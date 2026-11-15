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Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Kết nối tuyên truyền pháp luật

tác giả
DIỆU LINH
DIỆU LINH
DIỆU LINH

Trường THCS Nguyễn Văn Tố, UBND phường Diên Hồng, TP.HCM tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9-11.

Kết nối nhà trường, chính quyền, người dân tuyên truyền pháp luật - Tác giả: DIỆU LINH

Chương trình có sự tham dự của đại diện các cơ quan tư pháp, đơn vị giáo dục, tổ chức xã hội, doanh nghiệp cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên, sinh viên và người dân trên địa bàn.

Với chủ đề "Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, nâng cao ý thức công dân, chung sức xây dựng phường Diên Hồng văn minh, an toàn", chương trình tập trung vào những nội dung pháp luật gắn trực tiếp với đời sống hằng ngày.

- Ảnh 1.Cuộc thi Lan tỏa năng lượng tích cực 2026: Lan tỏa năng lượng tích cực từ những đôi mắt trẻ thơ

Không chỉ là một cuộc thi vẽ tranh, 'Mắt Sáng Tự Do - Em Vẽ Rõ Nét Hè' mang đến cho thiếu nhi một sân chơi để thỏa sức sáng tạo, quan sát thế giới bằng đôi mắt của mình và hình thành những thói quen tích cực trong việc chăm sóc, bảo vệ thị lực.

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DIỆU LINH
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    Chủ đề: tuyên truyền pháp luật Cuộc thi Lan toả năng lượng tích cực

    Dòng sự kiện: Lan tỏa năng lượng tích cực lần 7

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