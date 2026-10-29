Hoãn phiên tòa xét xử cựu Phó chủ tịch Thanh Hóa Lê Đức Giang

Các bị cáo tại tòa - Ảnh: DANH TRỌNG

Sáng 29-10, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm ông Lê Đức Giang (53 tuổi), cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cùng 10 bị cáo trong vụ án liên quan hoạt động chuyển nhượng, khai thác cát trái phép tại mỏ số 02 (tỉnh Thanh Hóa).

Bị cáo Giang và ba cựu cán bộ của tỉnh Thanh Hóa cùng bị xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Các bị cáo còn lại bị truy tố về các tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng hoặc trốn thuế.

Tại phần thủ tục, theo thông báo của hội đồng xét xử, phiên tòa vắng mặt bị cáo Trần Văn Linh và 30 đơn vị cá nhân với tư cách người có quyền nghĩa vụ liên quan.

Do đó, Viện kiểm sát đề nghị xem xét hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền lợi cho các bị cáo.

Sau khi hội ý, hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa. Phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 12 và 13-11.

Nhờ cựu phó chủ tịch hỗ trợ, doanh nghiệp được cấp phép mỏ cát vượt trữ lượng

Theo cáo trạng, mỏ cát số 02 tại huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa trước đây được cấp phép khai thác với tổng trữ lượng hơn 634.800m³. Sau nhiều năm khai thác, đến cuối năm 2022, trữ lượng còn lại chỉ hơn 101.200m³ cát ở thể tự nhiên.

Tháng 9-2022, bà Nguyễn Thị Tâm, Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Thanh Tâm, thỏa thuận chuyển nhượng quyền khai thác mỏ cho nhóm cổ đông Công ty cổ phần Khoáng sản Thiên An Phát với giá 62 tỉ đồng.

Tuy nhiên, trên hợp đồng và hóa đơn, giá trị chuyển nhượng chỉ được thể hiện hơn 2,5 tỉ đồng.

Sau khi đạt được thỏa thuận, Nguyễn Xuân Tùng, Giám đốc Công ty Thiên An Phát, tìm gặp ông Lê Đức Giang, khi đó là Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhờ giúp đỡ giải quyết các thủ tục chuyển nhượng mỏ cát, cáo trạng nêu.

Do có quan hệ quen biết, ông Giang đồng ý giúp đỡ, hướng dẫn Tùng liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để hoàn thiện hồ sơ.

Sau đó ông Giang ký văn bản chấp thuận cho Công ty Thanh Tâm chuyển nhượng quyền khai thác mỏ số 02 cho Công ty Thiên An Phát, dù hồ sơ chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.

Cựu phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang tại tòa - Ảnh: DANH TRỌNG

Khoảng 10 ngày sau, ông tiếp tục ký giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Thiên An Phát với trữ lượng hơn 147.000m³ cát ở thể tự nhiên. Trong khi đó, trữ lượng còn lại của mỏ theo hồ sơ được phê duyệt chỉ hơn 101.000m³.

Như vậy, giấy phép do ông Giang ký đã cho doanh nghiệp khai thác vượt trữ lượng còn lại hơn 46.000m³ cát ở thể tự nhiên.

Cơ quan công tố xác định lượng cát được cấp phép vượt trữ lượng có giá trị hơn 5,18 tỉ đồng, là thiệt hại tài sản Nhà nước do các sai phạm trong quá trình thẩm định, tham mưu và cấp phép gây ra.

Ông Giang bị cáo buộc không thực hiện đúng trách nhiệm trong việc kiểm tra, xem xét hồ sơ trước khi ký các văn bản thuộc thẩm quyền, dẫn đến việc cấp phép khai thác vượt trữ lượng còn lại của mỏ.

