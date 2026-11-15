Đã có iphone 18, người chụp hình dạo 'hồn ở đâu bây giờ'?

Ông Lê Quang Liêm, 82 tuổi, hơn 50 năm gắn bó với nghề chụp hình - Ảnh: TRUNG NGHĨA

Đời sống phát triển. Nhiều người sở hữu điện thoại đời mới được quảng cáo chụp ảnh xịn sò "như chuyên nghiệp". Qúa nhanh và quá dễ, cả người già hay trẻ em cũng có thể ghi lại tất tần tật hình ảnh kỷ niệm. Vậy còn cần những thợ chụp hình dạo?

Giã từ đường phố

"Nói thiệt là tôi bây giờ không đeo máy ảnh ra đứng đường nữa, mấy người muốn chụp đâu. Tuy nhiên, tôi vẫn bảo quản máy kỹ ở nhà để bà con hàng xóm có cưới xin, giỗ chạp gì cần hình xịn thì gọi mình chụp. Nhưng cũng ít khách lắm", ông Nguyễn Phi Thăng (69 tuổi, ở đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bảy Hiền, TP.HCM) kể.

Từng là thợ chụp hình dạo ở nhiều công viên của thành phố như Thảo Cầm Viên, Tao Đàn, Đầm Sen, Hồ Kỳ Hòa …, ông Thăng nhớ một thời "hốt bạc" khi ngày ngày đeo máy ở các khu vui chơi. "Nói thiệt những dịp như lễ, Tết, nhiều khi tôi chụp mỏi tay luôn. Đông khách muốn chụp hình kỷ niệm mà chỉ dân nghề tụi tôi có máy", ông kể thêm có hôm về nhà nửa đêm, vợ rất vui vì được đếm tiền … mỏi tay.

Ngày trước, nhiều thợ chụp hình dạo, giờ chỉ còn lác đác vì yêu nghề hoặc lớn tuổi - Ảnh: TRUNG NGHĨA

Đó là những năm thập niên 80 của thế kỷ trước, ông Thăng nuôi cả gia đình sống thoải mái chỉ với chiếc máy ảnh Praktica do người thân ở Đông Đức (cũ) gửi về. Ngày thường ít khách, ông cũng chụp được 5,7 cuộn phim. Dịp lễ, Tết, có hôm ông chụp được 50, 70 chục cuộn, tiền nhét đầy túi xách đeo hông.

Kể bí quyết nghề chụp hình dạo một thời, ông thừa nhận mình vẫn là lứa "em út" làng nhàng so nhiều đàn anh. "Nhưng tui cạnh tranh lại bằng vui tính và khuyến mãi cho khách như chụp 10 pô (tấm), tặng một pô. Tới hồi có thể rửa hình giao ngay, tôi cũng ráng chạy tới chạy tới lui để trả hình cho khách ngay lúc còn ở khu vui chơi. Họ khoái lắm, lần sau hay tìm mình", ông Thăng nhắc nhớ thời vàng son.

Người đàn ông gần 50 năm trong nghề ảnh này kể thêm: "Mà khách hồi đó chụp hình cũng dễ tính lắm. Chỉ cần tìm góc nào nhiều hoa hòe hay công trình đèm đẹp rồi kêu họ đứng đó, cười lên để mình bấm. Chục pô ăn tiền đủ chục pô".

Số ít dân chụp ảnh dạo lên đời chụp hình cưới, hình studio được thì tạm đỡ. Còn đa số phải chuyển hẳn nghề khác. Người trụ lại đa số lớn tuổi, mê nghề, hoặc khó thay đổi, nhưng giờ họ phải cạnh tranh cả với mấy em trẻ mang máy đời mới đến khu trung tâm chụp dịch vụ ... NGUYỄN PHI THĂNG

Các bác thợ già giờ đã ít khách, lại phải cạnh tranh với những bạn trẻ - Ảnh: TRUNG NGHĨA

Vẫn giữ lấy nghề xưa mai một

Ông Lê Quang Liêm, 82 tuổi, cũng là một trong những thợ chụp hình dạo cao tuổi và nổi tiếng khu trung tâm quanh Bưu điện Thành phố và Nhà thờ Đức Bà.

Hình ảnh ông cụ cao tuổi, thân thiện và kiên trì với máy ảnh và chiếc nón Noel như thương hiệu, hàng ngày cầm máy ảnh ghi lại ký ức cho bao du khách đã trở nên thân thuộc.

Tâm sự chụp hình dạo từ thập niên 1970 đến nay, ông đã ghi lại ký ức cho bao thế hệ người dân và du khách. Bây giờ nghề chụp ảnh dạo đã qua thời hoàng kim từ lâu, khi thời nay ai ai cũng có chiếc điện thoại trên tay. Nhưng sáng sáng chiều chiều, ông vẫn chầm chậm rảo bước qua Thảo Cầm Viên, Hồ Con Rùa, Dinh Độc Lập, Bưu điện Thành phố… để vui vẻ chụp hình cho ai đó cần lưu giữ kỷ niệm đẹp.

Ông Liêm với chiếc mũ Noel như thương hiệu riêng vui vẻ - Ảnh: TRUNG NGHĨA

Cũng như nhiều người khác, ông Liêm tâm sự nghề chụp hình dạo đã khó khăn từ lâu. Thời vàng son của những bác thợ bắt đầu phai dần từ thập niên thứ nhất của thế kỷ 21 khi đời sống phát triển, nhiều người dân đã có thể mua máy chụp hình, mà phổ biến là máy tự động du lịch nhỏ gọn nhét túi với giá vừa phải.

Sang thời đại số bùng nổ, những chiếc máy chụp hình số tự động giá rẻ đã được nhiều gia đình sở hữu (hoặc mượn của nhau) vì không còn tốn tiền mua phim như trước. Khi đi chơi, họ mang máy theo để tự chụp, và những bác thợ chỉ còn … đứng nhìn bên lề.

Tuy nhiên, "đòn cốt tử" với người chụp hình dạo chính là khi camera điện thoại di động bắt đầu "chụp coi được". Đó là khoảng hơn 10 năm trước, và tính năng camera điện thoại vẫn liên tục được nâng cấp theo từng năm. Thậm chí, từ cách đây năm, bảy năm trước, các hãng Samsung và Iphone đã mạnh dạn phần chụp ảnh trên điện thoại đã có tính năng "chuyên nghiệp".

"Dân nghề tụi tôi biết rõ còn lâu điện thoại mới chụp hình bằng máy ảnh chuyên nghiệp, nhưng dân bình thường thì camera điện thoại dư xài rồi. Đặc biệt, nhiều người còn thích xài điện thoại quay phim kỷ niệm sinh động, nên cánh chụp hình dạo tụi tôi càng ngày càng lùi … vào bảo tàng", ông Thăng nói tếu táo mà ẩn sâu nỗi buồn.

Không còn nhanh nhẹn, nhưng các bác thợ già vẫn chụp rất chuẩn - Ảnh: TRUNG NGHĨA

Bác thợ tìm khách mối bằng sự hài hước và chuyên nghiệp - Ảnh: TRUNG NGHĨA

Có điện thoại xịn, vẫn gọi bác thợ chụp hình

Thực tế, hiện nay hầu như trên tay ai cũng có smartphone với tính năng chụp ảnh, quay phim tiện lợi. Người già, trẻ nhỏ cũng biết cách chụp, quay đơn giản. Còn các youTuber, TikToker cũng đã sử dụng điện thoại để quay phim, chụp ảnh kiếm tiền từ mấy năm trước ...

Rõ ràng ai cũng thấy nghề chụp ảnh dạo đã qua thời vàng son, thậm chí phải nói thẳng là hết thời từ lâu rồi. Tuy nhiên, điều thú vị là vẫn còn thấy lác đác các bác thợ bên đường. Một phần họ là những người yêu nghề (hoặc khó chuyển đổi được nghề vì lớn tuổi), một phần vẫn còn số người thi thoảng vẫy họ. Đó không chỉ là người lớn tuổi mà cả các bạn trẻ cũng muốn chụp ảnh đạt chất lượng: "Anh chụp cho gia đình tôi vài tấm kỷ niệm", "Chú chụp cho bọn con xịn sò nhe".

Khách chụp nhận lại không chỉ tấm ảnh, mà còn là sự chuyên nghiệp và vui vẻ của bác thợ: từ việc tư vấn chỉnh dáng, canh góc, lấy sáng đến lựa chọn khoảnh khắc đẹp nhất mà người bình thường không hiểu sâu nhiếp ảnh với cái máy điện thoại khó chụp được.

Ngược lại, với những bác thợ lớn tuổi như ông Thăng, ông Liêm thì niềm vui nhận lại không chỉ số tiền kiếm được, mà còn ở khoảnh khắc nhìn thấy khách hài lòng với bức hình mình vừa chụp.

Một sinh viên đang tham quan tại Bưu điện TP.HCM cho biết: "Mình đến tham quan. Thấy thương cô chú vẫn gắn bó nghề ảnh đã mai một, nên mình ủng hộ. Hơn nữa có người chuyên nghiệp chụp đẹp thì mình sẽ có hình ưng ý để kỷ niệm".

Dù có điện thoại Iphone đời mới, bạn sinh viên này vẫn thuê người chụp. Niềm vui của cô còn là đợi lấy luôn tấm ảnh đã rửa ra giấy để về lồng khung gỗ trưng bàn học. Đây cũng là lý do của những người chọn vẫy bác chụp hình dạo, thay vì đưa điện thoại của mình lên chụp.

"Tôi từ Canada về thăm quê hương, cuối tuần đưa các cháu đi chơi, nên nhờ bác thợ chụp hình bấm cho ít tấm đẹp kỷ niệm", anh Nguyễn Hoàng, tâm sự. Gia đình mang theo mấy điện thoại Iphone 17,18, nhưng anh Hoàng vẫn gọi thợ chụp vì muốn có hình đẹp và rửa luôn ra giấy phóng lớn để treo tường.

"Bây giờ tiệm rửa ảnh cũng ít, mình nhờ bác thợ chụp để rửa hình gửi mình luôn cho tiện", anh Hoàng kể.

Ông Minh nâng niu chụp từng tấm hình đẹp cho các bạn trẻ làm kỷ niệm - Ảnh: KHÔI NGUYÊN

Ông Minh đã làm nghề chụp ảnh dạo 30 năm, trong đó có 20 năm tại Bưu điện thành phố, kể ngày trước khách chủ yếu người Việt thích lưu kỷ niệm nơi họ đến. Sau đó là các đoàn khách nước ngoài và Việt kiều thăm quê. "Khách chụp giờ thưa thớt hơn trước nhưng vẫn còn chút ít cho mình ráng giữ nghề đã gắn bó cả đời", ông nói.

Khi được hỏi nghề này thay đổi thế nào, ông Minh trầm giọng kể: "Hồi đó chỉ chụp vài ngàn đồng một pô ảnh nhưng nuôi đủ cả gia đình, giờ thì giá chụp cao hơn mà chỉ đủ sống lây lất qua ngày thôi".

Ngày càng vắng bóng Với những người chụp ảnh dạo lâu năm như ông Minh, ông Liêm, cách tìm khách vẫn không thay đổi sau hàng chục năm. Ngày ngày họ vẫn đến vị trí quen thuộc, đeo máy ảnh trên cổ và mòn mỏi đợi khách. Nhiều người lướt qua như không hề thấy họ, rồi vui vẻ móc điện thoại ra bấm bấm quay quay. Rất ít người dừng lại bên bác thợ già, nhưng những người đó ngày càng thưa dần và các bác thợ chụp hình già bên đường cũng ngày càng vắng bóng …