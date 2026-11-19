Cầu Cửa Đại bắc qua sông Thu Bồn kết nối phường Hội An Đông với xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng - Ảnh: THANH KIỀU

Theo phân công của UBND TP Đà Nẵng về việc trả lời kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI (phần kiến nghị với địa phương), mới đây, các ngành chức năng của TP Đà Nẵng đã có phản hồi về các nội dung liên quan.

Dự kiến có cầu mới cách cầu Cửa Đại khoảng 8km

Trước đó, cử tri đề xuất UBND TP Đà Nẵng xem xét, nghiên cứu xây cầu mới song song với cầu Cửa Đại (nối phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa) nhằm giảm áp lực giao thông.

Về nội dung này, Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết cầu Cửa Đại bắc qua sông Thu Bồn, dài hơn 1,48km, rộng 25,22m. Trong đó, phần xe chạy rộng 14m, gồm 4 làn xe; dải phân cách giữa rộng 1,5m; tổng bề rộng dải an toàn, đường dành cho người đi bộ và gờ lan can hai bên là 9,72m.

Qua theo dõi công tác quản lý, bảo trì, Sở Xây dựng chưa ghi nhận tình trạng ùn tắc giao thông trên cầu; phương tiện lưu thông cơ bản an toàn, thông suốt.

Về phía Tây cầu Cửa Đại, dọc sông Thu Bồn, cầu Cẩm Kim đã được đầu tư xây dựng. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng đang triển khai xây dựng cầu Duy Phước, dự kiến hoàn thành trong năm 2027. Khi đưa vào khai thác, cầu Duy Phước sẽ tăng cường kết nối, chia sẻ lưu lượng phương tiện và góp phần giảm áp lực giao thông cho cầu Cửa Đại.

Bên cạnh đó, tại công văn ngày 17-7, UBND TP Đà Nẵng đã chấp thuận Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án tuyến đường cao tốc nội thị từ trung tâm thành phố đến Chu Lai - theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT, thanh toán bằng ngân sách nhà nước.

Hiện nay, doanh nghiệp đang lập báo cáo, trong đó dự kiến xây dựng cầu mới bắc qua sông Thu Bồn, cách cầu Cửa Đại khoảng 8km về phía Tây.

Phương án sắp xếp xã được công bố khi cấp có thẩm quyền quyết định

Trước đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã thông qua đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã - Ảnh: Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng

Trả lời ý kiến cử tri về thông tin sáp nhập được người dân hết sức quan tâm, Sở Nội vụ TP Đà Nẵng cho biết việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố đang được triển khai theo quy trình, quy định và chủ trương của cấp có thẩm quyền.

UBND TP Đà Nẵng đã trình Đảng ủy UBND TP báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; Ban Thường vụ Thành ủy đã cho chủ trương và Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng đã thông qua đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Hiện Sở Nội vụ đang tham mưu UBND TP xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

"Trong quá trình tham mưu, xây dựng và triển khai phương án sắp xếp, thành phố sẽ xem xét tổng thể các yếu tố về tiêu chuẩn, điều kiện sắp xếp, đặc điểm địa lý, quy mô dân số, điều kiện kinh tế - xã hội, truyền thống lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán và yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh; đồng thời chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân trong tiếp cận và thực hiện các thủ tục hành chính.

Phương án sắp xếp cụ thể sẽ được thông tin chính thức đến cán bộ, công chức và Nhân dân sau khi được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định và cho phép công bố", Sở Nội vụ TP Đà Nẵng nêu.