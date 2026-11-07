Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Kinh doanh

Đà Nẵng phê duyệt dự án luồng Cửa Lở 7.585 tỉ đồng, thanh toán bằng 1.334ha đất cho Đại Quang Minh

tác giả
TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

Dự án đầu tư xây dựng luồng Cửa Lở có tổng mức đầu tư 7.585 tỉ đồng, thực hiện theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), nhà đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi là Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh.

Đà Nẵng phê duyệt dự án luồng Cửa Lở 7.585 tỉ đồng, thanh toán bằng quỹ đất cho công ty Đại Quang Minh - Ảnh 1.

Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh (công ty con của Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải - Thaco) được phê duyệt đầu tư xây dựng luồng Cửa Lở. Trong ảnh là một góc cảng Chu Lai của Tập đoàn Trường Hải - Thaco - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Ngày 7-11, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu đã ký quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng luồng Cửa Lở theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Dự án có tổng mức đầu tư 7.585 tỉ đồng, dự kiến triển khai từ quý 4-2026 đến quý 4-2028.

Theo quyết định phê duyệt, nhà đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi là Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ nhà đầu tư là Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai.

Đây là công trình giao thông hàng hải cấp I, có thời hạn sử dụng theo thiết kế 50 năm.

Dự án nhằm xây dựng luồng tàu qua Cửa Lở cùng hệ thống công trình bảo vệ luồng và báo hiệu hàng hải đồng bộ, đáp ứng khả năng tiếp nhận tàu có trọng tải đến 50.000 DWT.

Công trình được kỳ vọng góp phần phát triển cảng biển Đà Nẵng ở khu vực phía nam thành đầu mối giao thông vận tải, giao thương quốc tế quan trọng của miền Trung và Tây Nguyên; mở rộng kết nối ra Biển Đông cho Tây Nguyên, Nam Lào, Đông Bắc Campuchia và Thái Lan.

Dự án phục vụ trực tiếp Khu kinh tế mở Chu Lai và vùng phụ cận, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế TP Đà Nẵng, đồng thời phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1579.

Theo quy mô được phê duyệt, tuyến luồng hàng hải qua Cửa Lở vào khu bến cảng Tam Hiệp, Tam Hòa dài khoảng 6,58km, rộng 140m, cao độ đáy luồng -13,2m theo hệ cao độ hải đồ, đáp ứng tàu trọng tải đến 50.000 DWT.

Dự án cũng đầu tư hệ thống báo hiệu hàng hải, vùng đón trả hoa tiêu cho tàu 50.000 DWT; xây dựng các công trình đê chắn sóng, chắn cát bảo vệ luồng tàu phía biển. 

Trong đó tuyến đê phía tây dài 1.246m, tuyến phía đông dài 1.284m.

Hai tuyến kè bảo vệ bờ tại Cửa Lở cũng được xây dựng, gồm tuyến phía tây dài 852m và tuyến phía đông dài 1.185m.

Về năng lực khai thác, luồng hàng hải dự kiến đáp ứng nhu cầu vận chuyển khoảng 7,5 - 9 triệu tấn hàng hóa/năm vào năm 2030, 14 triệu tấn/năm vào năm 2040 và 22 triệu tấn/năm vào năm 2050.

Thanh toán dự án BT bằng hai khu đất hơn 1.334ha

Dự án được thực hiện theo hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), thanh toán cho nhà đầu tư bằng quỹ đất.

Theo quyết định phê duyệt, quỹ đất thanh toán gồm khu công nghiệp cảng và hậu cần cảng Tam Hòa (khu phi thuế quan gắn với khu bến cảng Tam Hòa), diện tích 744,04ha; khu dân cư đô thị, dịch vụ, du lịch Tam Hòa - Tam Tiến (khu vực 1), diện tích 590,56ha.

Tổng diện tích hai khu đất dự kiến dùng để thanh toán cho dự án là hơn 1.334ha.

Đà Nẵng phê duyệt dự án luồng Cửa Lở 7.585 tỉ đồng, thanh toán bằng quỹ đất cho công ty Đại Quang Minh - Ảnh 3.Đà Nẵng đồng ý để Công ty Đại Quang Minh làm luồng Cửa Lở gần 7.000 tỉ theo hợp đồng BT bằng quỹ đất

HĐND TP Đà Nẵng đã thông qua nghị quyết đồng ý chủ trương cho Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh đầu tư xây dựng luồng Cửa Lở theo hình thức BT thanh toán bằng quỹ đất.

TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: công ty Đại Quang Minh thaco Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh Đà Nẵng Tam Tiến

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất