Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Lớp học miễn phí của võ sư chuyển giới

Lớp học võ miễn phí - Tác giả: HIỀN TRANG

Tại lớp học, các học viên được hướng dẫn những động tác võ thuật cơ bản, thực hành kỹ năng phòng vệ và xử lý một số tình huống có thể gặp trong cuộc sống. Qua từng buổi tập, người học không chỉ cải thiện thể lực, sự dẻo dai mà còn rèn luyện khả năng phản xạ, tính kiên trì, chủ động bảo vệ bản thân.

Điều đặc biệt ở lớp học là tinh thần sẻ chia được đặt lên hàng đầu. Không đặt nặng vấn đề học phí, võ sư Uyên Mi mong muốn tạo điều kiện để nhiều phụ nữ có thể tiếp cận với võ thuật, chăm sóc sức khỏe và trang bị thêm những kỹ năng cần thiết cho mình.

Mỗi buổi tập vì thế còn là dịp để các học viên gặp gỡ, giao lưu và cùng nhau duy trì thói quen vận động. Sự hào hứng, những nụ cười và tinh thần nỗ lực trên sàn tập cũng góp phần tạo nên một môi trường rèn luyện tích cực.

Bằng cách làm thiết thực và sự kiên trì của mình, võ sư Uyên Mi đang góp phần lan tỏa tinh thần tương trợ trong cộng đồng, đồng thời nhắc nhở mỗi người về tầm quan trọng của việc chủ động bảo vệ bản thân.