Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Kết nối tuyên truyền pháp luật

Kết nối nhà trường, chính quyền, người dân tuyên truyền pháp luật - Tác giả: DIỆU LINH

Chương trình có sự tham dự của đại diện các cơ quan tư pháp, đơn vị giáo dục, tổ chức xã hội, doanh nghiệp cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên, sinh viên và người dân trên địa bàn.

Với chủ đề "Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, nâng cao ý thức công dân, chung sức xây dựng phường Diên Hồng văn minh, an toàn", chương trình tập trung vào những nội dung pháp luật gắn trực tiếp với đời sống hằng ngày.