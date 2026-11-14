Cuộc thi Lan toả năng lượng tích cực 2026: Hơn 1.200 người dân Tây Ninh tham gia Chương trình Toàn dân tập luyện thể dục thể thao

Tại Sân vận động phường Long An, tỉnh Tây Ninh, hơn 1.200 đại diện các cơ quan, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, trường đại học, cao đẳng và nhân dân trong tỉnh đã tham gia Chương trình Toàn dân tập luyện thể dục thể thao.
Hơn 1.200 người dân Tây Ninh tham gia Chương trình Toàn dân tập luyện thể dục thể thao - Tác giả: PHÚC NGUYÊN - CÔNG LÝ
Chương trình do UBND tỉnh Tây Ninh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Olympic Việt Nam và Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam tổ chức.
Với mục tiêu thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng, tạo điều kiện để mọi người dân được rèn luyện, từ đó hình thành thói quen vận động thường xuyên và lối sống lành mạnh trong cộng đồng.
Nội dung chương trình gồm những hoạt động: chạy bộ phong trào cự ly 1km, đồng diễn thể dục nhịp điệu và các trò chơi vận động tập thể.
Không chỉ là một cuộc thi vẽ tranh, 'Mắt Sáng Tự Do - Em Vẽ Rõ Nét Hè' mang đến cho thiếu nhi một sân chơi để thỏa sức sáng tạo, quan sát thế giới bằng đôi mắt của mình và hình thành những thói quen tích cực trong việc chăm sóc, bảo vệ thị lực.
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