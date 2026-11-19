Green SM Taxi đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng ưu tiên của người dùng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Báo cáo The Connected Consumer H1 2026 do Decision Lab vừa công bố cho thấy một cuộc hoán đổi ngôi vương ngoạn mục đang diễn ra ngay trên đường phố Việt Nam.

Đó là Green SM chính thức vượt qua GrabCar ở mảng ô tô và bám đuổi quyết liệt ở mảng xe hai bánh.

Ngôi vương xe công nghệ 4 bánh đổi chủ

Theo dữ liệu khảo sát trong quý 2-2026, ở phân khúc gọi xe 4 bánh, Green SM Taxi đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng ưu tiên của người dùng với 42% tỉ lệ lựa chọn sử dụng thường xuyên nhất, chính thức vượt qua GrabCar (đang dừng ở mức 37%).

Đây là một cột mốc đặc biệt quan trọng nếu nhìn lại lịch sử gần một thập kỷ chiếm ưu thế của nền tảng đến từ Singapore.

Sự bứt phá của Green SM thể hiện rõ nét nhất ở hai thế hệ người dùng năng động nhất: Gen Y (30 - 45 tuổi) và Gen Z (18 - 29 tuổi).

Ở nhóm Gen Y - những người đi làm có thu nhập ổn định và coi trọng trải nghiệm di chuyển, tỉ lệ ưu tiên Green SM đạt tới 44%, cao hơn GrabCar (40%).

Cách biệt này còn bị kéo giãn mạnh hơn ở nhóm Gen Z với 45% người trẻ chọn Green SM Taxi làm ứng dụng gọi xe hơi đầu tiên khi mở app, trong khi GrabCar chỉ nhận được 33%.

Đối tượng duy nhất mà GrabCar còn giữ được ưu thế mong manh là ở thế hệ Gen X (39% so với 37% của Green SM).

Sức ép ở dịch vụ gọi xe 2 bánh

Không dừng lại ở ô tô, dịch vụ gọi xe 2 bánh - phân khúc cốt lõi tạo nên lưu lượng và thói quen tiêu dùng hằng ngày - cũng đang chứng kiến màn rượt đuổi nghẹt thở.

Dù GrabBike vẫn giữ được ngôi đầu với 45% mức độ ưu tiên trong quý 2-2026, nhưng thị phần tâm trí này đã giảm nhẹ 1% so với các quý trước. Ngược lại, Green SM Bike đã leo lên mức 38%, thu hẹp khoảng cách xuống chỉ còn vỏn vẹn 7 điểm phần trăm.

Đáng báo động cho Grab là ở phân khúc giới trẻ Gen Z, khoảng cách giữa GrabBike và Green SM Bike gần như sắp bị san bằng: 41% so với 39%.

Với thế hệ coi trọng lối sống xanh, ủng hộ thương hiệu bền vững và nhạy bén với công nghệ mới, việc ngồi sau một chiếc xe máy điện êm ái, không xả khói ống xả đang trở thành một lựa chọn mang tính phong cách sống thay vì chỉ là một chuyến đi đơn thuần.

Một thực tế khác được Decision Lab chỉ ra: thị trường gọi xe Việt Nam đã cô đọng thành cuộc đua "song mã" tuyệt đối. Tổng tỉ lệ thâm nhập của Grab (66%) và Green SM (64%) đang bỏ xa nhóm bám đuổi. Ứng dụng Be từng được kỳ vọng là đối trọng nội địa lớn nhất, hiện giậm chân tại chỗ ở mức 25% độ thâm nhập, và chỉ nắm giữ lần lượt 7% thị phần ưa chuộng xe máy cùng 6% thị phần xe hơi.

Các hãng taxi truyền thống như Mai Linh (17% thâm nhập, 5% ưa chuộng) hay Vinasun (12% thâm nhập, 3% ưa chuộng) đang dần bị dồn vào phân khúc ngách hoặc chỉ còn tồn tại nhờ tệp khách hàng Gen X lớn tuổi.