỉ đồng, thanh toán bằng 1.334ha đất cho Đại Quang Minh

Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh (công ty con của Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải - Thaco) được phê duyệt đầu tư xây dựng luồng Cửa Lở. Trong ảnh là một góc cảng Chu Lai của Tập đoàn Trường Hải - Thaco - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG



Ngày 7-11, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu đã ký quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng luồng Cửa Lở theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Dự án có tổng mức đầu tư 7.585 tỉ đồng, dự kiến triển khai từ quý 4-2026 đến quý 4-2028.

Theo quyết định phê duyệt, nhà đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi là Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ nhà đầu tư là Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai.

Đây là công trình giao thông hàng hải cấp I, có thời hạn sử dụng theo thiết kế 50 năm.

Dự án nhằm xây dựng luồng tàu qua Cửa Lở cùng hệ thống công trình bảo vệ luồng và báo hiệu hàng hải đồng bộ, đáp ứng khả năng tiếp nhận tàu có trọng tải đến 50.000 DWT.

Công trình được kỳ vọng góp phần phát triển cảng biển Đà Nẵng ở khu vực phía nam thành đầu mối giao thông vận tải, giao thương quốc tế quan trọng của miền Trung và Tây Nguyên; mở rộng kết nối ra Biển Đông cho Tây Nguyên, Nam Lào, Đông Bắc Campuchia và Thái Lan.

Dự án phục vụ trực tiếp Khu kinh tế mở Chu Lai và vùng phụ cận, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế TP Đà Nẵng, đồng thời phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1579.

Theo quy mô được phê duyệt, tuyến luồng hàng hải qua Cửa Lở vào khu bến cảng Tam Hiệp, Tam Hòa dài khoảng 6,58km, rộng 140m, cao độ đáy luồng -13,2m theo hệ cao độ hải đồ, đáp ứng tàu trọng tải đến 50.000 DWT.

Dự án cũng đầu tư hệ thống báo hiệu hàng hải, vùng đón trả hoa tiêu cho tàu 50.000 DWT; xây dựng các công trình đê chắn sóng, chắn cát bảo vệ luồng tàu phía biển.

Trong đó tuyến đê phía tây dài 1.246m, tuyến phía đông dài 1.284m.

Hai tuyến kè bảo vệ bờ tại Cửa Lở cũng được xây dựng, gồm tuyến phía tây dài 852m và tuyến phía đông dài 1.185m.

Về năng lực khai thác, luồng hàng hải dự kiến đáp ứng nhu cầu vận chuyển khoảng 7,5 - 9 triệu tấn hàng hóa/năm vào năm 2030, 14 triệu tấn/năm vào năm 2040 và 22 triệu tấn/năm vào năm 2050.

Thanh toán dự án BT bằng hai khu đất hơn 1.334ha Dự án được thực hiện theo hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), thanh toán cho nhà đầu tư bằng quỹ đất. Theo quyết định phê duyệt, quỹ đất thanh toán gồm khu công nghiệp cảng và hậu cần cảng Tam Hòa (khu phi thuế quan gắn với khu bến cảng Tam Hòa), diện tích 744,04ha; khu dân cư đô thị, dịch vụ, du lịch Tam Hòa - Tam Tiến (khu vực 1), diện tích 590,56ha. Tổng diện tích hai khu đất dự kiến dùng để thanh toán cho dự án là hơn 1.334ha.