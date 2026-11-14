Cuộc thi Lan toả năng lượng tích cực 2026: Hơn 1.200 người dân Tây Ninh tham gia Chương trình Toàn dân tập luyện thể dục thể thao

Hơn 1.200 người dân Tây Ninh tham gia Chương trình Toàn dân tập luyện thể dục thể thao - Tác giả: PHÚC NGUYÊN - CÔNG LÝ

Chương trình do UBND tỉnh Tây Ninh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Olympic Việt Nam và Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam tổ chức.

Với mục tiêu thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng, tạo điều kiện để mọi người dân được rèn luyện, từ đó hình thành thói quen vận động thường xuyên và lối sống lành mạnh trong cộng đồng.

Nội dung chương trình gồm những hoạt động: chạy bộ phong trào cự ly 1km, đồng diễn thể dục nhịp điệu và các trò chơi vận động tập thể.