Cuộc thi Lan toả năng lượng tích cực 2026: Nữ tài xế cứu hai mẹ con trên cầu Rạch Miễu được vinh danh

Nữ tài xế cứu hai mẹ con trên cầu Rạch Miễu được vinh danh - Tác giả: HOÀI THƯƠNG

Chị Trần Thị Xuân Huế (35 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) cho biết vừa được Công ty cổ phần Di chuyển xanh và thông minh GSM vinh danh là tấm gương người tốt việc tốt. Đại diện Green SM Platform Tiền Giang - Đồng Tháp cũng xác nhận thông tin trên và cho biết công ty đang chuẩn bị tổ chức mời chị Huế đến nhận bằng khen.

Chị Huế chính là nữ tài xế taxi xuất hiện trong đoạn video dài gần 4 phút ghi lại cảnh cứu hai mẹ con người phụ nữ có ý định nhảy cầu Rạch Miễu. Đoạn video thu hút hơn 2,5 triệu lượt xem trên mạng xã hội những ngày qua.