Cựu phó chủ tịch Thanh Hóa nhận 180 triệu đồng từ giám đốc doanh nghiệp

Trong quá trình được giải quyết các thủ tục chuyển nhượng, cấp phép khai thác mỏ cát, Nguyễn Xuân Tùng đã nhiều lần đưa tiền cho những cán bộ có liên quan. Theo cáo trạng, ông Lê Đức Giang nhận tổng cộng 180 triệu đồng từ Tùng dưới hình thức bồi dưỡng, quà lễ, Tết.

Không chỉ ông Giang, ba người tham gia giải quyết hồ sơ cũng được giám đốc doanh nghiệp đưa tiền.

Trong đó, ông Phạm Văn Hoành, cựu Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa, nhận 60 triệu đồng; ông Nguyễn Thế Hùng, cựu Trưởng Phòng Tài nguyên khoáng sản, nhận 35 triệu đồng; ông Nguyễn Văn Tâm, cựu chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh, nhận 20 triệu đồng.

Tổng cộng, Nguyễn Xuân Tùng đã chi 295 triệu đồng cho bốn người này, riêng khoản tiền ông Giang nhận chiếm hơn một nửa.

Cáo trạng xác định ông Hoành và ông Hùng có trách nhiệm trong việc thẩm định, tham mưu, đề xuất cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Thiên An Phát.

Tuy nhiên, những người này đã thực hiện không đúng quy định, dẫn đến việc hồ sơ được trình lên UBND tỉnh để cấp phép vượt trữ lượng còn lại.

Đối với ông Tâm, cơ quan công tố cáo buộc đã không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao trong quá trình tham mưu, thẩm tra hồ sơ trước khi trình lãnh đạo tỉnh ký.

Còn ông Giang, với vai trò Phó chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản, là người trực tiếp ký các văn bản chấp thuận chuyển nhượng và giấy phép khai thác.

Cơ quan công tố xác định hành vi của bốn cựu cán bộ đã gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 5,18 tỉ đồng. Trong quá trình giải quyết vụ án, ông Giang đã nộp hơn 1,1 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

Doanh nghiệp khai thác vượt gần 435.000m³ cát, thu hơn 65 tỉ đồng

Sau khi nhận chuyển nhượng mỏ cát, Công ty Thiên An Phát đã khai thác vượt xa trữ lượng được cấp phép. Các cổ đông doanh nghiệp đã thống nhất tổ chức khai thác cát trái phép nhằm thu hồi vốn đầu tư.

Từ tháng 4-2023 đến tháng 3-2025, Công ty Thiên An Phát khai thác tổng cộng hơn 582.000m³ cát ở thể tự nhiên, trong khi giấy phép được cấp chỉ có trữ lượng hơn 147.000m³.

Cơ quan tố tụng xác định doanh nghiệp khai thác vượt độ sâu cho phép trên diện tích hơn 159.000m², đồng thời vượt tổng trữ lượng được phép khai thác gần 435.000m³ cát ở thể tự nhiên, trị giá gần 76 tỉ đồng.

Trong số cát khai thác trái phép, các bị cáo đã bán, thu về hơn 65 tỉ đồng. Số cát còn lại trị giá hơn 12 tỉ đồng chưa kịp tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Sau khi trừ chi phí, Nguyễn Xuân Tùng và Nguyễn Thị Cúc được xác định mỗi người hưởng lợi bất chính hơn 8,2 tỉ đồng, còn Hà Thị Nga hưởng lợi hơn 7,2 tỉ đồng.

Ngoài việc khai thác cát trái phép, nhóm bị cáo tại Công ty Thiên An Phát còn bị cáo buộc để ngoài sổ sách kế toán một phần doanh thu, tài sản, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 8,1 tỉ đồng.

Ngoài sai phạm trong hoạt động khai thác cát, cơ quan tố tụng còn cáo buộc bà Nguyễn Thị Tâm, giám đốc Công ty Thanh Tâm, trốn thuế khi chuyển nhượng quyền khai thác mỏ.

Theo đó, thương vụ có giá trị thực tế 62 tỉ đồng nhưng hợp đồng chỉ ghi 2 tỉ đồng, gây thiệt hại về thuế hơn 16 tỉ đồng.