Cựu Phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang bị đề nghị 36-42 tháng tù

Cựu Phó chủ tịch Thanh Hóa Lê Đức Giang cùng các bị cáo bị đưa ra xét xử ngày 12-11 - Ảnh: THÂN HOÀNG

Chiều 12-11, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiếp tục thẩm vấn ông Lê Đức Giang, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cùng 10 bị cáo trong vụ án liên quan đến việc chuyển nhượng, cấp phép và khai thác cát trái quy định tại Thanh Hóa.

Đại diện viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt ông Lê Đức Giang 36-42 tháng tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.



Cùng tội danh, ông Phạm Văn Hoành, cựu Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa, bị đề nghị 30-36 tháng tù.

Hai cựu cán bộ Nguyễn Thế Hùng và Nguyễn Văn Tâm cùng bị đề nghị mức án 24-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Đối với nhóm doanh nghiệp, Nguyễn Xuân Tùng, giám đốc Công ty Thiên An Phát, bị đề nghị tổng hợp hình phạt 7-9 năm tù về hai tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 12 tháng tù cho hưởng án treo đến 8 năm tù, kèm hình phạt bổ sung 100-200 triệu đồng đối với một số bị cáo.

Cựu phó chủ tịch nói "nếu vì tình riêng, hồ sơ đã được giải quyết nhanh hơn"

Trước đó, trong phần thẩm vấn, HĐXX tập trung làm rõ khoản tiền 180 triệu đồng mà giám đốc doanh nghiệp khai đã đưa cho ông Giang, cũng như trách nhiệm của cựu phó chủ tịch tỉnh khi ký giấy cấp phép khai thác mỏ cát gây thất thoát tài sản nhà nước hơn 5,18 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, năm 2022, Nguyễn Xuân Tùng, giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản Thiên An Phát, thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền khai thác mỏ cát số 02 tại huyện Thiệu Hóa (cũ), tỉnh Thanh Hóa, với giá thực tế 62 tỉ đồng.



Tuy nhiên, hợp đồng chuyển nhượng giữa hai doanh nghiệp chỉ ghi hơn 2,5 tỉ đồng.

Sau khi đạt được thỏa thuận, do có quan hệ quen biết từ trước, Tùng tìm gặp ông Lê Đức Giang, khi đó là Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phụ trách lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản, nhờ tạo điều kiện giải quyết thủ tục.

Ông Giang đồng ý giúp đỡ, hướng dẫn Tùng liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để hoàn thiện hồ sơ chuyển nhượng, cấp phép khai thác mỏ.

Trong quá trình này, cơ quan công tố xác định ông Giang đã nhận 180 triệu đồng từ Tùng dưới hình thức tiền bồi dưỡng, quà biếu vào các dịp lễ, Tết.

Toàn cảnh phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Trả lời thẩm vấn, ông Giang thừa nhận có nhận tiền từ vợ chồng Tùng, song phủ nhận việc nhận tiền để giải quyết công việc cho doanh nghiệp.

Theo lời bị cáo, gia đình ông và Tùng quen biết từ lâu. Vợ chồng Tùng thường đến thăm hỏi vào các dịp lễ, Tết hoặc khi bố mẹ ông đau ốm.

Ông Giang ước tính tổng số tiền gia đình nhận trong những lần này khoảng 30 triệu đồng, không phải 180 triệu đồng như cáo buộc.

Chủ tọa đặt câu hỏi: Nếu bị cáo không giữ cương vị Phó chủ tịch UBND tỉnh thì Tùng có đưa tiền như vậy hay không?

Trước câu hỏi này, ông Giang lý giải bản thân luôn đối xử tốt với mọi người nên cũng được mọi người đối xử tốt lại.

Cựu phó chủ tịch tỉnh cũng cho biết mỗi khi Tùng đến thăm hỏi, mừng tiền dịp lễ, Tết, ông cũng có sự đáp lại, thậm chí có những lần mừng nhiều hơn số tiền đã nhận.

Ông Giang tiếp tục khẳng định khoản tiền gia đình nhận "chỉ mang tính chất thăm hỏi giữa những người quen biết", không liên quan đến việc giải quyết hồ sơ mỏ cát.

Để lý giải việc không ưu ái doanh nghiệp, bị cáo cho rằng nếu thực sự vì tình riêng thì hồ sơ của Công ty Thiên An Phát đã được chỉ đạo giải quyết nhanh hơn, thay vì kéo dài thời gian xử lý như thực tế.

Chủ tọa: Hồ sơ đầy đủ, nhưng nội dung có đúng quy định?

Không chỉ làm rõ khoản tiền giám đốc doanh nghiệp khai đã đưa, chủ tọa còn dành nhiều câu hỏi về trách nhiệm của ông Giang trong việc ký các văn bản chấp thuận chuyển nhượng và cấp phép khai thác mỏ.

Theo cáo trạng, ngày 10-11-2022, ông Giang ký văn bản chấp thuận cho Công ty Thanh Tâm chuyển nhượng quyền khai thác mỏ cát số 02 cho Công ty Thiên An Phát, dù hồ sơ chưa bảo đảm quy định.

Tiếp đó, ngày 20-12-2022, ông Giang ký giấy phép cho Công ty Thiên An Phát khai thác hơn 147.000m³ cát, vượt trữ lượng còn lại được phép khai thác hơn 46.000m³ cát ở thể tự nhiên.

Hội đồng xét xử phiên tòa - Ảnh: THÂN HOÀNG

Trước tòa, ông Giang thừa nhận có sai phạm trong quá trình ký các văn bản liên quan, nhưng giải thích việc xử lý hồ sơ đã được giao cho các cơ quan chuyên môn thực hiện.

Theo bị cáo, khi hồ sơ được trình lên UBND tỉnh đã có đầy đủ văn bản xác minh, ý kiến tham mưu thống nhất của Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các sở, ngành và chính quyền địa phương.

Tuy nhiên, chủ tọa đặt vấn đề việc hồ sơ có đầy đủ thủ tục không có nghĩa nội dung các văn bản đều đúng quy định.

Dẫn quy định tại Thông tư 17, chủ tọa cho biết bản đồ khu vực khai thác phải do đơn vị có chức năng thực hiện, trong khi hồ sơ vụ án thể hiện doanh nghiệp tự lập bản đồ xác định ranh giới khu vực xin cấp phép.

Khi được hỏi về trách nhiệm thẩm định tính chính xác của bản đồ và hồ sơ cấp phép, ông Giang cho rằng trách nhiệm thuộc về các cơ quan tham mưu, gồm sở, ngành và UBND cấp huyện.

Chủ tọa tiếp tục phân tích, dù có các cơ quan tham mưu nhưng ông Giang vẫn là người có thẩm quyền quyết định cuối cùng, trực tiếp ký văn bản cấp phép.

Trước phân tích này, cựu phó chủ tịch tỉnh thừa nhận: "Có sai".

"Báo chí phản ánh mới biết" việc khai thác vượt phép? Tiếp tục khai, ông Giang phân trần chỉ biết việc Công ty Thiên An Phát khai thác vượt trữ lượng sau khi báo chí phản ánh. Theo bị cáo, khi nhận được thông tin, ông đã giao các cơ quan chức năng kiểm tra. Tuy nhiên, việc xác định khối lượng cát đã khai thác gặp khó khăn do các đơn vị kiểm tra không có thiết bị chuyên dụng. Chủ tọa chất vấn: Với vai trò Phó chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản, vì sao những vi phạm diễn ra trong thời gian dài mà bị cáo không phát hiện, phải đến khi báo chí phản ánh mới biết? Trước câu hỏi này, ông Giang thừa nhận "bản thân thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, giám sát". Khi được hỏi về khoản thất thoát hơn 5,18 tỉ đồng, ông Giang cho rằng doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về việc khai thác sai giấy phép. Đồng thời, các cơ quan được giao quản lý trực tiếp như UBND huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường cũng có trách nhiệm liên quan. Chủ tọa nhấn mạnh việc ký giấy phép không đồng nghĩa người có thẩm quyền đã hết trách nhiệm, bởi UBND tỉnh vẫn phải thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản. Sau khi nghe phân tích, ông Giang tiếp tục thừa nhận có thiếu sót trong công tác quản lý, giám sát. Đối với số tiền thất thoát hơn 5,18 tỉ đồng được xác định trong kết luận điều tra, bị cáo cho biết không có ý kiến thắc mắc. Theo cáo trạng, sau khi được cấp phép khai thác hơn 147.000m³ cát, Công ty Thiên An Phát đã khai thác tổng cộng hơn 582.000m³, vượt phép gần 435.000m³ cát, trị giá gần 76 tỉ đồng.