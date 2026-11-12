Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Lớp học kỹ thuật tiêm vi điểm, hướng đến an toàn trong thẩm mỹ da

Lớp học kỹ thuật tiêm vi điểm, hướng đến an toàn trong thẩm mỹ da - Tác giả: Bệnh viện Da Liễu

Trước nhu cầu làm đẹp ngày càng gia tăng, tiêm vi điểm trở thành một trong những phương pháp được nhiều người lựa chọn nhằm cải thiện và trẻ hóa làn da. Tuy nhiên, việc sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc thực hiện sai kỹ thuật có thể dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người thực hiện.

Trước thực tế đó, Bệnh viện Da liễu TP.HCM đã triển khai khóa đào tạo “Kỹ thuật tiêm vi điểm trong da liễu thẩm mỹ”. Diễn ra trong 3 ngày, khóa học tập trung vào các chuyên đề về kỹ thuật tiêm vi điểm, phương pháp phối hợp điều trị cũng như nhận diện và xử trí biến chứng.

Điểm đặc biệt của chương trình là bên cạnh việc tiếp thu kiến thức chuyên môn và thực hành kỹ thuật, các bác sĩ còn được trực tiếp trải nghiệm dịch vụ meso. Qua đó, học viên có cơ hội hiểu rõ hơn về nhu cầu, cảm nhận và phản ứng của người bệnh trong quá trình điều trị.

Qua khóa đào tạo, Bệnh viện Da liễu TP.HCM kỳ vọng góp phần chuẩn hóa quy trình thực hành, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế, đồng thời lan tỏa tinh thần làm đẹp an toàn, có trách nhiệm. Bởi trong lĩnh vực da liễu thẩm mỹ, hiệu quả làm đẹp cần luôn song hành cùng sức khỏe và sự an toàn của khách hàng.